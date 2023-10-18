Onları Yenemezseniz Satın Alın!

Rakip tarafından uzak bir ikinciliğe düşürülmek Nvidia , AMD Geçtiğimiz hafta, Team Red'in yapay zeka alanındaki rekabeti yakalamasına yardımcı olacağını umduğu bir hareketle Nod.ai adlı bir şirketin satın alındığını duyurdu.





AI pazarındaki dinamikler şu anda dengesiz; Nvidia, AI uygulamalarını çalıştırmaya en uygun yongalar için küresel pazarın %80'ini kontrol ediyor; Team Green'in donanımı harika olsa da, Nvidia'nın sunduğu ürünlerin aşırı yüksek fiyat etiketini genişlemenin önünde potansiyel bir engel olarak gören eleştirmenlerin de payı var.





Örnek olarak, Nvidia'nın GPU'larını kullanarak üretken yapay zeka aracını çalıştıran OpenAI, ChatGPT'yi çalıştırmak için milyarlarca dolar harcıyor ve eğer sohbet robotuna yapılan sorguların sayısı Google arama ölçeğinin onda birine kadar çıkarsa, Microsoft destekli şirket Operasyonel tutmak için başlangıçta yaklaşık 48,1 milyar dolar değerinde GPU ve yılda yaklaşık 16 milyar dolar değerinde çip gerekecek.





Bu zor bir iş ve AMD bunu biliyor. Bu nedenle Santa Clara, Kaliforniya merkezli yarı iletken şirketi, daha ucuz ve rekabet kadar iyi çalışan yapay zeka donanımı ve yazılımı geliştirerek Nvidia ile rekabet etmek istiyor. Bu strateji, Team Red'in CEO Lisa Su yönetiminde tüketici bilgisayarı alanında pazarı ele geçirmek için kullandığı stratejiye oldukça benzer; yutulması daha kolay fiyatlarla güçlü grafik kartları ve işlemciler sunarak Intel ve Nvidia gibi şirketlerin gözünü korkutuyor. tüketiciler.





AMD'ler kazanma Nod.ai, şirketlerin AMD çiplerine göre ayarlanmış yapay zeka modellerini dağıtmasını mümkün kılan bir teknoloji geliştirdiği göz önüne alındığında, şirketin donanımına kapıda bir adım atıyor.





Şirket hedefine ulaşmaktan biraz uzakta olsa da aynı başarı Nvidia olarak, yeterince iyi donanım ve yazılıma sahip olduğunda trilyon dolarlık şirketi fiyatlandırma konusunda yenmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. AMD'nin pazara girmesi talebi karşılayabileceği anlamına geliyor başkalarının yapamadığı yerde ve kuruluşların arzlarını, muhtemelen herkese tedarik edecek kadar ürün üretemeyen Nvidia'nın ötesinde çeşitlendirmelerine yardımcı olmak.





Ancak AMD, satın almalar yoluyla yapay zeka endüstrisindeki varlığını ilerletmek isteyen tek teknoloji şirketi değil.





A son rapor Reuters'ten şu girişimlerin ayrıntıları: Microsoft sevgilim OpenAI'yi bir çip şirketine yatırım yapmaya ve yapay zeka çabalarına ve ürünlerine güç sağlamak için ihtiyaç duyduğu işlemci türünü tasarlamaya davet ediyorum. Görünüşte bunu yapmak CEO Sam Altman için mantıklı; Bunu sizin adınıza yapacak bir şirket satın almak varken neden Nvidia'ya milyarlarca dolar ödeyesiniz ki? Ancak bir yarı iletken şirketi satın almak, böyle bir şeyi gerçeğe dönüştürmek için gereken düzenlemeler ve maliyet göz önüne alındığında, göründüğü kadar kolay değil.





Peki sektörde daha fazla satın alma mı olacak? Göreceğiz.





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— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon