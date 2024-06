ChangeNOW definido para aprimorar pagamentos Web3 com a próxima listagem em USDt

19 de abril, 16h, horário de Dubai – Mude agora tem o prazer de anunciar a listagem do USDt em apenas quatro semanas – uma inovação em stablecoins, nascida de uma colaboração estratégica entre a TON Foundation e a Tether. Esta colaboração estratégica visa introduzir o USDt na The Open Network ( TON ), transformando o cenário dos tokens digitais, oferecendo um sistema de pagamento peer-to-peer (P2P) simples e contínuo, acessível a mais de 900 milhões de usuários do Telegram em todo o mundo.





A introdução do USDt representa um passo revolucionário na evolução das transações digitais. Ao aproveitar o Telegram, uma plataforma com enorme alcance global, esta iniciativa permite transações instantâneas e gratuitas diretamente na interface do usuário do Telegram, tornando-o incrivelmente acessível a uma base diversificada de usuários. Essa integração significa uma mudança em direção a uma experiência de criptografia mais amigável, quebrando barreiras que tradicionalmente impediam a adoção e o uso de stablecoins.





O papel da ChangeNOW na listagem do USDt exemplifica nosso compromisso em aprimorar e expandir o ecossistema web3 construído pela TON no Telegram. Esta mudança foi projetada para fornecer aos nossos usuários opções de pagamento mais versáteis e promover um ambiente digital próspero onde os mais recentes avanços tecnológicos estejam ao alcance de um vasto público.





Além disso, ChangeNOW tem o prazer de anunciar que AGORAPagamentos , nosso versátil gateway de pagamento criptográfico, em breve seguirá nossos passos adicionando USDt à sua lista. Esta adição aumentará ainda mais a capacidade das empresas e dos indivíduos de se envolverem em atividades globais de comércio eletrónico sem esforço.





Através destes esforços, a ChangeNOW está a avançar na sua missão de democratizar as finanças e contribuir significativamente para um mundo digital interconectado e sem fronteiras. Nossa listagem do USDt é uma prova de nossa visão de um mundo onde as transações financeiras são tão simples quanto enviar uma simples mensagem.





Sobre ChangeNOW

Mude agora é uma plataforma pioneira de troca de criptomoedas sem custódia que permite trocas criptográficas rápidas e anônimas, sem limites. Temos o compromisso de fornecer uma experiência de usuário perfeita para todos que desejam investir, trocar ou usar criptomoedas.





