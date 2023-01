Novo avanço tecnológico na pesquisa do câncer visa apenas células cancerígenas

A Cancer Antibodies Inc. apresentou os resultados de um estudo de pesquisa de sua nova plataforma que facilita a localização rápida: vários locais específicos de câncer simultaneamente. O método baseia-se no fato de que, se você introduzir uma célula humana em um vertebrado não humano, o sistema imunológico do animal reconhecerá as células humanas como estranhas e produzirá anticorpos contra elas. Se forem encontrados anticorpos que se ligam apenas às células cancerígenas, eles podem ser usados para criar terapias direcionadas que não prejudiquem as células normais. Se as células cancerígenas sofrerem mutação, a técnica pode ser utilizada para encontrar novos alvos nas células cancerígenas que sofreram mutação recentemente.

Um novo avanço tecnológico apresentado na Reunião Anual de 2022 da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) promete acelerar bastante o processo de desenvolvimento de terapias para tratar o câncer com eficácia e eliminar os terríveis efeitos colaterais frequentemente associados ao tratamento do câncer.

A fundação de pesquisa do câncer, Cancer Antibodies Inc. apresentou os resultados de um estudo de pesquisa de sua nova plataforma que facilita a localização rápida:

locais na superfície das células cancerígenas que não são possuídos por células normais.

múltiplos locais específicos de câncer simultaneamente. Isso aumenta muito a probabilidade de que, se o câncer sofrer mutação e adquirir resistência a um medicamento associado ao local da mutação, outro medicamento que se ligue a um local diferente possa ser usado.

agentes terapêuticos (ex. anticorpos) que têm como alvo esses locais.

O método baseia-se no fato de que, se você introduzir uma célula humana em um vertebrado não humano, o sistema imunológico do animal reconhecerá as células humanas como estranhas e produzirá anticorpos contra elas. Se forem encontrados anticorpos que se ligam apenas às células cancerígenas, eles podem ser usados para criar terapias direcionadas.

Todas as células, incluindo as células cancerígenas, possuem áreas na superfície celular chamadas antígenos. Um epítopo é a parte do antígeno à qual os anticorpos se ligam. A Cancer Antibodies Inc. desenvolveu um novo processo para filtrar os anticorpos que reagem de forma cruzada com as células normais. Os anticorpos resultantes se ligam apenas às células cancerígenas e permitem a descoberta de novos alvos de superfície específicos do câncer (antígenos).

A descoberta desses novos alvos e seus anticorpos correspondentes revela a realidade de tratamentos direcionados com precisão que não danificam as células normais.

Muitas terapias atuais que envolvem anticorpos utilizam anticorpos monoclonais, o que significa que eles se ligam apenas a um alvo específico que já foi identificado. Essa nova abordagem usa anticorpos policlonais, o que significa que existem muitos anticorpos diferentes que se ligam a uma variedade de alvos.

Os anticorpos policlonais estão sendo usados tanto para encontrar novos alvos (sítios) que não eram conhecidos anteriormente quanto como um mecanismo de entrega para matar preferencialmente as células cancerígenas.

As principais razões pelas quais encontrar uma cura para o câncer se mostrou tão difícil são que as estratégias tradicionais de tratamento do câncer também afetam as células normais. Isso geralmente leva a efeitos colaterais debilitantes. Além disso, à medida que o câncer cresce e se espalha, o DNA da célula tumoral sofre mutações tornando ineficazes as terapias moleculares direcionadas.

Este novo método oferece uma solução para ambos os desafios: os antígenos específicos do câncer são direcionados e, portanto, as células normais não são afetadas. Além disso, se as células cancerígenas sofrerem mutação, a técnica pode ser utilizada para encontrar novos alvos nas células cancerígenas que sofreram mutação recentemente.

Uma vez que alvos únicos nas células cancerígenas são encontrados, existem várias maneiras de matá-los. Os cientistas da Cancer Antibodies Inc. pegaram os anticorpos específicos do câncer que foram gerados e anexaram uma droga tóxica, criando algo chamado anticorpo-droga conjugada (ADC). O ADC só expressa sua toxicidade quando está ligado a uma célula e os anticorpos só se ligam às células cancerígenas.

Os ADCs específicos do câncer foram testados em células mamárias normais e de câncer de mama. O câncer e as células normais foram retirados do mesmo indivíduo e do mesmo tipo de tecido. Os resultados demonstraram que as células cancerígenas foram mortas enquanto as células normais permaneceram ilesas. Como parte do estudo, também foi descoberto que os anticorpos derivados do câncer de mama de uma pessoa mataram células cancerígenas derivadas de outra pessoa, indicando que os alvos encontrados eram comuns em mais do que apenas o câncer de mama daquele indivíduo.

Outros ADCs específicos do câncer foram testados em células cancerígenas de melanoma e células normais da pele derivadas da mesma pessoa. Os resultados mostraram que as células do melanoma foram mortas enquanto as células normais da pele permaneceram ilesas.

Notavelmente, os anticorpos derivados contra o melanoma também foram capazes de matar três cepas diferentes de câncer de próstata.

Os resultados de todos esses testes indicam que:

as células cancerígenas de um indivíduo podem conter antígenos de superfície específicos do câncer células cancerígenas de tipo semelhante, mas de indivíduos diferentes, podem compartilhar os mesmos antígenos específicos do câncer (por exemplo, câncer de mama de mulheres diferentes). diferentes tipos de células cancerígenas podem ter os mesmos antígenos (ex. melanoma e câncer de próstata derivados de indivíduos diferentes).

A capacidade única da Cancer Antibodies Inc. de encontrar antígenos específicos do câncer e criar anticorpos e ADCs que visam esses locais tem enormes implicações para o desenvolvimento de terapias eficazes que são adaptadas para o câncer de cada indivíduo, bem como agentes que funcionam em indivíduos que têm mesmo tipo de câncer e até mesmo indivíduos que têm diferentes tipos de câncer.

A Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) publicou um resumo incorporando o novo método e os resultados da pesquisa em seu Journal of Clinical Oncology . DOI: http://doi.org/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.2530. Os resultados do estudo foram apresentados na Reunião Anual da ASCO em junho de 2022.

Mais informações sobre o processo, incluindo um vídeo da apresentação do pôster na ASCO, podem ser vistas em: https://www.cancerantibodies.com/info/

A Cancer Antibodies Inc. está buscando financiamento para tirar suas descobertas do laboratório e aplicá-las na clínica.