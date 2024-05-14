定义比特币 DeFi 的未来：Jade98 平台的透明代币经济学

序数。起源

序数币在 2023 年成为 NFT 领域的重大变革者。自其被引入比特币区块链以来，每日铭文数量一直呈持续增长趋势。截至目前，共有 66,348,042 次铭文。









来源： 沙丘

Ordinals 引入了一种在比特币区块链上创建 NFT、模因代币和其他数字资产的创新方法。然而，这在社区中引起了很多讨论。Ordinals 利用铭文将内容直接存储在区块链上，导致许多用户对此持怀疑态度它对生态系统的整体益处。有人担心这些 NFT 占用的区块空间可能会增加费用并降低交易速度。





随着时间的推移，很明显 Ordinals 已成为比特币区块链的重要组成部分，为其融入去中心化交易所、借贷协议和收益农业平台奠定了基础。





MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 表示，“比特币-NFT 技术有潜力促进数字资产市场的创新。 ”他还提到，应用程序的创建和区块链的进一步发展将加速其大规模采用。正如观察到的。 ，2024年申请铭文数量大幅增长。









来源： 沙丘

考虑到这一点，Ordinals 和沉浸式增强现实 (AR) 融合只是时间问题。





Jade98 平台推出首个 AR/VR 铭文 (Jade ARdinals)，旨在重新定义数字收藏品的标准。它的创建旨在提高 DeFi 领域的效率、透明度和独特用户参与度。





通过Jade98平台，您不仅可以升级现有的BRC系列，还可以从头开始制作ARdinal系列。





让我们探索突破性的 Jade98 平台，该平台允许用户创建 Jade ARdinals 并通过他们的活动获得奖励。

关于JD98代币

要了解整个Jade98平台生态系统，了解其基本元素的主要功能非常重要。





JD98 代币是整个生态系统的基石。它促进了平台上核心功能（例如使用 AR 技术）的支付。创作者还可以获得 $JD98 代币形式的质押奖励。





其主要用途是支持整个平台的佣金和交易，是平台的重要命脉。

基于纪元的计算系统：增强控制力和简易性

Jade98 平台的核心是周期的概念——固定时间间隔 1999998 秒。每个周期结束时，都会发生重大事件，例如质押者收到 JD98 奖励或收入库被销毁。





请查看下面平台的详细方案：









这些是维持系统功能和财务回报的主要代币经济学流程。与许多其他 DeFi 平台的代币经济学不同，Jade98 平台上的所有流程都是完全透明的，没有隐藏的陷阱。





现在，让我们分别回顾一下每个过程。

平台服务收入：AR 服务盈利

Jade 平台收入模式的核心是提供增强现实 (AR) 服务。您可以自由地从头开始制作令人兴奋的 ARdinal 系列，并包含所有元数据。总的来说，您可以获得全套服务：创建您的 AR，将其铸造出来区块链，展示您独特的数字杰作。





对于这些创新机会，用户在发起铸币交易时以 BTC 支付服务费（类似于 Luminex/Unisat 铭文服务）。





这些收入被收集到平台的金库中，然后通过各种机制进行分配：质押者的奖励池、回购和销毁机制，以及确保 Jade98 平台持续增长和盈利的其他流程。

回购销毁机制

Jade98 平台的另一个重要功能是回购和销毁机制，其中 20% 的收入用于从市场上购买 $JD98 代币。





整个Jade98平台代币经济学方案的上部详细描绘了这一过程。









如您所见，服务收入用户支付 ARdinals 的创建费用，然后将其转换为 JD98 进行进一步销毁，然后累积在销毁金库中，在每个时期结束时系统地销毁。系统会向他们发送一个 Bitcoin Eater 地址，从而提高代币价值。

质押：赋予代币持有者权力

平台上的质押者可以享受多种质押途径，使他们能够从流通中提取代币并将其锁定在平台内，以换取该时代产生的部分利润。





正如你从代币经济学方案的另一部分所看到的，有多种可用的质押方式。

单一资产质押（JD98 代币）

在这种情况下，您将在时代结束时收到奖励。

多资产质押 (JD98 + ARdinals)

对于玉石对质押，您需要从玉石 ARdinals 系列中获得一个 ARdinal。这将通过质押价值 JD98$ 的特殊玉石 ARdinal 来增加您的奖励。





付款金额以及 APY 指标会受到以下因素的影响：





堆叠数量 $JD98

您选择的质押类型

质押 ARdinals 的稀有性

你的资产在某个时期被质押的天数

此位置被质押之前的 epoch 数

用户拥有的推荐人数量以及他们的质押金额





最初，Simple Staking 将使用简化的公式进行开发和推出。随着时间的推移，它将通过改进公式和添加额外资产来增强。





Staking 奖励分配：确保公平高效

在每个周期结束时，都会计算上一个周期的奖励，并以 $JD98 代币的形式从奖励池中支付。因此，每三到五周就会向用户发送新的奖励。定期收入使您能够正确地重新分配收入并进行再投资一部分作为额外收入。





用户可以选择直接在他们的地址接收付款或发起交易来领取奖励，后者可以最大限度地降低交易费用。

此外，累积的奖励若无人领取，则会产生复利。





结论

在Jade98平台，我们致力于开发有效且透明的代币经济系统，该系统不仅可以增强AR / VR功能，还可以促进用户的成功并增加他们的收入。





AR 服务与 Ordinals 的突破性集成将推动比特币区块链融入 DeFi 领域，并在全球范围内大规模采用。这代表了沉浸式、现实世界应用程序开发的完美新方向，也是促进可持续数字生活的有力手段经济。





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