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    埃隆马斯克和推特：真的，为什么这么严重？经过@behzadsharifi
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    埃隆马斯克和推特：真的，为什么这么严重？

    2022/04/30
    经过 @behzadsharifi 3,588 讀數
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    太長; 讀書

    埃隆马斯克和推特。有些人吓坏了，威胁要离开——大风格。有些人正在振作起来并宣布回归 - 也是大风格。所有这些问题、预测和推测是怎么回事？

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    featured image - 埃隆马斯克和推特：真的，为什么这么严重？
    #decentralized-internet#twitter
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    所以，埃隆马斯克和推特。


    有些人吓坏了，威胁要离开——大风格。有些人正在振作起来并宣布回归 - 也是大风格。


    所有这些问题、预测和推测是怎么回事？说到这里，我为这个故事选择的图片有什么问题？没有什么。我发现它是一个合适的。


    就在埃隆马斯克和推特的消息爆出的那一刻，“蝙蝠侠开始”的这一幕就出现在（我）的脑海里，让我发笑。


    image
    并制定一些关于泳池区的新规则……


    这不是关于成为世界上最富有的人，但如果我们要诚实，那就是，有点。


    一些 Twitter 算法或（恕我直言）Twitter 版主决定 Elon Musk 可以或不可以发什么推文。诚实一点。您的 Twitter 帐户是否被暂时或永久暂停？您是否至少有一个不眠之夜，这也可能发生在您身上？


    你不会（希望你能）做同样的事情吗？


    在有和没有著名的蓝色复选标记的帐户之间，我们从未有过更大、更情绪化的划分。我对吗？


    抛开所有俗气的台词和政治，这是一项非常糟糕的商业投资。 Twitter 无疑是一个昂贵的“玩具”，但全世界都无法停止谈论和写关于 Elon Musk 的文章。只要他活着，他就不必担心营销。


    我不确定这是否是真实的引用：“如果您不喜欢某样东西，请更改它以适合您。”但是，这就是每个亿万富翁的想法和行为方式，不管你喜不喜欢。


    image

    你看，我们无法摆脱蝙蝠侠斗篷的阴影，即使我们想。


    说实话，与克里斯托弗诺兰的三部曲相比，《正义联盟》中的蝙蝠侠在花钱方面更加无私。你还记得以前的敌人为了更大的利益而共同努力的场景吗？


    image

    实际上，我在IMDB 页面上找到了该场景的所有台词，并附有电影的引语。为了相关性，我将给予自己一些艺术自由。我希望华纳兄弟和扎克施奈德不会介意。所以，这里是：


    [肯特的推特账户被暂停，但布鲁斯把它找回来]

    克拉克肯特：“谢谢你，布鲁斯”对于你所做的事情来说还不够。

    布鲁斯韦恩：我只是纠正了一个错误，仅此而已。

    克拉克肯特：你是如何从 Twitter 上找回我的帐户的？

    布鲁斯韦恩：我买了推特。

    克拉克肯特：整个推特，不仅仅是推特股票的 9.2%？

    布鲁斯韦恩：这对我来说就像一种反射，我不知道......


    埃隆马斯克作为布鲁斯韦恩，听起来并不那么超现实，是吗？而且，谈到现实主义，我很确定即使是超人也会对 Twitter 的暂停感到无助。

    我们在哪里发推文？


    是时候认真起来了，真的。购买 Twitter 并非易事。运行它，这是一个全新的水平。在 Twitter 上“认证”所有真实的人类。在 GitHub 上将 Twitter 算法开源。决定。结果。遗产。


    这将是一次颠簸的旅程，这是肯定的。在火星上建立一个殖民地似乎比决定用 Twitter 做什么来让每个人都开心更容易。


    image


    不，埃隆，你不能。而且，你最好知道你在做什么，因为，否则，它将是……


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