Os bilionários foderam tudo

A semana passada foi dominada por notícias de quebra de criptomoedas e demissões em massa. Tudo começou com a Meta, controladora do Facebook, anunciando uma redução de 11.000 funcionários, seguida pela notícia de que a FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, havia entrado em colapso. Enquanto isso, Elon Musk descobriu por que cobrar dinheiro em troca da marca de seleção verificada no Twitter era uma ideia idiota do AF.

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Olha, não sabemos por que Zuckerberg pensou que poderia vender a todos a ideia de comprar um fone de ouvido caro para jogar um videogame que carece do polimento e fanfarronice de outros títulos de realidade virtual, apesar custando literalmente bilhões de dólares a mais do que tudo no mercado, mas aqui estamos nós. Zuck fodeu tudo, e ele admitiu isso quando anunciado este Facebook pai meta estaria reduzindo seu quadro de funcionários em 13% e demitindo mais de 11.000 pessoas em uma das maiores demissões no setor de tecnologia este ano e a primeira nos 18 anos de história da empresa.





Neste ponto, o 'porquê' tornou-se um conto tão antigo quanto o tempo. Basicamente, no ano não tão distante de 2020, uma doença infecciosa denominada COVID-19 (mas chamada de ' vírus chinês ' pelo então presidente dos EUA, Donald Trump) levou as autoridades de saúde a recomendar que todos, e queremos dizer, todos , fiquem dentro de casa para conter sua propagação. Esse bloqueio resultou em um período de crescimento do comércio eletrônico como nunca antes visto. Compreensivelmente, as empresas de tecnologia enlouqueceram e começaram a contratar mais funcionários para acompanhar o aumento da demanda por seus produtos ou serviços.





Mas aqui é onde eles foderam: eles assumiram que esse período de lua de mel vai continuar. Reviravolta na história: não funcionou, e agora que a pandemia do COVID-19 acabou, a demanda está voltando aos níveis pré-pandêmicos e as empresas de tecnologia não querem mais continuar pagando por todos os funcionários extras que contrataram durante o bloqueio. "Eu entendi errado e assumo a responsabilidade por isso", escreveu Zuck aos funcionários em uma mensagem informando que eles estavam sendo demitidos.





Alguns dos problemas de Zuck estão fora de seu controle, como a iminente recessão nos Estados Unidos, mas são exacerbados por questões como Maçã decisão de permitir que os usuários desativar o rastreamento de dados e um resposta menos do que estelar pelos investidores à decisão de Zuckerberg de apostar tudo no metaverso. Apesar de ter falhado tão espetacularmente em impulsionar a adoção em massa de uma tecnologia que provavelmente será a precursora de Matrix, Zuck quer continue jogando dinheiro no problema na esperança de que algum dia produza os resultados que ele espera.





Facebook continua a dominar o HackerNoon's rankings de empresas de tecnologia , permanecendo no 1º lugar. Seu pai, Meta, estava na 14ª posição, enquanto a Apple estava na 7ª posição.

A queda da FTX prova que os Tech Bros são apenas bilionários mesquinhos com egos inflados 💸💸💸

Ódio. Ciúmes. E facadas nas costas. É assim que a internet caracteriza o relação entre os bilionários Changpeng Zhao (ou 'CZ') e Sam Bankman-Fried (ou 'SBF'), que, durante anos, competiram como chefes das duas maiores exchanges de criptomoedas do mundo: Binance e FTX.





Ao que tudo indica, os dois bilionários (e suas respectivas trocas de criptomoedas) eram opostos absolutos um do outro e permaneceram indiferentes, mas tudo mudou na semana passada, quando o SBF decidiu fazer uma escavação no CZ, presumivelmente por causa do último envolvimento ajudando Elon Musk a comprar Twitter (pelo menos, segundo este Redditor ). O que aconteceu a seguir envergonha a politicagem da Sucessão . Por uma razão ou outra, CZ, ( intencionalmente ou não intencionalmente ), decidiu que não aceitaria nada disso e começou a fazer movimentos que resultaram na declaração de falência da FTX e da SBF perdendo mais , se não todo, de seu patrimônio líquido.





A versão tl;dr é que CZ decidiu liquidar a totalidade das participações anteriormente recebidas da Binance em FTT, um token apoiado por FTX, após uma história maldita pela CoinDesk que levantou questões sobre a liquidez da FTX (o momento da história da CoinDesk é altamente suspeito, visto que veio apenas alguns dias após o tweet agora excluído da SBF zombando de CZ). Isso abalou os mercados porque a decisão de CZ acabaria por causar a queda do valor do FTT (que foi exatamente o que aconteceu). Enquanto o FTX lutava para pagar aos investidores que estavam saindo de suas posições no FTT, a Binance entrou em um acordo não vinculativo para comprar o FTX apenas para cancelá-lo um dia depois, causando ainda mais caos. A FTX acabou pedindo falência e as coisas estão piorando para a SBF desde então.





Tudo isso para dizer, um tweet que SBF não deveria ter feito e CZ provavelmente poderia ter ignorado resultou em um banho de sangue vencedor leva tudo isso deixa a Binance como a maior bolsa de criptomoedas do mundo e CZ um empresário de tecnologia com quem não se pode brincar. Além disso, um lembrete de que você pode induzir a mídia a dizer o que você quer que eles façam se você é podre de rico e capitalistas de risco vão jogar dinheiro em literalmente qualquer coisa se for excêntrico o suficiente .





A Binance estava em 8º lugar no ranking de empresas de tecnologia do HackerNoon.

O 'Pássaro' acabou de bater em uma árvore 🎋

Quando Elon Musk adquiriu o Twitter, ele twittou infame ' o pássaro é libertado .' O que ele realmente libertou foi muito pior, pelo menos para ele. Tendo sido forçado a pagar US $ 44 bilhões pelo Twitter ( mais do que o seu valor real ), o homem mais rico do mundo trabalhava arduamente para conseguir o funcionários restantes na empresa para fazer o trabalho sujo para ele enquanto ele encomendava um caótico lançamento de produto após o outro (embora este guru da reinvenção pensa que Musk é pegando uma página do clássico manual de reinvenção).





Tendo lançado um plano para vender a marca de verificação azul verificada por quase $ 8 por mês , Musk logo descobriu por que isso era uma má ideia. A internet, por ser a internet, decidiu que $ 8 era um valor nominal para pagar pelo capacidade de postar merda . E sh * tpost eles fizeram, forçando pelo menos uma grande marca (Eli Lilly) a pedir desculpas por um tweet postado por um imitador. este não é um bom presságio para o Twitter, especialmente se Musk quiser que as marcas anunciem na plataforma.





Ao longo de tudo isso, o Twitter avaliação caiu e Musk levantou o espectro da falência (embora Bloomberg pense que é um um pouco prematuro pensar que o Twitter iria à falência, que se danem os comentários de Musk).





Enquanto isso, Musk está perto de perder quase tanto de seu patrimônio líquido este ano quanto Mark Zuckerberg, mas continua a ser a pessoa mais rica do mundo (ao contrário de Zuckerberg), de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.





O Twitter estava em 53º lugar no ranking de empresas de tecnologia do HackerNoon.

Em Outras Notícias.. 📰

A empresa de multimídia favorita de todos, a Walt Disney Co. contratação pausada , seguindo os passos da América corporativa em meio a uma crise econômica.

, seguindo os passos da América corporativa em meio a uma crise econômica. Bilionário Jeff Bezo Amazonas , que ficou em 15º lugar esta semana, é não é mais valorizado em mais de um trilhão de dólares.

, que ficou em 15º lugar esta semana, é em mais de um trilhão de dólares. Netflix , classificado em 45º lugar, é disse estar explorando investir em esportes ao vivo.

Então, quem você acha que piorou na semana passada? Nos informe aqui . Este foi o resumo da empresa de tecnologia e você estava lendo a edição nº 24! Vejo vocês na próxima semana. PAZ ☮️





— Sheharyar Khan, Editor, Business Tech @ HackerNoon