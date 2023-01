Ne tombez pas dans le battage médiatique des crypto-monnaies

Cartographier une utopie financière décentralisée au-delà du battage médiatique des pièces de monnaie meme, des milliardaires, de la spéculation et des clickbait. Le monde est en effervescence avec des pensées, des curiosités et des jugements sur l'industrie, à la fois en théorie et en pratique. Un avenir qui vise à démanteler les systèmes traditionnels, à révolutionner notre façon de penser à l'argent et à inaugurer une nouvelle ère d'existence numérique. L'industrie actuelle de la crypto-monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, suscite beaucoup d'intérêt et de critiques, mais manque de réelle compréhension.

Il est impossible d'éviter - même si vous avez essayé - les mots crypto-monnaie, NFT et le métaverse. C'est comme si ces concepts futuristes frappaient – non, claquaient – à nos portes. Le monde est en effervescence avec des pensées, des curiosités et des jugements sur l'industrie, à la fois en théorie et en pratique ; transformer des idées autrefois marginales en sujets de discussion culturels, la punchline d'un million de blagues et la conversation de fête alimentée par l'alcool que tout le monde déteste aimer.





Alors que les conversations cryptographiques ont atteint le grand public avec une popularité infâme, les technologies en évolution et les projets fondamentaux qui sont le fondement de l'industrie se sont fermement engagés à construire un avenir de nouvelle génération pendant des années.





Prix par jour du bitcoin (BTC) - USD

Source : statista.com

Considérez Bitcoin (BTC) (alors qu'il est maintenant un nom familier), qui était fondée en 2009 par un programmeur sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, et dans de nombreux cercles d'investisseurs, est considérée comme la crypto-monnaie originale. Une pièce qui a inauguré une nouvelle ère de technologie blockchain et de monnaies numériques décentralisées.





Depuis sa création, 13 années d'innovation et de technologies émergentes se sont écoulées, faisant de ce "futur" de la cryptographie, de manière plus réaliste, un "présent" en évolution dynamique. Un présent qui se dirige avec ferveur vers un avenir qui vise à démanteler les systèmes traditionnels, à révolutionner notre façon de penser l'argent et à inaugurer une nouvelle ère d'existence numérique.





L'industrie actuelle de la crypto-monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, suscite beaucoup d'intérêt et de nombreuses critiques, mais manque de réelle compréhension.





Un rapport de 2021 par cryptoliteracy.org suggère que 96% des Américains ne comprennent pas les connaissances de base en cryptographie. Cela crée des barrières autour du type de croissance et de succès que les investisseurs peuvent atteindre – en bref, pour la majorité des gens, ce n'est pas la force de l'investissement qui compte, c'est le battage médiatique.





Source : Image via le rapport 2021 de cryptoliteracy.org





Les pièces de monnaie Meme, les investisseurs spéculatifs, les milliardaires et les articles de clickbait ont généré une culture pop d'intérêt pour la crypto-monnaie qui a confondu l'investissement avec le jeu et un avenir prometteur avec des mentalités de devenir riche rapidement.





Comment la communauté croissante des passionnés de cryptographie peut-elle dépasser le battage médiatique et se renseigner sur les subtilités hautement sophistiquées d'une industrie en révolution ? Si les tendances actuelles restent concentrées sur la distraction de la nouvelle pièce de monnaie meme, cela continuera-t-il à perpétuer l'idée que la crypto est à peu près aussi stable d'un avenir qu'une nouvelle machine à sous ?

Revue des marchés 2021

Que les gens l'aiment, la détestent ou ne la comprennent pas, la crypto-monnaie était une priorité pour tout le monde en 2021. Le système financier dans son ensemble a fait l'objet d'un nouveau type d'examen minutieux, alors que des événements comme le Saga d'arrêt de jeu a levé le rideau sur les inégalités des modèles d'investissement traditionnels.





Le monde a vu un groupe de day-traders Reddit collaborer pour faire monter en flèche les actions de GameStop, faisant perdre des millions de dollars aux grands fonds spéculatifs, qui tentaient de vendre à découvert. L'attention mondiale de cet événement, combinée à une pause contemplative créée par une pandémie unique dans une vie, et à l'impact réussi de la technologie blockchain, a changé la perspective d'une manière qui a mis un microscope sur les systèmes à portée de main, ouvrant un collectif regard vers de nouvelles possibilités, des possibilités qui pointaient directement vers l'industrie de la cryptographie.





Source : Messari.io





Jetez un coup d'œil au récit des actifs les plus performants de l'industrie selon les données de Messari montre que les blockchains de couche 1 et les jetons de métaverse ont obtenu des taux de réussite élevés. Quelques-uns des actifs les plus performants, comme Hache Infini (AXS), a même présenté un YTD de 16 000 % et une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars, pour la perspective, tout dollar investi a vu un rendement potentiel de 16 000 $.





