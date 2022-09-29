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    我如何使用 Google Docs 和 Notion 来管理我的关系（第 2 部分）经过@trdoc
    1,825 讀數

    我如何使用 Google Docs 和 Notion 来管理我的关系（第 2 部分）

    2022/09/29
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    经过 @trdoc 1,825 讀數
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    太長; 讀書

    通过记录您的旅程并在在线日记中写下您的未来计划，您可以建立一个终生的书面记忆，您可以怀旧地回顾。这里有七个关于维护这样一个关于 Notion 的在线期刊的创意。

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    #notion#notion-templates#relatio
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