Les milliardaires foutus

La semaine dernière a été dominée par des nouvelles de crash cryptographique et de licenciements massifs. Tout a commencé avec la société mère de Facebook, Meta, annonçant une réduction des effectifs de 11 000, suivie de l'annonce de l'effondrement de FTX, le deuxième plus grand échange cryptographique au monde. Pendant ce temps, Elon Musk a découvert pourquoi facturer de l'argent en échange de la coche vérifiée par Twitter était une idée AF stupide.

Écoute, on ne sait pas pourquoi Zuckerberg pensait qu'il pouvait vendre à tout le monde l'idée d'acheter un casque coûteux pour jouer à un jeu vidéo qui n'avait pas le poli et les fanfaronnades des autres titres VR malgré coûte littéralement des milliards de dollars de plus que tout le reste sur le marché, mais nous y sommes. Zuck a merdé, et il l'a admis quand il annoncé ce Facebook parent Méta réduirait ses effectifs de 13% et licencierait plus de 11 000 personnes dans l'un des plus importants licenciements du secteur de la technologie cette année et le premier des 18 ans d'histoire de l'entreprise.





À ce stade, le « pourquoi » est devenu un conte aussi vieux que le temps. Fondamentalement, dans l'année pas si lointaine de 2020, une maladie infectieuse appelée COVID-19 (mais appelée le ' virus chinois ' alors président américain Donald Trump) a incité les autorités sanitaires à recommander que tout le monde, et nous entendons tout le monde, reste à l'intérieur pour contenir sa propagation. Ce verrouillage a entraîné une période de croissance du commerce électronique sans précédent. Naturellement, les entreprises technologiques sont devenues folles et ont commencé à embaucher plus d'employés pour faire face à une augmentation de la demande pour leurs produits ou services.





Mais c'est là qu'ils ont merdé : ils ont supposé que cette période de lune de miel allait continuer. Intrigue de l'intrigue : ce n'est pas le cas, et maintenant que la pandémie de COVID-19 est terminée, la demande revient aux niveaux d'avant la pandémie et les entreprises technologiques ne veulent plus continuer à payer pour tous les employés supplémentaires qu'elles ont embauchés pendant le confinement. "Je me suis trompé et j'en assume la responsabilité", a écrit Zuck aux employés dans un message leur disant qu'ils étaient licenciés.





Certains des problèmes de Zuck sont hors de son contrôle, comme la récession imminente aux États-Unis, mais sont exacerbés par des problèmes tels que Pomme la décision d'autoriser les utilisateurs à désactivation du suivi des données et un réponse moins que stellaire par les investisseurs à la décision de Zuckerberg de faire tapis sur le métaverse. Bien qu'il ait échoué de manière si spectaculaire à favoriser l'adoption massive d'une technologie qui sera probablement un précurseur de The Matrix, Zuck veut continuer à jeter de l'argent sur le problème dans l'espoir qu'un jour cela donnera les résultats qu'il attend.





Facebook continue de dominer HackerNoon's classement des entreprises technologiques , restant à la première place. Son parent Meta était à la 14e place, tandis qu'Apple était à la 7e place.

La chute de FTX prouve que les Tech Bros ne sont que de petits milliardaires avec des ego gonflés 💸💸💸

Haine. Jalousie. Et les coups dans le dos. C'est ainsi qu'Internet caractérise relation entre les milliardaires Changpeng Zhao (ou « CZ ») et Sam Bankman-Fried (ou « SBF »), qui, pendant des années, ont concouru à la tête des deux plus grands échanges cryptographiques au monde : Binance et FTX.





Au dire de tous, les deux milliardaires (et leurs échanges cryptographiques respectifs) étaient totalement opposés l'un à l'autre et sont restés en grande partie distants, mais tout a changé la semaine dernière lorsque SBF a décidé de fouiller CZ, probablement à cause de ce dernier. participation en aidant Elon Musk à acheter Twitter (du moins selon cet éditeur ). Ce qui s'est passé ensuite fait honte à la politique de Succession . Pour une raison ou une autre, CZ, ( intentionnellement ou non ), a décidé qu'il n'en aurait rien et a commencé à prendre des mesures qui ont finalement abouti à la faillite de FTX et à SBF perdre le plus , sinon la totalité, de sa valeur nette.





