癌症研究的新技术突破仅针对癌细胞

Cancer Antibodies Inc. 展示了他们新平台的研究结果，该平台有助于快速发现：同时存在多个癌症特异性位点。该方法基于这样一个事实，即如果将人类细胞引入非人类脊椎动物，动物的免疫系统会将人类细胞识别为外来细胞并产生针对它们的抗体。如果发现仅与癌细胞结合的抗体，它们可用于创建不伤害正常细胞的靶向治疗。如果癌细胞发生突变，该技术可用于在最近突变的癌细胞上寻找新的靶点。

在美国临床肿瘤学会 (ASCO) 2022 年会上提出的一项新技术突破有望大大加快开发有效治疗癌症的疗法的进程，并消除通常与癌症治疗相关的可怕副作用。

癌症研究基金会 Cancer Antibodies Inc. 展示了他们新平台的研究结果，该平台有助于快速发现：

癌细胞表面上正常细胞不具备的部位。

多个癌症特异性位点同时进行。这极大地提高了如果癌症发生突变并对与突变位点相关的药物产生耐药性的可能性，那么可以使用与不同位点结合的另一种药物。

针对这些位点的治疗剂（例如抗体）。

该方法基于这样一个事实，即如果将人类细胞引入非人类脊椎动物，动物的免疫系统会将人类细胞识别为外来细胞并产生针对它们的抗体。如果发现仅与癌细胞结合的抗体，它们可用于创建靶向治疗。

所有细胞，包括癌细胞，在细胞表面都有称为抗原的区域。表位是抗体结合的抗原部分。 Cancer Antibodies Inc. 开发了一种新工艺，用于过滤掉与正常细胞发生交叉反应的抗体。由此产生的抗体仅与癌细胞结合，并允许发现新的癌症特异性表面靶标（抗原）。

这些新靶点及其相应抗体的发现揭示了不伤害正常细胞的精确靶向治疗的现实。

目前许多涉及抗体的疗法都使用单克隆抗体，这意味着它们仅与已确定的一个特定靶标结合。这种新方法使用多克隆抗体，这意味着有许多不同的抗体可以与各种靶标结合。

多克隆抗体既被用于寻找以前不为人知的新靶点（位点），也被用作优先杀死癌细胞的传递机制。

事实证明，找到治愈癌症的方法如此困难的主要原因是传统的癌症治疗策略也会影响正常细胞。这通常会导致使人衰弱的副作用。此外，随着癌症的生长和扩散，肿瘤细胞 DNA 会进一步发生突变，从而使分子靶向治疗无效。

这种新方法为这两个挑战提供了解决方案：靶向独特的癌症特异性抗原，因此正常细胞不受影响。此外，如果癌细胞发生突变，该技术可用于在最近突变的癌细胞上寻找新的靶点。

一旦发现癌细胞上的独特靶标，就有多种杀死它们的方法。 Cancer Antibodies Inc. 的科学家们利用产生的癌症特异性抗体并附上有毒药物，创造出一种称为抗体药物偶联物 (ADC) 的东西。 ADC 仅在附着于细胞时才表现出其毒性，并且抗体仅与癌细胞结合。

在乳腺癌和正常乳腺细胞上测试了癌症特异性 ADC。癌细胞和正常细胞取自同一个体和同一组织类型。结果表明，癌细胞被杀死，而正常细胞却毫发无损。作为研究的一部分，还发现来自一个人的乳腺癌的抗体可以杀死来自另一个人的乳腺癌细胞，这表明发现的靶点不仅在该人的乳腺癌中普遍存在。

其他癌症特异性 ADC 对来自同一个人的黑色素瘤癌细胞和正常皮肤细胞进行了测试。结果表明，黑色素瘤细胞被杀死，而正常皮肤细胞却毫发无损。

值得注意的是，针对黑色素瘤的抗体也能够杀死三种不同的前列腺癌。

所有这些测试的结果表明：

个体的癌细胞可能含有独特的癌症特异性表面抗原 相似类型但来自不同个体的癌细胞可以共享相同的癌症特异性抗原（例如来自不同女性的乳腺癌）。 不同类型的癌细胞可以具有相同的抗原（例如来自不同个体的黑色素瘤和前列腺癌）。

Cancer Antibodies Inc. 发现癌症特异性抗原并创建针对这些位点的抗体和 ADC 的独特能力对于开发针对每个个体癌症的有效疗法以及适用于患有癌症的个体的药物具有巨大影响。同一类型的癌症，甚至是患有不同类型癌症的个体。

美国临床肿瘤学会 (ASCO) 在其Journal of Clinical Oncology 上发表了体现新方法和研究成果的摘要。 DOI：http://doi.org/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.2530。研究结果在 2022 年 6 月的 ASCO 年会上公布。

有关该过程的更多信息，包括他们在 ASCO 的海报展示视频，请访问： https ://www.cancerantibodies.com/info/

Cancer Antibodies Inc. 正在寻求资金，以将他们的发现带出实验室并将其应用于临床。



