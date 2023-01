Concurso de redação de Internet descentralizada 2022: resultados de março anunciados

O HackerNoon está animado para hospedar um Concurso de Escrita na Internet Descentralizada em colaboração com o Quick Node. O concurso é uma chance de ganhar dinheiro com um enorme prêmio mensal de $ 5.000. Aqui estão os vencedores do mês de março: Em primeiro lugar, temos A Fascinante Ciência do Dólar de @kameir. Caro professor: Sua opinião sobre criptomoedas é uma merda, Atenciosamente de @abhijoysarkar ganhou o segundo lugar. Em terceiro lugar, temos os curadores desempenharão um papel importante na promoção de NFTs de arte - aqui está o porquê por @montyatsaatchi. A história que obteve o maior número de leituras este mês é 5 Exchanges Where You Can Trade Crypto Options por @Cryptonite.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Os hackers se alegram! Aqui estamos com os vencedores do concurso de redação #Descentralizada-Internet para o mês de março!





Para quem está lendo pela primeira vez, o Concurso de Internet Descentralizada ficou MAIOR e MELHOR! O HackerNoon está animado para sediar um Concurso de Escrita na Internet Descentralizada em colaboração com QuickNode ! Aqui está sua chance de ganhar dinheiro com um prêmio total mensal de 5.000 USDT . Você pode escrever sobre qualquer coisa relacionada à Internet descentralizada - podem ser as novas atualizações emocionantes que você conhece ou sua opinião sobre elas.

Veja como você pode participar:

Como listamos as melhores histórias?

Primeiro, selecionamos todas as histórias marcadas com #InternetDescentralizada no HackerNoon, publicado em março. Em seguida, escolhemos as 10 melhores histórias, usando peso de 60:30:10, respectivamente, para:





Número de horas lidas

O número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo



Aqui está a lista dos nossos 10 principais candidatos:





Vencedores!

Criamos uma enquete no canal do concurso de redação do HackerNoon e pedimos aos editores que votassem. Desta vez, levamos uma semana para decidir nossas histórias favoritas.

Para avaliar uma potencial moeda digital do banco central, o Conselho de Governadores do Federal Reserve System publicou um documento em janeiro de 2022 intitulado Dinheiro e pagamentos: o dólar americano na era da transformação digital . O artigo pretende resumir o estado atual dos sistemas de pagamentos domésticos e discutir os diferentes tipos de métodos e ativos de pagamento digital que surgiram nos últimos anos, incluindo stablecoins e outras criptomoedas. Os autores solicitaram feedback por meio de um formulário online que apresenta mais de vinte e duas perguntas até 20 de maio de 2022.

Uma vez que respostas significativas requerem mais do que os cinco mil caracteres permitidos pelo formulário de resposta de vinte campos - e algumas seções realmente contêm mais de uma pergunta, estamos publicando pensamentos e observações sobre isso aqui, ao mesmo tempo em que abordamos algumas das deficiências no enquadramento e posicionamento do jornal, e um consequente pedido de comentário.





Parabéns @kameir, você ganhou 2.500 USDT!

Senhor, parabéns novamente pelo aniversário de trabalho! Privilégio por ter feito seu curso. Você nos ensinou a ler mais e explorar com a mente aberta. Obrigada.

Nos últimos anos, tentei fazer exatamente isso: explorar com a mente aberta. Isso me levou ao maravilhoso mundo da Web3.

Portanto, depois de ler seu artigo de opinião sobre criptomoedas, me senti um pouco incomodado. Infelizmente, não posso concordar com algumas das opiniões ali expressas.





Adorei sua história, @abhijoysarkar! Você ganhou 1.500 USDT​

Acredito sinceramente que a curadoria tem um papel importante no espaço. A indústria não precisará apenas de artistas para criar NFTs e colecionadores para comprá-los, mas também de curadores para ajudar a desenvolver e promover talentos e orientar os compradores a encontrar o próximo trabalho para adicionar à sua coleção. Um curador também pode ajudar a sociedade a entender melhor o que são NFTs artísticos e fornecer informações sobre o valor e o significado de uma obra individual dentro do contexto desse movimento artístico histórico.





Yay @montyatsaatchi, você ganhou 500 USDT​.

A história que obteve o maior número de leituras este mês é 5 Exchanges Where You Can Trade Crypto Options by @Cryptonite

À medida que mais investidores institucionais entram no espaço criptográfico, as trocas que oferecem negociação de derivativos serão cruciais para o crescimento contínuo do mercado criptográfico.





@Crptonite continue com essas histórias incríveis! Você ganhou 500 USDT.

Parabéns a todos os vencedores!

Em breve entraremos em contato com os ganhadores! Fique de olho em contests.hackernoon.com para acompanhar todos os concursos de redação.