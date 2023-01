Como eu uso o Google Docs and Notion para gerenciar meu relacionamento (parte 2)

LEARN MORE ABOUT @TRDOC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @TRDOC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Estamos de volta com mais maneiras de gerenciar seu relacionamento no Notion e no Google Docs! Em nosso artigo anterior Como uso o Notion e o Google Docs para gerenciar meu relacionamento , compartilhamos ideias de alguns dos muitos outros casais que usaram nosso modelo. Atendendo à demanda popular, trouxemos maneiras novas, divertidas e inovadoras de gerenciar seu relacionamento. Vamos mergulhar nisso!

Despejos de fotos — nebulosos para HD

Adoramos tirar a câmera de momentos perfeitos para fotos embaraçosas. Meu parceiro e eu carregamos as fotos do dia-a-dia no Notion que falam da doçura e da amargura de nosso relacionamento. Esses pequenos momentos compartilhados tecem uma notável memória visual para nós olharmos para trás. A imagem acima de despejos de fotos é compartilhada por um de nossos clientes.





Em nosso Notion Template, você pode criar despejos de fotos que podem não ser compartilháveis com o mundo, mas são definitivamente preciosos. O Notion possui recursos fáceis de carregar que tornam o processo tranquilo. Sejam fotos de baixa qualidade ou HD, preserve-as para sempre.

Registre seus momentos Ha-Ha-





A data, a ocasião e o título da piada podem ser registrados em nosso Notion Template. Junte uma compilação de todas as suas piadas em um só lugar e percorra a Calçada dos Coxos (nossa versão em trocadilho da Calçada da Fama) a qualquer momento. Bem, pela nossa experiência, você pode afastar o bug em seu relacionamento se tiver pouco humor na vida.



Rastreador de União

Deixe que as dobras dos dedos sejam um sinal de evolução e não uma vítima de contadores de aniversário. O contador de relacionamento é um salva-vidas para nossos amigos e para nós. Comemore os dias de união e fortaleça o relacionamento.



A seguir estão os benefícios de um contador:

Você pode acompanhar qualquer ocasião especial em sua vida - primeiro beijo, mudança, pedido de casamento e muito mais.

Você não precisa jogar jogos de memória para lembrar as datas importantes. Basta verificar o contador e pronto! Você pode manter suas desculpas de esquecimento na baía.

Você pode verificar não apenas os anos, meses e dias de união, mas também horas, minutos e segundos. Esse recurso o torna perfeito para desejar um ao outro na hora certa.

Use vários destaques, estilo de fonte e tamanho

Você pode diminuir as chances de obter uma língua azul como Sheldon teve depois de chupar acidentalmente o marcador azul em The Big Bang Theory se você usar marcadores digitais. Desde visitar os pais do seu parceiro até relaxar com os colegas dele, você pode usar marcadores de destaque, estilo de fonte e tamanho para priorizar seus planos. Também jogamos o Jogo do Arco-Íris, onde Violet é denotado como reuniões de pijama e Vermelho é denotado como reuniões de roupas formais. Você e seu parceiro podem escolher uma cor da VIBGYOR para entender a seriedade de uma determinada reunião.

Teste sua linguagem do amor





Adoramos fazer o teste Love Language de vez em quando e registrar as pontuações no Notion. Como indivíduos, nós mudamos e também as dimensões do nosso relacionamento. Portanto, é importante verificar qual linguagem de amor você prefere entre as 5 - afirmação, tempo de qualidade, presentes, toque físico e atos de serviço.





Respeitar as preferências um do outro ajuda muito a manter um relacionamento. Anotar as pontuações da linguagem do amor dará uma ideia clara sobre o que você e seu parceiro gostam de receber na forma de amor. Para se divertir, você também pode adicionar gráficos (barra, linha, coluna e torta) para acompanhar as flutuações.

Anexe elementos inspiradores para adicionar rodas

Enquanto minha parceira adora assistir novamente ao seu conjunto padrão de vídeos motivacionais do YouTube, eu sou totalmente a favor de Tom Holland dançando a música Umbrella (Rihanna ft. Jay-Z). Seja uma citação simples ou um vídeo engraçado de uma celebridade, seu elemento motivador merece um lugar na página do Notion. Adicione rodas motivadas para ganhar impulso no nível individual e também como um par.



Sempre há um espaço para sua motivação em nosso jornal Notion. Desdobre seu multiverso de motivações e deixe que as palavras ou imagens comecem um novo capítulo de sua vida.

Defina o clima com uma lista de reprodução

Adicionamos nossa playlist do Spotify no Notion e isso nos ajudou a construir o Diário de Relacionamento enquanto ouvimos música. Defina o clima do seu parceiro em algumas etapas fáceis. Adoramos adicionar nossos favoritos pessoais e também as músicas que lembram nossas doces lembranças. Nos aniversários e aniversários, montamos playlists especiais separadas das habituais e dedicamos umas às outras.





A seguir estão as etapas pelas quais você pode simplesmente compartilhar sua lista de reprodução do Spotify.

Abra sua lista de reprodução do Spotify e encontre o ícone de três pontos (···). Ele o levará ao menu.

No menu, você encontrará o botão Compartilhar . Toque nele e a opção Copiar código de incorporação aparecerá.

Visite o local onde deseja sua playlist e digite /embed e simplesmente cole o código copiado na janela que se abrir.

Clique no botão azul do link Incorporar e sua lista de reprodução do Spotify prevalecerá diante de seus olhos.

Experimente o Diário de relacionamento hoje!

Se as formas mencionadas acima o intrigaram, baixe nosso modelo de Diário de Relacionamento em nosso fazer compras . Para sua conveniência, The Relationship Journal está disponível nos formatos Notion e Google Docs. Com nosso modelo super divertido e fácil de usar, você pode rastrear, registrar e gerenciar sua vida cotidiana com seu parceiro. Você também pode se conectar conosco em Instagram , Twitter , e pinterest . Felicidades!





Publicado também aqui .