D'une part, c'est exceptionnel par rapport aux sociétés cotées en bourse qui peuvent mettre 5 à 10 ans pour atteindre une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars. D'autre part, les pièces de monnaie comme Dogecoin et Shiba Inu détiennent une capitalisation boursière de plus de 20 milliards de dollars.





Qu'est-ce que cela dit sur le paysage émergent de la cryptographie ? Et comment cela affecte-t-il les décisions d'investissement des passionnés de crypto ? Si la nature décentralisée de la crypto-monnaie vise à démanteler les systèmes traditionnels et à ouvrir la voie à chaque type de personne pour pouvoir faire des investissements stratégiques, alors pourquoi les pièces de mème spéculatives inondent-elles les ondes, alors que les jetons qui favorisent les intérêts de l'investisseur individuel et la communauté collective légèrement en dehors de la vision dominante ?





Des nouvelles prometteuses indiquent que les entreprises de cryptographie voient un potentiel de rendement exceptionnel, mettant en valeur la puissance des nouvelles entreprises et leur potentiel de gain rapide. Jetons d'infrastructure comme Polygone (MATIQUE) et Décentralisé (MANA), représentent des idées sophistiquées qui influencent dynamiquement l'industrie et créent une base sur laquelle de nouvelles entreprises peuvent se développer et s'appuyer sur elles.





Source : marketandmarkets.com





Avant 2013, la technologie blockchain était presque uniquement liée au Bitcoin, mais en 2015 Vitalik Buterin, co-fondateur de Bitcoin Magazine a publié un livre blanc proposant une plateforme d'application décentralisée. Cela a conduit à la création de la Fondation Ethereum, lancée en 2014.





Ethereum a ouvert la voie à l'utilisation de la technologie blockchain à des fins autres que la crypto-monnaie. Il a introduit des contrats intelligents et fourni aux développeurs une plate-forme pour créer des applications décentralisées.





En 2020, près de 40 % des répondants ont intégré la blockchain dans la production, et 55 % considéraient la blockchain comme une priorité stratégique absolue, selon Enquête mondiale sur la blockchain 2020 de Deloitte .





Les sociétés de cryptographie et les jetons qui représentent cette infrastructure de base de la technologie blockchain sont en plein essor avec un intérêt alimenté par les fusées, montrant un fort YTD en 2021, mais la faible capitalisation boursière, en particulier par rapport aux pièces de mème comme Dogecoin, raconte une histoire qui a un différent et plus signification complexe.

Meme Coins et investissement spéculatif

Pour comprendre le courant sous-jacent grondant que l'investissement dans les mèmes a apporté à l'industrie, il est important de revenir sur un événement comme le crise financière de 2008 .





L'utilisation des prêts hypothécaires à risque par Wall Street et les banques a laissé une économie complètement déstabilisée, s'effondrant du jour au lendemain, où la confiance dans les systèmes a été renversée. L'événement a laissé les gens, tant au pays qu'à l'étranger, se demander si les systèmes financiers sur lesquels ils s'étaient appuyés n'étaient pas aussi inébranlables qu'ils le pensaient - et c'est compréhensible ! La crise a révélé que les régulateurs dormaient au volant et que les intendants traditionnels de l'industrie ne prenaient pas au sérieux la responsabilité de la santé financière de notre pays et du monde.





Semer des graines de doute s'est avéré un terrain fertile pour que les devises «rebelles», la finance décentralisée et les actions de mèmes, comme GameStop et AMC, s'installent d'une nouvelle manière. Alors que l'effondrement financier de 2008 a créé un besoin pour le gouvernement de renflouer les industries mêmes qui ont causé la crise, la dette étudiante s'est empilée, l'économie des concerts a forcé les 9 à 5 ans à travailler plus dur pour moins, et l'ambiance générale vers Wall Street et les fonds spéculatifs traditionnels se sont transformés en un œil latéral géant.





Source : statista.com





L'idée de l'argent, et intrinsèquement sa valeur, est remise en question. Si le gouvernement peut pomper des milliards de renflouements, alors quelle est vraiment la « chose » générant la valeur de ces chiffres que nous voyons sur nos écrans ? Quelle est la valeur d'une monnaie basée sur la croyance des gens en cette monnaie et ce qu'elle représente ?





L'action GameStop, puis l'action AMC, ont défié les systèmes à leur valeur nominale, demandant à Wall Street de mettre directement leur argent là où se trouve leur bouche. Cela a-t-il changé quelque chose ou a-t-il eu un quelconque effet déstabilisateur sur ces systèmes ?





