Descubra quanta riqueza você deve investir em criptografia

Muito longo; Para ler

Coin Mentioned

O máximo de dinheiro que você ganhou em uma criptomoeda? Qual moeda quando? Final de 2020 e meados de 2019. O Bitcoin ainda não está no fundo do mercado de criptomoedas (Bitcoin está em torno de $ 29.000 no momento da escrita) O Bitcoin certamente resistirá ao teste do tempo, mas como está atualmente, todas as outras criptomoedas estão sujeitas a grandes mudanças desfavoráveis. A estratégia de investimento mais bem-sucedida é a média de custo em dólar e a técnica de reequilíbrio seguindo as 4 fases do ciclo criptográfico do ciclo criptográfico.