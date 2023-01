Elon Musk e o Twitter: Sério, por que tão sério?

LEARN MORE ABOUT @BEHZADSHARIFI 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @BEHZADSHARIFI 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Então, Elon Musk e o Twitter.





Algumas pessoas estão enlouquecendo e ameaçando ir embora - em grande estilo. Algumas pessoas estão se animando e anunciando o retorno - também em grande estilo.





O que há com todas essas perguntas, previsões e especulações? Falando nisso, o que há de errado com a foto que escolhi para esta história? Nada. Achei adequado.





No exato momento em que surgiram as notícias sobre Elon Musk e o Twitter, essa cena de “Batman Begins” veio à (minha) mente e me fez rir.









Não é sobre ser o homem mais rico do mundo, mas se formos honestos, é meio que.





Algum algoritmo do Twitter ou (com todo o respeito) moderador do Twitter decide o que Elon Musk pode ou não twittar. Apenas seja honesto por um momento. Sua conta do Twitter foi suspensa temporária ou permanentemente? Você já teve pelo menos uma noite sem dormir que isso pode acontecer com você também?





Você não faria (gostaria de poder) fazer exatamente o mesmo?





Nunca tivemos uma divisão maior e mais emocional entre contas com e sem marcações azuis de prestígio. Estou certo?





Deixe todas as linhas cafonas e a política de lado, este é um investimento de negócios incrível. O Twitter é, sem dúvida, um “brinquedo” caro, mas o mundo inteiro simplesmente não consegue parar de falar e escrever sobre Elon Musk. Ele não precisa se preocupar com marketing enquanto viver.





Não tenho certeza se esta é uma citação real: “se você não gosta de algo, mude para se adequar a você”. Mas é assim que todo bilionário pensa e age, goste ou não.





Veja bem, não podemos escapar da sombra da capa do Batman, mesmo que queiramos.





Verdade seja dita, Batman em “Liga da Justiça” foi mais altruísta em gastar seu dinheiro em comparação com sua versão da trilogia de Christopher Nolan. Você se lembra dessa cena entre ex-inimigos que encontraram uma maneira de trabalhar juntos para um bem maior?





Na verdade, encontrei todas as falas dessa cena na página do IMDB com citações do filme. Vou me conceder alguma liberdade artística por causa da relevância. Espero que a Warner Bros e Zack Snyder não se importem. Então, aqui vai:





[a conta do Kent no Twitter foi suspensa, mas Bruce a recuperou] Clark Kent: "Obrigado, Bruce" não é o suficiente para o que você fez. Bruce Wayne: Acabei de desfazer um erro, só isso. Clark Kent: Como você recuperou minha conta do Twitter? Bruce Wayne: Eu comprei o Twitter. Clark Kent: Todo o Twitter, não apenas 9,2% das ações do Twitter? Bruce Wayne: É como um reflexo comigo, não sei...





Elon Musk como Bruce Wayne, não soa tão surreal, não é? E, falando em realismo, tenho quase certeza de que até o Super-Homem ficaria impotente contra a suspensão do Twitter.

De onde tweetamos a partir daqui?





Hora de levar a sério, de verdade. Comprar o Twitter não foi uma coisa fácil de fazer. Executá-lo, é um nível totalmente novo. “Autenticando” todos os humanos reais no Twitter. Tornar os algoritmos do Twitter de código aberto no GitHub. Decisões. Consequências. Legados.





Vai ser uma viagem esburacada, com certeza. Parece que é mais fácil montar uma colônia em Marte do que decidir o que fazer com o Twitter para deixar todo mundo feliz.









Não, Elon, você não pode. E é melhor você saber o que está fazendo, porque, senão, vai ser...