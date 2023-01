FaZe Clan mostra linhas entre mídia, jogos e conteúdo estão se tornando borradas

Muito longo; Para ler

O Crypto Player One é o primeiro e único boletim informativo diário sobre jogos criptográficos. Esta semana termina com: Curiosidades diárias* As tendências da Geração Z que mostram que o Metaverso está chegando. O tempo de tela dos adolescentes dobrou durante a pandemia de jogos. A principal liga de futebol, a Premier League, está em negociação com a Sorare para um acordo NFT de $ 34 milhões. A coleção NFT do Bored Apes Yacht Club (BAYC) tornou-se popular não por causa de uma campanha de marketing tradicional, mas porque cada titular arrasou com seu PFP no Twitter.