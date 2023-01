Não caia no hype das criptomoedas

Mapeando uma utopia financeira descentralizada além do hype de memes coins, bilionários, especulações e clickbait. O mundo está repleto de pensamentos, curiosidades e julgamentos sobre a indústria, tanto na teoria quanto na prática. Um futuro que visa desmantelar os sistemas tradicionais, revolucionar a forma como todos pensamos sobre o dinheiro e inaugurar uma nova era de existência digital. A atual indústria de criptomoedas, como está hoje, é recebida com muito interesse e crítica, mas carece de compreensão real.

É impossível evitar - mesmo que você tente - as palavras criptomoeda, NFT e metaverso. É como se esses conceitos futuristas estivessem batendo – não, batendo – em nossas portas. O mundo está repleto de pensamentos, curiosidades e julgamentos sobre a indústria, tanto na teoria quanto na prática; transformando ideias antes marginais em pontos de discussão culturais, a piada de um milhão de piadas e a conversa de festa movida a álcool que todo mundo odeia amar.





Embora as conversas criptográficas tenham atingido o mainstream com popularidade infame, as tecnologias em evolução e os projetos fundamentais que são a base da indústria estão solidamente comprometidos em construir um futuro de próxima geração há anos.





Preço por dia do Bitcoin (BTC) - USD

Considere o Bitcoin (BTC) (embora agora seja um nome familiar), que foi fundada em 2009 por um programador sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, e em muitos círculos de investidores, é considerada a criptomoeda original. Uma moeda que inaugurou uma nova era da tecnologia blockchain e moedas digitais descentralizadas.





Desde a sua criação, 13 anos de inovação e tecnologias emergentes se passaram, tornando esse “futuro” da criptografia, de forma mais realista, um “presente” em evolução dinâmica. Um presente que caminha fervorosamente para um futuro que visa desmantelar os sistemas tradicionais, revolucionar a maneira como todos pensamos sobre dinheiro e inaugurar uma nova era de existência digital.





A atual indústria de criptomoedas, como está hoje, é recebida com muito interesse e muitas críticas, mas carece de compreensão real.





Um relatório de 2021 da cryptoliteracy.org sugere que 96% dos americanos não conseguem compreender o conhecimento básico de criptografia. Isso cria barreiras em torno do tipo de crescimento e sucesso que os investidores esperançosos são capazes de alcançar - em resumo, para a maioria das pessoas, não se trata da força do investimento, mas do hype.





Moedas de memes, investidores especulativos, bilionários e artigos clickbait geraram uma cultura pop de interesse em criptomoedas que confundiu investimento com jogos de azar e um futuro promissor com mentalidades de enriquecimento rápido.





Como a crescente comunidade de entusiastas de criptografia pode ignorar o hype e se educar sobre as complexidades altamente sofisticadas de uma indústria revolucionária? Se as tendências atuais permanecerem focadas na distração da mais nova moeda meme, isso continuará a perpetuar a ideia de que a criptografia é tão estável em um futuro quanto uma máquina caça-níqueis inovadora?

Mercados de 2021 em análise

Quer as pessoas gostem, odeiem ou não entendam, a criptomoeda foi a principal preocupação de todos em 2021. O sistema financeiro como um todo enfrentou um novo tipo de escrutínio, pois eventos como o Game Stop Saga abriu a cortina sobre as desigualdades dos modelos tradicionais de investimento.





O mundo assistiu como um grupo de day-traders do Reddit colaborou para empurrar as ações da GameStop para cima, fazendo com que grandes fundos de hedge, que estavam tentando vender ações a descoberto, perdessem milhões de dólares. A atenção mundial deste evento, combinada com uma pausa contemplativa criada por uma pandemia única na vida e o impacto bem-sucedido da tecnologia blockchain, mudou a perspectiva de uma forma que colocou um microscópio nos sistemas em questão, abrindo uma perspectiva coletiva olhar para novas possibilidades, possibilidades que apontavam diretamente para a indústria criptográfica.





Dando uma olhada na narrativa dos ativos da indústria de melhor desempenho de acordo com dados de Messari mostra que blockchains de camada 1 e tokens metaversos tiveram altas taxas de sucesso. Alguns dos recursos de melhor desempenho, como Machado Infinito (AXS), até apresentou um acumulado no ano de 16.000% e um valor de mercado de 5 bilhões de dólares, para uma perspectiva, qualquer dólar investido teve um retorno potencial de $ 16.000.