Pas autant que les experts puissent le dire. Et depuis janvier 2022, les deux Les actions GameStop et AMC ont chuté en valeur , désormais à leur plus bas niveau d'échange depuis le boom de début 2021. Un krach qui peut être déduit d'un manque d'intérêt du public et de la hype distraite d'une nouveauté.





Mais la crypto-monnaie est différente des actions traditionnelles car elle est conçue comme une nouvelle vague de financement sophistiquée et décentralisée. L'industrie se prépare essentiellement à conquérir le monde financier tel que nous le connaissons.





Mais tout comme nous l'avons vu avec les actions GameStop et AMC, l'épée à double tranchant de la popularité et de l'infamie a éclaté l'industrie, créant des mondes cryptographiques en duel, l'un ressemblant à un terrain de jeu de type casino et l'autre, un paysage structurellement sain de blocs de construction .





Source : coinmarketcap.com 26/01/2022





Les pièces Meme comme Dogecoin et Shiba Inu sont devenues un espace réservé sécurisé dans le monde de l'investissement dans les casinos. Prospérer sur le battage médiatique et l'excitation de sauter dans le train en marche, et dont le succès est compatible avec le fait de participer à quelque chose avant qu'il ne devienne trop chaud, puis d'encaisser avant que tout ne s'effondre.





Pour des millions de personnes, ce schéma exact de pompage et de vidage coïncide avec le rêve américain idéalisé, une voie vers la richesse qu'une si grande partie du monde a romancée. Même après la crise financière de 2008, les banques ont offert aux propriétaires des opportunités de refinancement incitatives , mais la plupart des gens les ont détournés et ont approfondi leurs soupçons d'un système instable.





Capitaliser sur la notion de frapper pendant que le fer est chaud, tout en renforçant l'extrême méfiance à l'égard des systèmes à portée de main, a donné naissance à un état d'esprit chaotique, comme pour dire, tout est voué à l'échec, alors pourquoi ne pas tenter sa chance et risquer gros pour gagner gros ?





Source : euronews.com





Les pièces Meme ne sont pas traditionnellement soutenues par des projets ou des idées qui ont une vraie valeur comme le font les investissements traditionnels, et elles ne contribuent pas non plus de manière durable à la progression évolutive de l'industrie.





Au lieu de cela, ils sont soutenus par des investisseurs spéculatifs, des personnes dont les intérêts sont uniquement de gonfler le marché, de réaliser d'énormes profits et de sortir dès qu'ils ont obtenu le rendement souhaité, laissant les investisseurs pleins d'espoir et souvent novices vulnérables à un crash dévastateur. Comme le montre le graphique "Rise of Meme Coins", Dogecoin et Shiba Inu ont connu des pics et des vallées incroyablement élevés qui se sont inversés en quelques instants.





Un aspect instable de l'industrie qui laisse souvent les gens avec une mauvaise impression. Sans rien pour justifier la valeur de ces pièces, les gens au sommet, comme Elon Musk et son populaire Dogecoin, font tout le battage médiatique et contrôlent le marché.





Quand Musk est apparu en tant qu'hôte de SNL il a mentionné Dogecoin dans son monologue d'ouverture qui a par conséquent conduit à une chute de 40% après la diffusion de l'émission. Il utilise maintenant la popularité de la viralité sur Internet pour augmenter la valeur des pièces en annonçant publiquement sur son Twitter que si McDonald's commence à accepter Dogecoin comme moyen de paiement , il mangera un Happy Meal.





Le monde regarde tout cela comme un divertissement, pensant qu'ils sont sur la prochaine meilleure chose, mais tout comme Wall Street, les 1% gagnent toujours, le battage médiatique pour ces pièces meme se résume à un marketing intelligent et à rester pertinent sur le Web toujours distrayant, qui semble avoir un effet puissant, c'est certain.

Pièces d'infrastructure et piliers de l'industrie

Alors que les pièces de mème continuent de gagner des capitalisations boursières élevées et un battage médiatique mondial non fondés, inondant Internet d'articles de clickbait, de mèmes de la culture pop et de punchlines Twitter; l'infrastructure de l'industrie de la crypto-monnaie continue de construire et d'étendre ses fondations. Des entreprises comme BullPerks , une société décentralisée de crypto-VC, et GamePad , le jeu holistique, le NFT et l'écosystème métavers, visent à influencer un changement plus important et plus permanent.





En tant que piliers de l'industrie, des projets fondamentaux sont en cours de construction pour avoir un impact dynamique sur la crypto-monnaie. Ils le font depuis plus d'une décennie, en cultivant une clientèle et des investisseurs intéressés à établir une valeur réelle.





Les entreprises piliers croient en cet avenir, et le crowdsourcing et les fonds de capital-risque collectés pour soutenir leur création contribuent à faire progresser cette croyance. Cette forte valeur fondamentale est ce qui distingue ces projets d'infrastructure et leurs pièces des jeux de casino que représentent les pièces meme.





