ChangeNOW verbessert Web3-Zahlungen mit bevorstehender USDt-Auflistung

19. April, 16 Uhr Dubai-Zeit – Jetzt ändern freut sich, die bevorstehende Notierung von USDt in nur vier Wochen bekannt zu geben – eine neue Innovation bei Stablecoins, die aus einer strategischen Zusammenarbeit zwischen TON Foundation und Tether hervorgegangen ist. Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit soll USDt auf The Open Network ( TON ) eingeführt werden und die digitale Token-Landschaft verändern, indem ein einfaches, nahtloses Peer-to-Peer-Zahlungssystem (P2P) angeboten wird, auf das über 900 Millionen Telegram-Benutzer weltweit zugreifen können.





Die Einführung von USDt stellt einen revolutionären Schritt in der Entwicklung digitaler Transaktionen dar. Durch die Nutzung von Telegram, einer Plattform mit enormer globaler Reichweite, ermöglicht diese Initiative sofortige, gebührenfreie Transaktionen direkt innerhalb der Telegram-Benutzeroberfläche des Benutzers und macht sie so für eine vielfältige Benutzerbasis unglaublich zugänglich. Diese Integration bedeutet einen Wandel hin zu einem benutzerfreundlicheren Krypto-Erlebnis und reißt Barrieren nieder, die traditionell die Einführung und Nutzung von Stablecoins behindert haben.





Die Rolle von ChangeNOW bei der Notierung von USDt ist ein Beispiel für unser Engagement zur Verbesserung und Erweiterung des von TON in Telegram aufgebauten Web3-Ökosystems. Dieser Schritt soll unseren Benutzern vielseitigere Zahlungsoptionen bieten und eine florierende digitale Umgebung fördern, in der die neuesten technologischen Fortschritte einem breiten Publikum leicht zugänglich sind.





Darüber hinaus freut sich ChangeNOW bekannt zu geben, dass JETZTZahlungen , unser vielseitiges Krypto-Zahlungsportal, wird bald in unsere Fußstapfen treten und USDt in seine Liste aufnehmen. Diese Ergänzung wird die Fähigkeit von Unternehmen und Einzelpersonen, mühelos an globalen E-Commerce-Aktivitäten teilzunehmen, weiter verbessern.





Durch diese Bemühungen treibt ChangeNOW seine Mission voran, das Finanzwesen zu demokratisieren und einen wesentlichen Beitrag zu einer grenzenlosen und vernetzten digitalen Welt zu leisten. Unsere Notierung von USDt ist ein Beweis für unsere Vision einer Welt, in der Finanztransaktionen so einfach sind wie das Senden einer einfachen Nachricht.





Über ChangeNOW

Jetzt ändern ist eine bahnbrechende, nicht verwahrte Kryptowährungs-Austauschplattform, die schnelle, anonyme Krypto-Austausche ohne Grenzen ermöglicht. Wir sind bestrebt, jedem, der in Kryptowährung investieren, sie austauschen oder verwenden möchte, ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten.





