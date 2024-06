Como aproveitar a IA em sistemas de gerenciamento de aprendizagem

Aproveitando a IA em sistemas de gerenciamento de aprendizagem

O ChatGPT e os seus homólogos tiveram um impacto extraordinário em muitas indústrias, incluindo o sector da educação. De repente, os instrutores tinham uma maneira eficaz de criar materiais de aprendizagem, questionários e testes envolventes, sem custos adicionais. A solução da OpenAI mostrou um vislumbre de um mundo onde nenhuma barreira geográfica, linguística ou financeira impede os estudantes de obterem uma educação de qualidade.





E eles estão fazendo bom uso das novas ferramentas. Atualmente, 21% dos educadores use o chatbot para fazer solicitações de tarefas , com 4% construindo planos de aula completos com sua ajuda. Embora esses números sejam modestos, mostram apenas que as soluções de IA estão a tornar-se parte da experiência de aprendizagem. A criação de conteúdo não é a única área onde esta tecnologia encontrou uma boa base.





As soluções de inteligência artificial estão ganhando impulso para facilitar o trabalho administrativo das organizações educacionais. O exemplo mais proeminente de integração pode ser visto nos novos sistemas de gestão de aprendizagem baseados em IA. Vamos dar uma olhada no uso desta tecnologia avançada em produtos LMS e no que o futuro reserva para esta parceria.

Visão geral dos sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS)

As empresas privadas e as instituições de ensino necessitam de uma forma simples de armazenar e trabalhar com dados educacionais. Ser capaz de acessar rapidamente informações pessoais, progresso acadêmico, relatórios e tarefas é crucial para um treinamento bem-sucedido. Os recursos do sistema de gerenciamento de aprendizagem permitem que as organizações lidem com essas operações sem instalar software adicional.





O mercado para essas soluções está sempre em ascensão. Entre 2025 e 2030, é espera-se que cresça de US$ 28,1 bilhões para US$ 70 bilhões. Este ano, o número de utilizadores do LMS atingiu os 73,8 milhões, sendo que este número dá sinais de parar.





O que torna esses produtos particularmente úteis é a quantidade de recursos que possuem, mas falaremos sobre eles um pouco mais tarde.





É claro que os produtos LMS não podem fornecer educação por si próprios. Eles exigem hardware, pessoas que conheçam os meandros da teoria educacional e produtos de software como Skype ou Google Meet para ensinar os alunos.





A configuração básica é assim: um laptop, um LMS como o Blackboard e um instrutor. Esses componentes ajudam empresas privadas e instituições educacionais a administrar com sucesso o processo de aprendizagem.





Os sistemas modernos de gestão de aprendizagem podem ser divididos em dois tipos: corporativos e institucionais. Dependendo de quão sofisticados são esses programas, eles suportam os seguintes recursos:





Gestão do curso . Os sistemas de gerenciamento de aprendizagem ajudam os educadores a construir o conteúdo do curso. Além de textos e testes interativos, esses materiais podem incluir tabelas, gráficos e vídeos.





Acompanhamento de desempenho acadêmico . Muitos LLMs têm um painel que mostra quão bem os alunos ou funcionários da empresa conduzem seus cursos. Eles fornecem dados sobre frequência, probabilidade de sucesso e taxas de conclusão. Essas métricas identificam indivíduos potencialmente fracassados e oferecem ajuda em suas atividades acadêmicas, como algo saído do Minority Report.





Classificação on-line . Os produtos LMS modernos automatizam a avaliação dos alunos por meio de tarefas e exames on-line. Com a ajuda deles, é possível enviar tarefas e responder questionários online.





Opinião . Sistemas avançados permitem que os alunos compartilhem feedback com colegas e professores. Essas informações ajudam os educadores a ajustar sua abordagem e apontar áreas onde os alunos precisam melhorar.





Aprendizagem assíncrona e síncrona . Alguns LMSs utilizam conteúdos coletivos e individuais, como apresentações de slides, palestras online, discussões ao vivo, vídeos pré-gravados e tarefas de leitura, oferecendo uma experiência educacional mais abrangente.

Tipos comuns de LMS

Atualmente, existem sete tipos de sistemas de gerenciamento de aprendizagem que as organizações podem usar. A sua escolha depende do objetivo final do processo educativo e dos requisitos de cada empresa e instituição.





