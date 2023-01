Une nouvelle percée technologique dans la recherche sur le cancer ne cible que les cellules cancéreuses

Cancer Antibodies Inc. a présenté les résultats d'une étude de recherche sur sa nouvelle plateforme qui facilite la recherche rapide de plusieurs sites spécifiques au cancer simultanément. La méthode est basée sur le fait que si vous introduisez une cellule humaine dans un vertébré non humain, le système immunitaire de l'animal reconnaîtra les cellules humaines comme étrangères et fabriquera des anticorps contre elles. Si des anticorps se lient uniquement aux cellules cancéreuses, ils peuvent être utilisés pour créer des thérapies ciblées qui ne nuisent pas aux cellules normales. Si les cellules cancéreuses mutent, la technique peut être utilisée pour trouver de nouvelles cibles sur les cellules cancéreuses récemment mutées.

Une nouvelle percée technologique présentée lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) promet d'accélérer considérablement le processus de développement de thérapies pour traiter efficacement le cancer et d'éliminer les terribles effets secondaires souvent associés au traitement du cancer.

La fondation de recherche sur le cancer, Cancer Antibodies Inc. a présenté les résultats d'une étude de recherche sur sa nouvelle plateforme qui permet de trouver rapidement :

sites à la surface des cellules cancéreuses qui ne sont pas possédés par les cellules normales.

plusieurs sites spécifiques du cancer simultanément. Cela améliore considérablement la probabilité que, si le cancer mute et acquiert une résistance à un médicament associé au site muté, qu'un autre médicament qui se lie à un site différent puisse être utilisé.

agents thérapeutiques (ex. anticorps) qui ciblent ces sites.

La méthode est basée sur le fait que si vous introduisez une cellule humaine dans un vertébré non humain, le système immunitaire de l'animal reconnaîtra les cellules humaines comme étrangères et fabriquera des anticorps contre elles. Si des anticorps se lient uniquement aux cellules cancéreuses, ils peuvent être utilisés pour créer des thérapies ciblées.

Toutes les cellules, y compris les cellules cancéreuses, ont des zones à la surface de la cellule appelées antigènes. Un épitope est la partie de l'antigène à laquelle les anticorps se lient. Cancer Antibodies Inc. a développé un nouveau procédé pour filtrer les anticorps qui réagissent de manière croisée avec les cellules normales. Les anticorps résultants se lient uniquement aux cellules cancéreuses et permettent la découverte de nouvelles cibles de surface spécifiques au cancer (antigènes).

La découverte de ces nouvelles cibles et de leurs anticorps correspondants déverrouille la réalité des traitements précisément ciblés qui ne nuisent pas aux cellules normales.

De nombreuses thérapies actuelles qui impliquent des anticorps utilisent des anticorps monoclonaux, ce qui signifie qu'ils ne se lient qu'à une cible spécifique qui a déjà été identifiée. Cette nouvelle approche utilise des anticorps polyclonaux, ce qui signifie qu'il existe de nombreux anticorps différents qui se lient à une variété de cibles.

Les anticorps polyclonaux sont utilisés à la fois pour trouver de nouvelles cibles (sites) qui n'étaient pas connues auparavant et comme mécanisme de délivrance pour tuer préférentiellement les cellules cancéreuses.

Les principales raisons pour lesquelles il s'est avéré si difficile de trouver un remède contre le cancer sont que les stratégies traditionnelles de traitement du cancer affectent également les cellules normales. Cela conduit souvent à des effets secondaires débilitants. De plus, à mesure que le cancer se développe et se propage, l'ADN des cellules tumorales subit une mutation supplémentaire, ce qui rend les thérapies moléculaires ciblées inefficaces.

Cette nouvelle méthode offre une solution à ces deux défis : des antigènes uniques spécifiques au cancer sont ciblés et, par conséquent, les cellules normales ne sont pas affectées. De plus, si les cellules cancéreuses mutent, la technique peut être utilisée pour trouver de nouvelles cibles sur les cellules cancéreuses récemment mutées.

Une fois que des cibles uniques sur les cellules cancéreuses sont trouvées, il existe différentes façons de les tuer. Les scientifiques de Cancer Antibodies Inc. ont pris les anticorps spécifiques du cancer qui ont été générés et ont attaché un médicament toxique, créant ce qu'on appelle un conjugué anticorps-médicament (ADC). L'ADC n'exprime sa toxicité que lorsqu'il est attaché à une cellule et les anticorps ne se lient qu'aux cellules cancéreuses.

Les ADC spécifiques au cancer ont été testés sur le cancer du sein et sur des cellules mammaires normales. Les cellules cancéreuses et normales ont été prélevées sur le même individu et le même type de tissu. Les résultats ont démontré que les cellules cancéreuses ont été tuées tandis que les cellules normales sont restées indemnes. Dans le cadre de l'étude, il a également été découvert que les anticorps dérivés du cancer du sein d'une personne tuaient les cellules cancéreuses du sein dérivées d'une autre personne, indiquant que les cibles trouvées étaient communes à plus que le cancer du sein de cette personne.

D'autres ADC spécifiques au cancer ont été testés sur des cellules cancéreuses de mélanome et des cellules cutanées normales dérivées de la même personne. Les résultats ont montré que les cellules de mélanome étaient tuées tandis que les cellules normales de la peau restaient indemnes.

Remarquablement, les anticorps dérivés contre le mélanome étaient également capables de tuer trois souches différentes de cancer de la prostate.

Les résultats de tous ces tests impliquent que :

les cellules cancéreuses d'un individu peuvent contenir des antigènes de surface spécifiques au cancer des cellules cancéreuses de type similaire mais provenant d'individus différents peuvent partager les mêmes antigènes spécifiques du cancer (par exemple, cancer du sein de différentes femmes). différents types de cellules cancéreuses peuvent avoir les mêmes antigènes (ex. mélanome et cancer de la prostate provenant de différents individus).

La capacité unique de Cancer Antibodies Inc. à trouver des antigènes spécifiques au cancer et à créer des anticorps et des ADC qui ciblent ces sites a d'énormes implications pour le développement de thérapies efficaces adaptées au cancer de chaque individu ainsi que d'agents qui agissent sur les individus qui ont le même type de cancer et même des individus qui ont différents types de cancer.

L'American Society of Clinical Oncology (ASCO) a publié un résumé incarnant la nouvelle méthode et les résultats de la recherche dans son Journal of Clinical Oncology . DOI : http://doi.org/10.1200/JCO.2022.40.16_suppl.2530. Les résultats de l'étude ont été présentés lors de la réunion annuelle de l'ASCO en juin 2022.

Plus d'informations sur le processus, y compris une vidéo de leur présentation par affiche à l'ASCO, peuvent être visionnées à l'adresse : https://www.cancerantibodies.com/info/

Cancer Antibodies Inc. recherche des fonds pour sortir leurs découvertes du laboratoire et les appliquer en clinique.