Por um lado, isso é excepcional quando comparado a empresas de capital aberto no mercado de ações que podem levar de 5 a 10 anos para atingir um valor de mercado de 5 bilhões de dólares. Por outro lado, moedas de meme como Dogecoin e Shiba Inu detêm um valor de mercado de mais de US$ 20 bilhões.





O que isso diz sobre o cenário criptográfico emergente? E como isso afeta as decisões de investimento dos entusiastas de criptomoedas? Se a natureza descentralizada da criptomoeda visa desmantelar os sistemas tradicionais e abrir caminho para que todo tipo de pessoa possa fazer investimentos estratégicos, então por que moedas especulativas de memes estão inundando as ondas do rádio, enquanto tokens que promovem os interesses do investidor individual e a comunidade coletiva ficando um pouco fora da visão dominante?





Notícias promissoras indicam que as empresas cripto estão vendo um potencial excepcional nos retornos, mostrando o poder de novas empresas e seu potencial de ganhos rápidos. Tokens de infraestrutura como Polígono (MATIC) e descentralizado (MANA), representam ideias sofisticadas que influenciam dinamicamente a indústria e criam uma base sobre a qual novas empresas podem crescer e construir sobre elas.





Antes de 2013, a tecnologia blockchain estava quase exclusivamente ligada ao Bitcoin, mas em 2015 Vitalik Buterin, cofundador da revista Bitcoin publicou um white paper que propunha uma plataforma de aplicativos descentralizada. Isso levou à criação da Fundação Ethereum, lançada em 2014.





A Ethereum abriu caminho para que a tecnologia blockchain fosse usada para outros fins além da criptomoeda. Ele introduziu contratos inteligentes e forneceu aos desenvolvedores uma plataforma para criar aplicativos descentralizados.





Em 2020, quase 40% dos entrevistados incorporaram o blockchain à produção e 55% consideraram o blockchain uma prioridade estratégica, de acordo com Pesquisa global de blockchain da Deloitte em 2020 .





As empresas criptográficas e os tokens que representam essa infraestrutura básica da tecnologia blockchain estão crescendo com grande interesse, mostrando forte YTD em 2021, mas o baixo valor de mercado, especialmente em comparação com moedas meme como Dogecoin, conta uma história que tem uma história diferente e mais significado complexo.

Meme Coins e investimento especulativo

Para entender a corrente latente que o investimento em memes trouxe para a indústria, é importante olhar para trás em um evento como o crise financeira de 2008 .





O uso de hipotecas subprime por Wall Street e pelos bancos deixou uma economia completamente desestabilizada, despencando da noite para o dia, onde a confiança nos sistemas foi virada de cabeça para baixo. O evento deixou as pessoas, tanto domésticas quanto globais, se perguntando se os sistemas financeiros dos quais eles vieram dependem não eram tão inabaláveis quanto eles pensavam – e compreensivelmente! A crise revelou que os reguladores estavam dormindo ao volante e que os tradicionais administradores do setor não estavam levando a sério a saúde financeira de nosso país e do globo.





Semear a dúvida provou ser um terreno fértil para moedas “rebeldes”, finanças descentralizadas e ações de memes, como GameStop e AMC, se estabelecerem de uma nova maneira. Como o colapso financeiro de 2008 criou a necessidade de o governo socorrer as próprias indústrias que causaram a crise, a dívida estudantil se acumulou, a economia gig forçou 9 a 5'ers a trabalhar mais por menos e a vibração geral em Wall Street e os fundos de hedge tradicionais passaram para um olho lateral gigante.





A ideia de dinheiro, e inerentemente seu valor, é desafiada. Se o governo pode injetar bilhões em resgates, então qual é realmente a “coisa” que gera o valor nesses números que vemos em nossas telas? Quanto vale uma moeda com base na crença das pessoas nessa moeda e no que ela representa?





As ações da GameStop e, posteriormente, as ações da AMC, desafiaram os sistemas pelo valor de face, pedindo a Wall Street que colocasse seu dinheiro diretamente onde estão falando. Isso mudou alguma coisa ou teve algum tipo de efeito desestabilizador nesses sistemas?