Os produtos LMS de código fechado oferecem uma abordagem mais descontraída quando se trata de manutenção e atualizações. A organização paga pela solução e seus desenvolvedores cuidam do resto. Isso permite que os educadores se concentrem em seus objetivos acadêmicos.





Sua contraparte, os LMSs de código aberto , são uma escolha certa para instituições que conhecem bem o código. Eles são altamente personalizáveis, e os engenheiros podem adicionar ou remover alguns de seus recursos. Em exemplos extremos, é possível adaptar produtos às necessidades e exigências individuais.





Organizações com mais de 500 funcionários podem trabalhar com sistemas empresariais . Esses produtos geralmente vêm com recursos adicionais. Isso inclui um quadro de discussão, elementos de gamificação, ferramentas de aprendizagem em equipe, um conjunto analítico e acesso multiusuário a materiais de estudo.





Além disso, as organizações podem trabalhar com soluções que oferecem ferramentas de autoria . Eles são perfeitos para adotantes sem nenhum conhecimento técnico. É também uma escolha acertada quando as instituições exigem cursos construídos a partir do zero, utilizando as suas práticas como um elemento importante do processo de aprendizagem.





Os tipos mais seguros, mas provavelmente os mais difíceis de integrar, devem ser instalados LMS . As organizações precisam adicioná-los em seus servidores e dentro dos limites de seus locais físicos. Esses produtos compensam o complicado processo de instalação e atualização graças à sua alta personalização e medidas de privacidade.





Os dois últimos tipos da nossa lista são soluções LMS compatíveis e não compatíveis . Como o nome sugere, um desses produtos pode ser emparelhado com outros softwares, enquanto os outros não oferecem suporte a esse recurso.





No primeiro caso, os LMSs podem ser emparelhados com aplicativos como Zoom, Google Meet e BambooHR. No segundo, os aplicativos geralmente fornecem todos os recursos básicos, mas não podem ser integrados a outras soluções.

Compreendendo a IA em sistemas de gerenciamento de aprendizagem

As soluções LMS modernas ajudam os educadores a organizar e entregar os materiais do curso. Mas, na sua maioria, oferecem o mesmo percurso de aprendizagem para todos os alunos, o que pode não ser a abordagem ideal para os educadores. Felizmente, a ascensão da inteligência artificial significa que existe uma alternativa aos produtos que servem para todos.





Os produtos LMS agora têm a capacidade de pensar em um nível próximo ao dos humanos, em vez de serem repositórios de informações irracionais. Embora não seja uma inteligência de nível replicante, ela permite que as soluções LMS entendam e analisem informações, façam previsões e respondam a solicitações.





No ambiente edtech, as soluções baseadas em IA cuidam das operações diárias e auxiliam na melhoria dos processos de aprendizagem. Veja como os produtos LMS padrão se comparam às soluções baseadas em IA.

LMS básico LMS baseado em IA Aprendizagem padronizada . Todos os alunos aprendem o mesmo tipo de conteúdo juntos. Aprendizagem dinâmica . A experiência evolui e se adapta com base no progresso individual. Análise básica . Acesso a informações de análise padrão. Insights profundos . Forneça insights profundos que levem a decisões mais precisas. Conteúdo estático . Forneça o mesmo conteúdo sem levar em conta os estilos de aprendizagem individuais. Conteúdo personalizado . Ofereça materiais personalizados que sejam exclusivos para o estilo e ritmo individual. Interatividade limitada . Nenhum envolvimento fora do conteúdo de aprendizagem padrão. Ambiente interativo . A educação do aluno está alinhada com os requisitos individuais.

Componentes de IA usados em soluções LMS

Os sistemas avançados de gerenciamento de aprendizagem não usam todos os tipos de IA existentes. Vários componentes de inteligência artificial permitem que aplicativos executem tarefas específicas.





Mineração de dados . Os produtos LMS usam essa tecnologia para extrair informações de grandes conjuntos de dados. Isso fornece insights sobre os padrões de aprendizagem, desempenho e envolvimento dos alunos.





Del aprendizado . Com aprendizagem profunda, estes sistemas analisam grandes quantidades de informação para recomendar conteúdos relevantes, converter linguagem falada em texto e descrever imagens para deficientes visuais.





Aprendizado de máquina . Essa tecnologia permite que os produtos LMS aprendam e melhorem com a experiência. Esses recursos levam a recomendações de conteúdo personalizadas e padrões de análise nos dados dos alunos que preveem resultados acadêmicos.





