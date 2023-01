O que cripto e rap têm a ver com a guerra na Ucrânia

LEARN MORE ABOUT @VICEASYTIGER 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Com o desenrolar da guerra na Ucrânia, a criptomoeda tornou-se um dos canais mais significativos e eficazes de financiamento das necessidades humanitárias e militares do país. Como o mercado de câmbio da Ucrânia estava quase paralisado durante o primeiro mês da invasão não provocada, a compra e entrega rápida de equipamentos militares, roupas, alimentos e outros itens essenciais para as cidades ucranianas tornou-se um grande desafio.





A necessidade de legalização das criptomoedas veio como uma resposta imediata a muitos indivíduos e empresas de dentro e fora da Ucrânia dispostos a contribuir para a vitória do país.



Enquanto longas filas se acumulavam do lado de fora dos caixas eletrônicos e supermercados em Kyiv, o Ministério de Transformação Digital (DT) da Ucrânia sabia que precisava agir rapidamente. No segundo dia da invasão, o ministro do DT, Mykhailo Fedorov, instruiu seu vice, Alex Bornyakov, a criar carteiras oficiais do governo que pudessem aceitar pagamentos em criptomoeda.



“Nossos bancos eram limitados, havia restrições ao uso de moedas fiduciárias e estávamos rapidamente ficando sem suprimentos”, disse Bornyakov ao Financial Times . “Mesmo que você consiga pagar em fiduciário, uma transferência eletrônica leva alguns dias para chegar ao destinatário. No mundo das criptomoedas, leva alguns minutos.”





Para facilitar e simplificar a coleta de doações criptográficas e acelerar os processos de compra e entrega em tempos de guerra, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou uma Lei de Ativos Virtuais em 15 de março de 2022. Esta Lei deve legalizar a circulação de criptomoedas na Ucrânia, cuja adoção já é uma das mais altas do mundo. De acordo com a Chainalysis , a Ucrânia ocupa o quarto lugar globalmente no Índice de Criptomoedas de 2021 .





Antes da invasão da Rússia, mais de 5,5 milhões de pessoas, ou 12,7% da população total da Ucrânia, possuíam cripto. De acordo com a CoinDesk , “a Ucrânia é o berço das equipes que fundaram as startups de criptografia Bitfury, Hacken e Propy, sem mencionar os inúmeros desenvolvedores de criptografia”.



A Lei de Ativos Virtuais permitiu que governos ucranianos e estrangeiros, corporações, organizações de caridade e públicas, celebridades, empresários e outros “bons samaritanos” apresentassem várias iniciativas para ajudar a Ucrânia por meio de ativos digitais. Desde o início de maio, a Ucrânia recebeu mais de US$ 100 milhões em doações em cripto, de acordo com a CryptoPotato .



Uma dessas iniciativas é a Ajuda à Ucrânia . É um esforço conjunto da Everstake , o maior provedor de apostas descentralizadas da Ucrânia na indústria de blockchain, das exchanges de criptomoedas Kuna e FTX e do Ministério de DT da Ucrânia. Desde o seu lançamento, a Aid For Ukraine arrecadou mais de $ 60 milhões em diferentes criptomoedas e NFTs.





Para capacitar seus apelos à ação e inspirar a comunidade criptográfica global, a Everstake e seus cofundadores Sergey Vasylchuk e Yev Zaifert fizeram doações criptográficas para a Ucrânia no valor agregado de US$ 10 milhões .





“A paz tem um preço, mas a primeira onda de doações diminuiu. As criptomoedas estão livres de obstáculos burocráticos, o que as torna a maneira mais eficiente de fornecer ajuda rápida. Cada contribuição criptográfica, não importa grande ou pequena, é outro prego no caixão do totalitarismo. Ajudar a Ucrânia a combater a invasão significa nos ajudar a salvar o mundo livre da escravidão”, Sergey Vasylchuk, CEO e cofundador da Everstake



De acordo com Sergey Vasylchuk, a iniciativa já gastou mais de US$ 45 milhões em kits de primeiros socorros , pacotes de rações , coletes à prova de balas e outras aquisições . As doações são enviadas diretamente para aquisição por meio de organizações voluntárias e vários ministérios, bem como para a conta dedicada no Banco Nacional da Ucrânia. Os fundos restantes e novas doações serão gastos da mesma forma.



“Recebemos e processamos constantemente solicitações e criamos novas iniciativas, ajudamos voluntários e organizações independentes”, acrescentou Sergey.





Para manter o ímpeto e garantir um fluxo sustentável de doações criptográficas enquanto o mundo está ficando “cansado” da guerra russo-ucraniana, Everstake e a agência criativa com sede em Kyiv

Bickerstaff.385 criou um vídeo promocional apresentando o Ministro da Transformação Digital da Ucrânia pedindo mais doações de cripto de uma forma extraordinária – através do rap.

https://www.youtube.com/watch?v=cwaL7CJOaqg









“As pessoas raramente pensam na paz como um investimento. Mas se não houver paz, não haverá oportunidade de bombear seu Lamborghini ou obter uma fazenda de alpacas. É uma campanha de comunicação muito incomum, então acreditamos que ela se destacará e atrairá mais doações de cripto”, Ilia Anufreinko, Diretor Criativo da Bickerstaff.734.









Além de aceitar criptomoedas, o Aid For Ukraine também aceita doações NFT . A partir de agora, os NFTs representam quase 10% de todos os fundos arrecadados em criptomoedas. “Isso inclui uma bandeira do CryptoPunk e DAO da Ucrânia no valor de US$ 6,75 milhões ”, acrescentou Sergey.





No momento, o Aid For Ukraine oferece suporte a várias coleções NFT patrióticas, incluindo HelpUA , ucraniano Spirit , MetaHistory , Soul of Ukraine e outros.





De acordo com seu primeiro relatório de gastos, a Aid For Ukraine estava gastando US$ 626 por minuto nos primeiros 50 dias da guerra.





Sofrendo com a agressão e invasão não provocada da Rússia há mais de 90 dias, a Ucrânia está perdendo seus melhores cidadãos no campo de batalha e tendo suas cidades reduzidas a escombros por mísseis russos. Cada doação pode fazer a diferença e ajudar a evitar um desastre humanitário global.



“ Invista na paz, mano!” Apoie a Ucrânia com criptomoedas!