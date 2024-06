ChangeNOW s'apprête à améliorer les paiements Web3 avec la prochaine liste USDt

19 avril, 16h00, heure de Dubaï – Change maintenant est ravi d'annoncer la cotation prochaine de l'USDt dans seulement quatre semaines, une nouvelle innovation en matière de pièces stables, née d'une collaboration stratégique entre la Fondation TON et Tether. Cette collaboration stratégique devrait introduire l'USDt sur le réseau ouvert ( TON ), transformant le paysage des jetons numériques en offrant un système de paiement peer-to-peer (P2P) simple et transparent accessible à plus de 900 millions d'utilisateurs de Telegram dans le monde.





L'introduction de l'USDt représente une étape révolutionnaire dans l'évolution des transactions numériques. En tirant parti de Telegram, une plate-forme avec une portée mondiale massive, cette initiative permet des transactions instantanées et gratuites directement dans l'interface Telegram de l'utilisateur, la rendant incroyablement accessible à une base d'utilisateurs diversifiée. Cette intégration signifie une évolution vers une expérience cryptographique plus conviviale, éliminant les barrières qui entravent traditionnellement l’adoption et l’utilisation du stablecoin.





Le rôle de ChangeNOW dans la cotation de l'USDt illustre notre engagement à améliorer et à étendre l'écosystème web3 construit par TON dans Telegram. Cette décision vise à offrir à nos utilisateurs des options de paiement plus polyvalentes et à favoriser un environnement numérique prospère où les dernières avancées technologiques sont facilement accessibles à un vaste public.





De plus, ChangeNOW est ravi d'annoncer que MAINTENANTPaiements , notre passerelle de paiement crypto polyvalente, suivra bientôt nos traces en ajoutant USDt à sa liste. Cet ajout renforcera encore la capacité des entreprises et des particuliers à se lancer sans effort dans des activités de commerce électronique à l’échelle mondiale.





Grâce à ces efforts, ChangeNOW fait progresser sa mission de démocratisation de la finance et contribue de manière significative à un monde numérique sans frontières et interconnecté. Notre cotation de l'USDt témoigne de notre vision d'un monde où les transactions financières sont aussi simples que l'envoi d'un simple message.





À propos de ChangeNOW

Change maintenant est une plateforme pionnière d'échange de cryptomonnaies non dépositaire qui permet des échanges cryptographiques rapides et anonymes sans limites. Nous nous engageons à offrir une expérience utilisateur transparente à tous ceux qui souhaitent investir, échanger ou utiliser des cryptomonnaies.





