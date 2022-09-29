我如何使用 Google Docs 和 Notion 来管理我的关系（第 2 部分）

我们回来了，您可以通过更多方式管理您在 Notion 和 Google Docs 上的关系！在我们之前的文章中 我们分享了使用我们模板的许多其他夫妇的想法。根据大众的需求，我们带来了新的、有趣的、新鲜的方式来管理你们的关系。让我们深入了解它！ 我如何使用 Notion 和 Google Docs 来管理我的关系 ， 照片转储——从模糊到高清 我们喜欢将相机从画面完美的时刻拉到令人尴尬的时刻。我和我的搭档在 Notion 上上传了日常磨合的照片，这些照片讲述了我们关系的酸甜苦辣。这些共同的小时刻编织了一部非凡的视觉回忆录，供我们回顾。上面的照片转储图片由我们的一位客户共享。 在我们的概念模板中，您可以制作可能无法与世界共享但绝对是珍贵的照片转储。 Notion 具有易于上传的功能，使过程顺利进行。无论是低质量照片还是高清照片，都可以永久保存。 记录你的 时刻 哈哈 在一段关系的起起落落中，我们一直在互相挠痒痒。随着日子、几个月和几年像卫生纸一样滚滚而下，我们仍然通过阅读我们互相开裂或取笑的笑话来保持火力。 笑话的日期、场合和标题可以记录在我们的概念模板上。将你所有的笑话串在一个地方，随时通过 之路（我们的双关语版本的星光大道）。好吧，根据我们的经验，如果您在生活中没有一点幽默感，您可以摆脱关系中的错误。 跛脚 团结追踪者 让您的手指折痕成为进化的标志，而不是周年纪念柜台的牺牲品。 是我们朋友和我们的救星。庆祝团结的日子并加强关系。 关系计数器 以下是计数器的好处： 您可以跟踪生活中的任何特殊场合——初吻、入住、求婚等等。 您不必玩记忆游戏来记住重要的日期。只需检查柜台，它就完成了！你可以避免忘记的借口。 您不仅可以查看在一起的年、月和日，还可以查看小时、分钟和秒。此功能使其非常适合在正确的时间互相祝福。 使用各种突出显示、字体样式和大小 如果你使用数字荧光笔，你可以降低像 Sheldon 在《生活大爆炸》中意外吸吮蓝色标记后得到蓝色舌头的机会。从拜访您伴侣的父母到与他/她的同事一起放松，您可以使用突出的荧光笔、字体样式和大小来确定您的计划的优先级。我们还玩彩虹游戏，其中紫罗兰色表示 会议，红色表示正装会议。您和您的伴侣可以从 VIBGYOR 中选择一种颜色，以了解特定会议的严肃程度。 睡衣 测试你的爱情语言 我们喜欢偶尔参加 Love Language 测试并在 Notion 中记录分数。作为个人，我们会发生变化，我们关系的维度也会发生变化。因此，重要的是要从 5 种爱语言中检查你更喜欢哪种爱语言——肯定、优质时间、礼物、身体接触和服务行为。 尊重彼此的喜好对维持一段关系大有帮助。记下爱的语言分数可以让你清楚地了解你和你的伴侣喜欢以爱的形式接受什么。为了好玩，您还可以添加图表（条形图、折线图、柱形图和饼图）来跟踪波动。 附加鼓舞人心的元素以添加轮子 虽然我的搭档喜欢重看她的标准 YouTube 励志视频集，但我完全支持 Tom Holland 为歌曲 (Rihanna ft. Jay-Z) 跳舞。无论是单引号还是有趣的名人视频，您的激励元素都应该在 Notion 页面上占有一席之地。添加有动力的轮子以在个人层面和成对获得动力。 Umbrella 在我们的 Notion 日志中，总会有一个空间来激发您的动力。展开你的多元动机，让文字或视觉效果开始你生活的新篇章。 使用播放列表设置心情 我们在 Notion 上添加了 Spotify 播放列表，它帮助我们在听音乐的同时建立关系日志。只需几个简单的步骤，即可为您的伴侣设置好心情。我们喜欢添加我们个人的最爱以及唤起我们甜蜜回忆的曲调。在生日和纪念日，我们设置了与通常播放列表分开的特殊播放列表，并将它们献给彼此。 以下是您可以简单地共享您的 Spotify 播放列表的步骤。 打开您的 Spotify 播放列表并找到三个点图标 (···)。它将引导您进入菜单。 在菜单中，您将找到 按钮。点击它，将弹出 选项。 共享 复制嵌入代码 访问您想要播放列表的位置并输入 并将复制的代码粘贴到出现的窗口上。 /embed 单击蓝色的 按钮，您的 Spotify 播放列表将在您眼前占上风。 嵌入链接 立即尝试关系日记！ 如果上述方式引起了您的兴趣，请从我们的网站下载我们的关系日志模板 .为了您的方便，Relationship Journal 提供 Notion 和 Google Docs 两种格式。使用我们超级有趣且易于使用的模板，您可以跟踪、记录和管理您与伴侣的日常生活。您也可以通过以下方式与我们联系 , ， 和 .干杯! 店铺 Instagram 推特 Pinterest 也在 发布。 这里