La version tl;dr est que CZ a décidé de liquider l'intégralité des avoirs précédemment reçus de Binance dans FTT, un jeton soutenu par FTX, à la suite d'une histoire accablante par CoinDesk qui a soulevé des questions sur la liquidité de FTX (le moment de l'histoire de CoinDesk est très suspect étant donné qu'il est intervenu quelques jours seulement après le tweet maintenant supprimé de SBF se moquant de CZ). Cela a secoué les marchés car la décision de CZ entraînerait finalement une baisse de la valeur de la FTT (ce qui est exactement ce qui s'est passé). Alors que FTX avait du mal à payer les investisseurs qui quittaient leurs positions dans FTT, Binance a conclu un accord non contraignant pour acheter FTX uniquement pour l'annuler un jour plus tard, provoquant encore plus de chaos. FTX a finalement déposé son bilan et les choses se sont dégradées pour SBF depuis.





Tout cela pour dire qu'un tweet que SBF n'aurait pas dû faire et que CZ aurait probablement pu ignorer a entraîné un bain de sang gagnant-emporte-tout cela laisse Binance comme le plus grand échange cryptographique au monde et CZ un entrepreneur technologique avec lequel il ne faut pas jouer. Aussi, un rappel, que vous pouvez inciter les médias à dire tout ce que vous voulez qu'ils fassent si vous êtes très riche et que les investisseurs en capital-risque jetteront de l'argent sur n'importe quoi si c'est assez excentrique .





Binance était à la 8e place du classement des entreprises technologiques de HackerNoon.

Le 'Bird' vient de frapper un arbre 🎋

Lorsque Elon Musk a acquis Twitter, il a tristement tweeté ' l'oiseau est libéré .' Ce qu'il a réellement libéré était bien pire, du moins, pour lui. Ayant été contraint de payer la somme colossale de 44 milliards de dollars pour Twitter ( plus que sa valeur réelle ), l'homme le plus riche du monde travaillait dur pour obtenir le employés restants dans l'entreprise pour faire sale boulot pour lui alors qu'il ordonnait un lancement de produit chaotique après le suivant (bien que ce gourou de la réinvention pense que Musk est prendre une page du livre de jeu classique de réinvention).





Après avoir déployé un plan pour vendre la coche bleue vérifiée pendant près de 8 $ par mois , Musk a vite compris pourquoi c'était une mauvaise idée. Internet, du fait qu'il s'agit d'Internet, a décidé que 8 $ était un montant nominal à payer pour le capacité à sh * tpost . Et ils l'ont fait, forçant au moins une grande marque (Eli Lilly) à présenter des excuses pour un tweet posté par un imitateur. Cette n'augure rien de bon pour Twitter, surtout si Musk veut que les marques fassent de la publicité sur la plateforme.





Dans tout cela, Twitter la valorisation a chuté et Musk a soulevé le spectre de la faillite (bien que Bloomberg pense que c'est un un peu prématuré penser que Twitter ferait faillite, les commentaires de Musk soient maudits).





Pendant ce temps, Musk est sur le point d'avoir perdu presque autant de sa valeur nette cette année que Mark Zuckerberg, mais continue de rester la personne la plus riche du monde (contrairement à Zuckerberg), selon l'indice des milliardaires de Bloomberg.





Twitter était à la 53e place du classement des entreprises technologiques de HackerNoon.

Dans Autres Nouvelles.. 📰

La société multimédia préférée de tous, Walt Disney Co., a embauche en pause , suivant les traces des entreprises américaines alors qu'elles traversent un ralentissement de l'économie.

, suivant les traces des entreprises américaines alors qu'elles traversent un ralentissement de l'économie. Le milliardaire Jeff Bezo Amazone , qui s'est classé n°15 cette semaine, est n'est plus valorisé à plus d'un billion de dollars.

, qui s'est classé n°15 cette semaine, est à plus d'un billion de dollars. Netflix , classé #45, est dit explorer investir dans le sport en direct.

Alors, selon vous, qui a fait pire la semaine dernière ? Faites le nous savoir ici . C'était le briefing de l'entreprise technologique, et vous étiez en train de lire le numéro 24 ! A la semaine prochaine. PAIX ☮️





— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon