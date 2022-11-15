太長; 讀書 过去一周充斥着加密货币崩盘和大规模裁员的消息。首先是 Facebook 母公司 Meta 宣布裁员 11,000 人，随后有消息称全球第二大加密货币交易所 FTX 倒闭。与此同时，埃隆·马斯克发现为什么收费以换取 Twitter 验证复选标记是一个愚蠢的 AF 想法。

看，我们不知道为什么 扎克伯格 他认为他可以说服每个人购买昂贵的耳机来玩一款缺乏其他 VR 游戏的精美和威风的视频游戏，尽管 花费数十亿美元 比市场上的其他任何东西都好，但我们在这里。 Zuck f*cked up，他承认当他 宣布 那 Facebook 父母 元 将裁员 13% 并裁员 11,000 多人，这是今年科技行业规模最大的裁员之一，也是该公司 18 年历史上的首次裁员。





在这一点上，“为什么”已经成为一个古老的故事。基本上，回到不远的 2020 年，一种名为 COVID-19 的传染病（但称为“ 中国病毒 '当时的美国总统唐纳德特朗普）促使卫生当局建议每个人，我们的意思是每个人，都留在室内以遏制其传播。这种封锁导致了一段电子商务增长时期，这是前所未有的。可以理解的是，科技公司发疯了，开始雇用更多员工来跟上对其产品或服务的需求激增。





但这就是他们搞砸的地方：他们认为这个蜜月期会继续下去。情节转折：事实并非如此，现在 COVID-19 大流行已经结束，需求正在恢复到大流行前的水平，科技公司不再希望继续为他们在封锁期间雇用的所有额外员工支付费用。 “我错了，我要为此负责，”扎克伯格在给员工的一封信中写道，告诉他们他们将被解雇。





扎克的一些问题是他无法控制的，比如美国迫在眉睫的经济衰退，但由于诸如此类的问题而加剧 苹果 允许用户的决定 选择退出数据跟踪 和一个 不那么出色的反应 投资者对扎克伯格决定全力投入元宇宙的影响。尽管在推动一项可能成为《黑客帝国》前身的技术的大规模采用方面遭遇了如此惊人的失败，但扎克希望 继续在问题上砸钱 希望有一天它会产生他期望的结果。





Facebook 继续主导 HackerNoon 科技公司排名 , 保持在第一位。它的母公司 Meta 排名第 14，而 Apple 排名第 7。

FTX 的垮台证明技术兄弟只是自我膨胀的小亿万富翁💸💸💸

仇恨。妒忌。和背后捅刀子。这就是互联网的特征 关系 亿万富翁赵长鹏（或“CZ”）和 Sam Bankman-Fried（或“SBF”）之间，多年来，他们一直是世界上最大的两个加密货币交易所的负责人： 币安 和FTX。





众所周知，这两位亿万富翁（以及他们各自的加密货币交易所）彼此截然相反，并且在很大程度上保持冷漠，但上周当 SBF 决定挖 CZ 时一切都变了，大概是因为后者的 参与 帮助埃隆·马斯克购买 推特 （至少，根据 这个 Redditor ).接下来发生的事情让《继承》中的政治活动蒙羞。出于某种原因，CZ，（ 有意无意 ), 决定他将一无所有并开始采取行动，最终导致 FTX 宣布破产和 SBF 失去最多 ，如果不是全部，他的净资产。





tl;dr 版本是 CZ 决定清算 Binance 之前持有的 FTT 的全部股份，FTT 是一种由 FTX 支持的代币 该死的故事 CoinDesk 提出了有关 FTX 流动性的问题（CoinDesk 报道的时间非常可疑，因为它是在 SBF 现已删除的嘲笑 CZ 的推文发布几天后发布的）。这让市场感到不安，因为 CZ 的决定最终会导致 FTT 的价值下降（这正是发生的事情）。由于 FTX 难以向退出 FTT 头寸的投资者付款，币安签订了一份不具约束力的购买 FTX 的协议，但一天后又取消了协议，造成了进一步的混乱。 FTX 最终申请破产，从那以后 SBF 的情况一直在走下坡路。





综上所述，一条 SBF 不应该发的推文以及 CZ 可能会忽略的推文导致了 赢家通吃大屠杀 这使得 Binance 成为世界上最大的加密货币交易所，而 CZ 成为不容小觑的科技企业家。另外，提醒一下，你可以欺骗媒体说 不管你想让他们做什么 如果你是肮脏的富人，风险资本家会把钱扔在任何东西上，如果它是 够古怪的 .





Binance 在 HackerNoon 的科技公司排名中排名第 8。

“鸟”刚刚撞到一棵树🎋

什么时候 埃隆·马斯克 收购了 Twitter，他臭名昭著地发了一条推文‘ 这只鸟被释放了 .'他实际释放的东西至少对他来说要糟糕得多。被迫为 Twitter 支付高达 440 亿美元的费用（ 超过它的实际价值 ), 世界上最富有的人努力工作试图获得 剩余员工 在公司做 为他做肮脏的工作 而他下令一个接一个地推出混乱的产品（虽然 这位重塑大师 认为马斯克是 占一页 来自经典的重塑剧本）。





推出了一项计划，将经过验证的蓝色复选标记以近 每月 8 美元 ，马斯克很快发现为什么这是个坏主意。互联网，由于是互联网，决定 8 美元是象征性的金额来支付 sh * tpost的能力 .他们做了 sh*tpost，迫使至少一个大品牌（Eli Lilly）对冒名顶替者发布的推文道歉。这个 不是好兆头 对于 Twitter，特别是如果马斯克希望品牌在该平台上做广告。





在所有这一切中，推特的 估值暴跌 马斯克提出了破产的威胁（尽管彭博社认为这是一个 有点早熟 认为 Twitter 会破产，马斯克的评论该死）。





与此同时，根据彭博亿万富翁指数，马斯克今年的净资产损失几乎与马克扎克伯格一样多，但仍是世界首富（与扎克伯格不同）。





Twitter 在 HackerNoon 的科技公司排行榜上排名第 53 位。

在其他新闻中..📰

每个人最喜欢的多媒体公司 Walt Disney Co. 都有 暂停招聘 ，追随美国企业的脚步，渡过经济低迷期。

，追随美国企业的脚步，渡过经济低迷期。 亿万富翁杰夫贝佐的 亚马逊 ，本周排名第 15 位的是 不再被重视 超过一万亿美元。

，本周排名第 15 位的是 超过一万亿美元。 网飞 ，排名第 45 位，是 据说正在探索 投资现场体育。

那么，您认为过去一周谁的情况更糟？让我们知道 这里 .这是科技公司简介，而您正在阅读第 24 期！下周见。和平☮️





— Sheharyar Khan，商业技术编辑@HackerNoon