Não tanto quanto os especialistas podem dizer. E a partir de janeiro de 2022, ambos As ações da GameStop e da AMC despencaram de valor , agora em sua cotação mais baixa desde o boom no início de 2021. Uma queda que pode ser deduzida a uma falta de interesse público e ao hype distraído de uma coisa nova.





Mas a criptomoeda é diferente das ações tradicionais, pois é construída como uma nova onda sofisticada e descentralizada de finanças. A indústria está essencialmente se preparando para dominar o mundo financeiro como o conhecemos.





Mas, assim como vimos com as ações da GameStop e da AMC, a espada de dois gumes da popularidade e da infâmia estilhaçou a indústria, criando mundos criptográficos em duelo, um semelhante a um playground semelhante a um cassino e o outro, uma paisagem estruturalmente sólida de blocos de construção. .





Moedas memes como Dogecoin e Shiba Inu tornaram-se um espaço reservado seguro no mundo dos investimentos em cassinos. Prosperar com o entusiasmo e a empolgação de entrar na onda e cujo sucesso é congruente com entrar em algo antes que fique muito quente e depois sacar antes que tudo desabe.





Para milhões, esse esquema exato de bombeamento e despejo coincide com o sonho americano idealizado, um caminho para a riqueza que grande parte do mundo romantizou. Mesmo após a crise financeira de 2008, os bancos ofereceram oportunidades de refinanciamento aos proprietários de imóveis , mas a maioria das pessoas os rejeitou e aprofundou suas suspeitas de um sistema instável.





Capitalizar a noção de atacar enquanto o ferro está quente, ao mesmo tempo em que promove a extrema desconfiança nos sistemas em questão, deu origem a uma mentalidade caótica, como se dissesse, está tudo condenado, então por que não arriscar e arriscar muito para ganhar muito ?





As moedas meme não são tradicionalmente apoiadas por projetos ou ideias que tenham valor real da mesma forma que os investimentos tradicionais, nem contribuem de forma sustentável para a evolução da indústria.





Em vez disso, eles são apoiados por investidores especulativos, pessoas cujos interesses são puramente bombear o mercado, obtendo lucros enormes e saindo assim que obtiverem o retorno desejado, deixando os investidores esperançosos e muitas vezes novatos vulneráveis a um colapso devastador. Como visto no gráfico “Rise of Meme Coins”, tanto Dogecoin quanto Shiba Inu experimentaram picos e vales incrivelmente altos que viraram em questão de momentos.





Um aspecto volátil da indústria que muitas vezes deixa as pessoas com a impressão errada. Sem nada para comprovar o valor dessas moedas, as pessoas no topo, como Elon Musk e seu popular Dogecoin, exageram e controlam o mercado.





Quando Musk apareceu como apresentador do SNL ele mencionou Dogecoin em seu monólogo de abertura, o que consequentemente levou a uma queda de 40% após a exibição do programa. Ele agora está utilizando a popularidade da viralidade da Internet para aumentar o valor das moedas, anunciando publicamente em seu Twitter que se o McDonald's começar a aceitar Dogecoin como pagamento , ele comerá um McLanche Feliz.





O mundo vê tudo isso como entretenimento, pensando que está na próxima melhor coisa, mas, assim como Wall Street, o 1% ainda ganha, o hype para essas moedas de meme se resume a um marketing inteligente e a permanecer relevante na sempre distraída web, que parece ter um efeito poderoso, com certeza.

Moedas de Infraestrutura e Pilares da Indústria

Enquanto as moedas de meme continuam a ganhar altas capitalizações de mercado infundadas e hype mundial, inundando a Internet com artigos clickbait, memes da cultura pop e piadas do Twitter; a infraestrutura da indústria de criptomoedas continua a construir e expandir sua base sólida. Empresas como BullPerks , uma empresa de VC criptográfica descentralizada e GamePad , jogos holísticos, NFT e ecossistema metaverso visam influenciar uma mudança maior e mais permanente.





Como pilares da indústria, projetos fundamentais estão sendo construídos para impactar dinamicamente a criptomoeda. Eles fazem isso há mais de uma década, cultivando seguidores e investidores interessados em estabelecer valor real.





