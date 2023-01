As empresas de VPN devem ouvir a indústria cinematográfica e registrar os dados do usuário?

Um grupo de empresas de cinema continua seus esforços legais para responsabilizar os serviços VPN por assinantes piratas. Um novo processo lista Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate e ExpressVPN como réus. Além dos danos, os cineastas querem que as VPNs bloqueiem sites piratas e comecem a registrar os dados do usuário. No momento da redação deste artigo, os provedores de VPN ainda não responderam no tribunal. Pelo menos uma das empresas de VPN ainda não comentou o processo. As empresas cinematográficas alegam ainda que os clientes VPN estão envolvidos em outros tipos de “conduta ultrajante” sob esse escudo de privacidade, incluindo comentários racistas e pornografia infantil.

Um grupo de empresas de cinema continua seus esforços legais para responsabilizar os serviços VPN por assinantes piratas.





Um novo processo lista Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate e ExpressVPN como réus. Além dos danos, os cineastas querem que as VPNs bloqueiem sites piratas e comecem a registrar os dados do usuário. As empresas acusadas ainda não responderam em tribunal.





Na semana passada, essas empresas entraram com uma nova ação em um tribunal federal da Virgínia, visando quatro serviços VPN. Em sua denúncia, os cineastas acusam Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate e ExpressVPN de estarem envolvidos em violação generalizada de direitos autorais.





A denúncia resume uma longa lista de supostas irregularidades. Isso inclui permitir que assinantes de VPN contornem as restrições geográficas de serviços de streaming como o Netflix.





“Os réus anunciam seu serviço por permitir que seus assinantes contornem as restrições regionais das plataformas de streaming para transmitir cópias de conteúdo protegido por direitos autorais, incluindo as obras dos autores de locais que os autores não autorizaram a plataforma a transmitir as obras”, diz o processo.





Os cineastas listam vários exemplos de páginas promocionais em que os provedores de VPN afirmam que seus serviços podem contornar os esforços de bloqueio e outras medidas restritivas. Em alguns casos, eles são bastante francos, como ilustra o seguinte anúncio do UnlimitedVPN.





Pirataria BitTorrent

Além de contornar as restrições geográficas, os cineastas também listam vários exemplos de assinantes de VPN que estão diretamente envolvidos no compartilhamento de filmes piratas via BitTorrent.





Embora o BitTorrent também possa ser usado legalmente, as empresas de VPN supostamente promovem seu serviço como uma ferramenta para baixar anonimamente material que viola direitos autorais.





“Os réus promovem seus serviços de VPN como uma ferramenta que pode ser usada para piratear conteúdo protegido por direitos autorais sem serem pegos”, diz a queixa.





“Os registros mostram que os assinantes dos réus baixaram os arquivos torrent para reproduzir os filmes dos autores, como The Brass Teapot, Hellboy, Rambo V: Last Blood, Angel Has Fallen, London Has Fallen, 2 Guns, And So It Goes, Beyond a Reasonable Dúvida…"





Os cineastas argumentam que algumas VPNs “fazem parceria” com notórios sites de pirataria de filmes para promover seus serviços. Por exemplo, o site YTS.movie incentiva o uso da ExpressVPN. No entanto, não está imediatamente claro se o ExpressVPN está ciente disso.





As empresas de cinema alegam ainda que os clientes VPN estão envolvidos em outros tipos de “conduta ultrajante” sob esse escudo de privacidade, incluindo comentários racistas, pornografia infantil e até mesmo cometendo assassinato.





Registrando infratores reincidentes?

Os detentores de direitos enviaram milhares de avisos de violação de direitos autorais para empresas de hospedagem, que foram encaminhados aos réus da VPN. No entanto, com base nesses avisos, as VPNs acusadas não conseguem identificar assinantes individuais.





A maioria dos usuários de VPN está conectada a endereços IP compartilhados que não podem ser vinculados diretamente a usuários únicos, portanto, as empresas de VPN simplesmente não sabem quais assinantes estão sinalizados. De acordo com as empresas de cinema, as VPNs podem facilmente superar esse problema registrando os dados do usuário.





“Os réus têm a capacidade de registrar o acesso de seus assinantes ao serviço VPN, mas excluem propositalmente as informações registradas ou configuram seu sistema para que as informações registradas sejam excluídas para que possam promover seu serviço como um meio de piratear obras protegidas por direitos autorais anonimamente. ”

Danos, bloqueio de sites e registro

Com base nessas e em outras alegações, os cineastas argumentam que os serviços VPN são responsáveis por violação direta, contributiva e indireta de direitos autorais. Por meio dessa ação, pedem indenização pelos danos alegados.





Além do dinheiro, os cineastas também pedem que os serviços VPN comecem a bloquear sites piratas conhecidos, como The Pirate Bay e RARBG, que foram listados na notória lista de mercados do representante comercial dos EUA.





Além disso, eles solicitam uma ordem que exigia que as empresas de VPN encerrassem as contas dos assinantes para os quais recebem três direitos autorais exclusivos notificados em 72 horas, a menos que o assinante apelasse.





Desnecessário dizer que essas são alegações amplas que provavelmente serão contestadas no tribunal. No momento da redação deste artigo, os provedores de VPN ainda não apresentaram uma resposta oficial.





Esta não é a primeira vez que os provedores de VPN enfrentam alegações de violação de direitos autorais. Anteriormente, o VPN.ht também foi processado, enquanto o Private Internet Access e o TorGuard foram adicionados recentemente aos processos judiciais movidos anteriormente contra a Quadranet e a LiquidVPN, respectivamente.

Uma cópia da queixa contra Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate e ExpressVPN, que as empresas de cinema apresentaram em um tribunal federal na Virgínia, está disponível aqui (pdf)