Source : coinlore.com 26/01/2022





Les jetons de blockchain de couche 1 comme Terra, Polygon et Solana sont les blocs de construction où de nouveaux projets sont créés et peuvent se développer. Des projets de métaverse populaires tels que Decentraland et Ax infinity existent parce que l'infrastructure des projets de couche 1 leur a permis de le faire.





C'est tellement plus excitant qu'une pièce de monnaie meme, c'est une véritable innovation et exploration technologiques. C'est poser les jalons d'une toute nouvelle façon d'interagir avec le monde. C'est la valeur de quelque chose de significatif, quelque chose dans lequel il vaut la peine d'investir, quelque chose qui respire une bouffée d'air frais pour l'avenir.





Prix par jour Ethereum (ETH) - USD

Source : statista.com





Ethereum (ETH) est probablement un nom familier, mais sans beaucoup de contexte quant à l'importance de son impact sur l'industrie. Il s'agit d'une plate-forme logicielle décentralisée qui permet contrats intelligents et applications décentralisées (dApps) être construit et exécuté sans aucune interférence d'un tiers.





L'objectif derrière Ethereum est de créer une collection décentralisée de produits financiers auxquels n'importe qui dans le monde peut accéder librement, quelle que soit sa nationalité, son origine ethnique ou sa foi, devenant essentiellement une opportunité équitable et sans frontières.





Cet aspect rend les implications pour certains pays extrêmement convaincantes, car ceux qui n'ont pas d'infrastructures d'État et d'identifications d'État peuvent avoir accès à des comptes bancaires, des prêts, des assurances ou une variété d'autres produits financiers, en dehors de leurs opportunités actuelles. La façon dont Ethereum influence l'industrie de la crypto-monnaie et construit en dehors de lui-même comme un moyen de poursuivre la progression d'un avenir financier décentralisé est ce qui donne à la pièce sa valeur, l'élevant à des années-lumière des pièces meme.





Pièces d'infrastructure et les projets piliers construits dessus créent de réelles opportunités pour démanteler les systèmes que la saga GameStop a tenté de réaliser. L'avenir décentralisé est réel et il est là, construit par des esprits brillants du monde entier.





BullPerks utilise un processus extrêmement précis d'évaluation des projets de cryptographie et aide à promouvoir ces projets permettant aux VC et aux investisseurs de participer au soutien d'actifs précieux.





GamesPad aborde l'industrie du crypto-jeu d'un point de vue similaire, les jeux de grande valeur, les NFT et les projets de métaverse sont cultivés dans leur écosystème pour assurer un niveau de succès fondamental.

Où allons-nous à partir d'ici? Faire avancer l'industrie

La valeur est informée par la communauté et la monnaie est une forme de valeur. Dans un nouveau paysage où il y a un véritable manque d'éducation et d'informations approfondies, l'investissement dans les casinos semble brillant, brillant et attrayant. Les pièces Meme peuvent ressembler à une ruée vers le système, comme un gros majeur à l'homme, et une opportunité excitante de "devenir riche rapidement". Mais est-ce que tout est fumée et miroirs? Il semble que ce soit le cas par rapport aux pièces d'infrastructure et aux entreprises qui ont structurellement construit l'industrie pendant plus d'une décennie et qui ont déployé les efforts et les bénéfices pour continuer à créer de la valeur et de la valeur ; jeter les bases, développer des innovations et tracer un véritable avenir de nouvelles frontières.





À ce jour, pour la plupart des pays du monde, la crypto-monnaie peut ressembler à une arnaque. Les gens lisent les gros titres d'un œil sceptique, les investisseurs spéculatifs continuent de pomper des stratagèmes sur le marché et le battage médiatique continue de s'imposer dans l'industrie. Mais que se passerait-il si tout le monde ignorait le battage médiatique. Et si, au lieu d'encourager Elon Musk à manger McDonald's, nous faisions défiler les gros titres des appâts à clics, appuyions sur "muet" sur les pièces de mème et prenions le temps de voir le paysage émergent pour la valeur et la valeur qui y sont vraiment mises.





Si tout le monde décidait d'investir dans des entreprises piliers et des pièces d'infrastructure, et de se renseigner sur le plan d'un avenir décentralisé, l'avenir pourrait ne pas sembler si lointain. Alors que le monde tourne sur son axe et qu'une plus grande partie de la population voit la vérité des systèmes pour ce qu'ils sont, l'éducation et une réelle profondeur de compréhension de l'industrie de la cryptographie peuvent donner de l'espoir et de l'excitation pour un avenir financier à venir - et c'est sûr que l'enfer vaut le battage médiatique.