As empresas pilares acreditam nesse futuro, e o crowdsourcing e o dinheiro do VC arrecadado para apoiar sua criação estão indo para o progresso dessa crença. Esse forte valor central é o que diferencia esses projetos de infraestrutura e suas moedas dos jogos de cassino que as moedas de meme representam.





Tokens de blockchain de camada 1 como Terra, Polygon e Solana são os blocos de construção onde novos projetos são criados e podem crescer. Projetos metaversos populares, como Decentraland e Axe infinity, existem porque a infraestrutura dos projetos de camada 1 permitiu que eles tivessem os recursos necessários.





Isso é muito mais emocionante do que uma moeda de meme, é a verdadeira inovação e exploração tecnológica. Isso está estabelecendo o projeto de uma maneira totalmente nova de interagir com o mundo. Este é o valor de algo significativo, algo em que vale a pena investir, algo que respira ar fresco para o futuro.





Preço por dia do Ethereum (ETH) - USD

Ethereum (ETH) é provavelmente um nome familiar, mas sem muito contexto quanto à importância de seu impacto na indústria. É uma plataforma de software descentralizada que permite contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps) ser construído e executado sem qualquer interferência de terceiros.





O objetivo por trás do Ethereum é criar uma coleção descentralizada de produtos financeiros que qualquer pessoa no mundo possa acessar livremente, independentemente de sua nacionalidade, etnia ou fé, tornando-se essencialmente uma oportunidade equitativa e sem fronteiras.





Este aspecto torna as implicações para alguns países extremamente atraentes porque aqueles sem infraestrutura estatal e identificações estatais podem obter acesso a contas bancárias, empréstimos, seguros ou uma variedade de outros produtos financeiros, fora de suas oportunidades atuais. A maneira como o Ethereum influencia o setor de criptomoedas e se desenvolve fora de si como uma forma de promover a progressão de um futuro financeiro descentralizado é o que dá à moeda seu valor, elevando-a a anos-luz das moedas memes.





moedas de infraestrutura e os projetos pilares construídos sobre eles criam oportunidades reais para desmantelar os sistemas que a saga GameStop tentou alcançar. O futuro descentralizado é real e está aqui, sendo construído por mentes brilhantes de todo o mundo.





A BullPerks usa um processo extremamente refinado de avaliação de projetos criptográficos e ajuda a promover esses projetos, permitindo que VCs e investidores participem do suporte a ativos valiosos.





GamesPad aborda a indústria de jogos criptográficos de uma perspectiva semelhante, jogos de alto valor, NFTs e projetos de metaverso são cultivados em seu ecossistema para garantir um nível fundamental de sucesso.

Para onde vamos daqui? Movendo a indústria para frente

O valor é informado pela comunidade e a moeda é uma forma de valor. Em um novo cenário onde há uma verdadeira falta de educação e informação aprofundadas, o investimento em cassinos parece brilhante, brilhante e atraente. As moedas de meme podem parecer uma corrida para o sistema, como um grande dedo do meio para o homem e uma oportunidade emocionante de "ficar rico rapidamente". Mas é tudo fumaça e espelhos? Parece que sim quando comparado às moedas e empresas de infraestrutura que vêm construindo estruturalmente a indústria há mais de uma década e que se esforçam e lucram para continuar a construir valor e valor; estabelecendo bases, desenvolvendo inovações e mapeando um futuro real de novas fronteiras.





A partir de hoje, para a maior parte do mundo, a criptomoeda pode parecer uma farsa. As pessoas leem as manchetes com um olhar cético, os investidores especulativos continuam a injetar esquemas no mercado e o hype continua sua fortaleza na indústria. Mas e se todos simplesmente ignorassem o hype. E se, em vez de encorajar Elon Musk a comer McDonald's, passarmos pelas manchetes de clickbait, clicarmos em "mudo" nas moedas de meme e reservarmos um tempo para ver o cenário emergente pelo valor que realmente está sendo colocado nele?





Se todos decidissem investir em empresas pilares e moedas de infraestrutura e se educar sobre o projeto de um futuro descentralizado, o futuro poderia não parecer tão distante. À medida que o mundo gira em torno de seu eixo e mais população vê a verdade dos sistemas pelo que eles são, a educação e a profundidade real da compreensão da indústria de criptografia podem fornecer esperança e entusiasmo para um futuro financeiro que está por vir - e isso com certeza vale o hype.