Processamento de linguagem natural . A área de PNL de inteligência artificial permite soluções educacionais compreender, interpretar e produzir a fala humana. Os programas LMS o utilizam para fornecer respostas, orientação, feedback e notas.





Análise de sentimentos . Esta tecnologia ajuda os sistemas a interpretar e classificar emoções em dados textuais. Eles informam se os alunos estão felizes, confusos ou frustrados com os materiais do curso. Os instrutores usam essas informações para melhorar o processo educacional.

Principais aplicativos e benefícios de IA em soluções LMS

Soluções edtech baseadas em IA têm vários aplicativos que aprimoram a experiência de aprendizagem para educadores e alunos.





Automação administrativa . Os componentes de IA usados em produtos LMS simplificam a matrícula de alunos, o gerenciamento de horários e a geração de relatórios. Isso permite que os educadores se concentrem em tarefas mais urgentes, como melhorar o conteúdo de aprendizagem.

Avaliação e feedback automatizados . Algoritmos de inteligência artificial avaliam ensaios escritos, respostas e testes em poucos segundos. Eles fornecem feedback pessoal, apontando áreas onde o conhecimento do indivíduo pode ser melhorado.

Melhor acessibilidade . As soluções LMS baseadas em IA adaptam o conteúdo às pessoas com deficiência. Por exemplo, transformando texto em arquivos de áudio para pessoas com deficiência visual.

Colaboração aprimorada . Esses produtos melhoram o trabalho entre alunos e educadores. Por exemplo, eles oferecem tópicos de discussão ou os moderam para manter as colaborações respeitosas e produtivas.

Tutoria inteligente . Com LMSs baseados em IA, é possível fornecer assistência de estudo individual. Em vez de esperar pelos instrutores, os alunos recebem orientações sobre resolução de problemas, noções e assuntos.

Aprendizagem personalizada . Os algoritmos de IA analisam o desempenho acadêmico, as preferências e o ritmo para criar conteúdo individual. Isso mantém os alunos envolvidos e os ajuda a compreender melhor os materiais de aprendizagem.

Análise preditiva . Nos produtos LMS, os componentes de inteligência artificial prevêem resultados com base no desempenho do aluno, envolvimento, taxas de frequência e outros fatores. Esta análise ajuda a identificar pessoas em risco de reprovação ou abandono dos cursos.

Criação de conteúdo sob medida . Finalmente, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem aprimorados por IA permitem a criação de materiais, testes, questionários e objetivos de estudo exclusivos com base no conhecimento atual de uma pessoa sobre os cursos.

O que o futuro reserva para a IA no LMS

Atualmente, os sistemas de gestão de aprendizagem são fortemente influenciados pelos avanços em vários setores de inteligência artificial. Além deste progresso, diversas tendências tecnológicas ditarão os próximos passos nestas soluções.





No futuro, os produtos LMS baseados em IA utilizarão técnicas de gamificação para oferecer uma experiência de aprendizagem mais imersiva, motivacional e envolvente. Eles tornarão a educação mais eficaz e agradável por meio de competição, recompensas e colaboração. Aplicativos como Duolingo, Kahoot e Quizlet já utilizam essas técnicas e mostram seu mérito.





O uso de IA em soluções LMS impulsionará uma maior cooperação entre os estudantes. Os produtos LMS poderão recomendar colegas e grupos de estudo para um processo educacional mais produtivo. Os sistemas de gestão de aprendizagem também usarão recursos sociais como mensagens em tempo real, fóruns de discussão e palestras em vídeo, tornando o ambiente de aprendizagem mais interconectado.





Finalmente, a integração generalizada da tecnologia de IA nos produtos LMS conduzirá a uma experiência educacional extremamente personalizada para todos os participantes. Isso vai melhorar os resultados acadêmicos e aumentar as taxas de graduação. O melhor é que as soluções proporcionarão um processo educacional personalizado e ajustado sem gastos adicionais por parte das organizações.

Conclusão

Os avanços mostrados pelos exemplos modernos de produtos LMS baseados em IA revelam o potencial para uma educação de alta qualidade que não é apenas prática, mas acessível e simplificada para estudantes e organizações envolvidas no processo de aprendizagem.





Um processo de aprendizagem adaptável ajudará a lidar com o sistema educacional rígido e a aprendizagem aberta para pessoas com todos os tipos de necessidades e preferências.

