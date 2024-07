Definindo o futuro do Bitcoin DeFi: Tokenomics transparente da plataforma Jade98

Ordinais. A origem

Os ordinais se tornaram uma virada de jogo significativa no segmento NFT em 2023. Desde sua introdução no blockchain Bitcoin, as inscrições diárias mostraram um aumento consistente. Até agora, houve um total de 66.348.042 inscrições.









Fonte: Duna

Ordinals introduziu uma abordagem inovadora para a criação de NFTs, tokens meme e outros ativos digitais no blockchain Bitcoin. No entanto, causou muitas discussões dentro da comunidade. Os ordinais utilizam inscrições para armazenar conteúdo diretamente no blockchain, levando ao ceticismo entre muitos usuários sobre seu benefício geral para o ecossistema. Foram levantadas preocupações de que o espaço de bloco ocupado por esses NFTs poderia potencialmente aumentar as taxas e reduzir a velocidade das transações.





Com o tempo, ficou claro que os Ordinals se tornaram um componente crucial da blockchain do Bitcoin, estabelecendo as bases para sua integração em exchanges descentralizadas, protocolos de empréstimo e plataformas de produção agrícola.





Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, afirmou: “ A tecnologia Bitcoin-NFT tem o potencial de promover a inovação no mercado de ativos digitais”. Ele também mencionou que a criação de aplicativos e o desenvolvimento adicional do blockchain acelerariam sua adoção em massa. Conforme observado, o número de inscrições de aplicativos cresceu significativamente em 2024.









Fonte: Duna

Levando isso em consideração, era apenas uma questão de tempo até que os Ordinais e a realidade aumentada imersiva (AR) se fundissem.





A plataforma Jade98 apresenta as primeiras inscrições AR/VR (Jade ARdinals), definidas para redefinir os padrões dos colecionáveis ​​digitais. Foi criado para aumentar a eficiência, transparência e envolvimento exclusivo do usuário no segmento DeFi.





Com a plataforma Jade98, você pode não apenas atualizar suas coleções BRC existentes, mas também criar coleções ARdinal desde o início.





Vamos explorar a plataforma inovadora Jade98, que permite que seus usuários criem Jade ARdinals e ganhem recompensas por suas atividades.

Sobre o token JD98

Para entender todo o ecossistema da plataforma Jade98, é importante conhecer as principais funcionalidades de seu elemento básico.





O token JD98 é a base de todo o ecossistema. Facilita pagamentos para funcionalidades essenciais, como o uso de tecnologias AR, na plataforma. Os criadores também recebem recompensas de aposta em tokens de $ JD98.





Sua principal utilidade é apoiar comissões e transações em toda a plataforma, servindo como sua força vital.

Sistema de cálculos baseado em época: aprimorando o controle e a simplicidade

No coração da plataforma Jade98 está o conceito de épocas – intervalos fixos de tempo de 1999998 segundos. No final de cada época, ocorrem eventos significativos, como o recebimento das recompensas JD98 pelos stakers ou a queima do tesouro de receitas.





Confira abaixo o esquema detalhado da plataforma:









Esses são os principais processos tokenômicos que mantêm a funcionalidade e o retorno financeiro do sistema. Ao contrário da tokenomics de muitas outras plataformas DeFi, todos os processos na plataforma Jade98 são totalmente transparentes, sem armadilhas ocultas.





Agora, vamos revisar cada um desses processos individualmente.

Receita de serviços de plataforma: monetização de serviços de AR

Central para o modelo de receita da plataforma Jade é o fornecimento de serviços de realidade aumentada (AR). Você tem a liberdade de criar uma coleção ARdinal emocionante do zero, completa com todos os metadados. No geral, você obtém o pacote completo: crie seu AR, crie-o no blockchain e exiba sua obra-prima digital exclusiva.





Para essas oportunidades inovadoras, os usuários pagam uma taxa de serviço em BTC ao iniciar as transações mint (semelhante ao serviço de inscrição Luminex/Unisat).





Essa receita é coletada na tesouraria da plataforma para posterior distribuição por meio de diversos mecanismos: pool de recompensas para os stakers, mecanismo de recompra e queima e outros processos que garantem o crescimento sustentado e a lucratividade da plataforma Jade98.

Mecanismo de recompra e queima

Outra característica importante da plataforma Jade98 é o mecanismo de recompra e queima, em que 20% da receita recebida é alocada para a compra de tokens de $JD98 no mercado.





O processo é descrito em detalhes na parte superior de todo o esquema de tokenomics da plataforma Jade98.









Como você pode ver, os usuários da Receita de Serviços pagam pela criação de ARdinals, que são então convertidos em JD98 para posterior queima e depois acumulados no Tesouro Queimado para serem sistematicamente queimados ao final de cada época. O sistema envia a eles um endereço Bitcoin Eater, aumentando assim o valor do token.

Staking: capacitando detentores de tokens

Os apostadores na plataforma podem desfrutar de vários caminhos para apostar, permitindo-lhes extrair tokens de circulação e bloqueá-los dentro da plataforma em troca de uma parte dos lucros gerados durante a época.





Como você pode ver em outra parte do esquema tokenomics, existem várias formas de piquetagem disponíveis.

Staking de ativo único (token JD98)

Nesse caso, você receberá suas recompensas no final da época.

Staking de múltiplos ativos (JD98 + ARdinals)

Para o Jade Pair Staking, você precisará obter um ARdinal da Jade ARdinals Collection. Isso aumentará suas recompensas ao apostar um Jade ARdinal especial com JD98$.





Os valores dos pagamentos e, consequentemente, o indicador APY são afetados por:





Número de $JD98 empilhados

Tipo de piquetagem que você escolheu

Raridade de ARdinals apostados

Número de dias na época em que seus ativos foram apostados

Número de épocas antes desta posição já estar apostada

Número de referências que um usuário tem e quanto ele apostou





Inicialmente, o Simple Staking será desenvolvido e lançado utilizando uma fórmula simplificada. Com o tempo, será melhorado através do refinamento da fórmula e da adição de ativos adicionais para reforço.





Distribuição de recompensas de staking: garantindo justiça e eficiência

No final de cada época, as recompensas da época anterior são calculadas e desembolsadas do Pool de Recompensas em tokens de $JD98. Assim, novas recompensas são enviadas aos usuários a cada três a cinco semanas. As receitas regulares permitem-lhe redistribuir corretamente o seu rendimento e reinvestir uma parte para obter rendimentos adicionais.





Os usuários têm a opção de receber pagamentos diretamente em seus endereços ou iniciar transações para reivindicar suas recompensas, sendo a última opção para minimizar as taxas de transação.

Além disso, as recompensas acumuladas incorrem em juros compostos se não forem reclamadas.





Conclusão

Na plataforma Jade98, nos esforçamos para desenvolver um sistema de tokenômica eficaz e transparente que não apenas aprimore a funcionalidade AR/VR, mas também contribua para o sucesso de nossos usuários e aumente sua renda.





A integração inovadora de serviços AR com Ordinals impulsionará a incorporação do blockchain Bitcoin no setor DeFi e sua adoção em massa em todo o mundo. Isto representa uma nova direção perfeita para o desenvolvimento de aplicações imersivas no mundo real e um meio poderoso para promover uma economia digital sustentável.





