VPN 公司应该倾听电影业并记录用户数据吗？

一组电影公司继续通过法律努力追究 VPN 服务对盗版用户的责任。一项新的诉讼将 Surfshark、VPN Unlimited、Zenmate 和 ExpressVPN 列为被告。除了损失之外，电影制作人还希望 VPN 能够阻止盗版网站并开始记录用户数据。在撰写本文时，VPN 提供商尚未在法庭上作出回应。至少有一家 VPN 公司尚未对诉讼发表评论。电影公司进一步声称，VPN 客户在此隐私保护下从事其他类型的“令人发指的行为”，包括种族主义评论和儿童色情内容。





一组电影公司继续通过法律努力追究 VPN 服务对盗版用户的责任。





一项新的诉讼将 Surfshark、VPN Unlimited、Zenmate 和 ExpressVPN 列为被告。除了损失之外，电影制作人还希望 VPN 能够阻止盗版网站并开始记录用户数据。被指控的公司尚未在法庭上作出回应。





上周，这些公司在弗吉尼亚州的一家联邦法院提起了新的诉讼，针对四项 VPN 服务。在他们的投诉中，电影制作人指责 Surfshark、VPN Unlimited、Zenmate 和 ExpressVPN 涉及广泛的版权侵权行为。





该投诉总结了一长串被指控的不法行为。这包括允许 VPN 订阅者绕过 Netflix 等流媒体服务的地域限制。





“被告宣传他们的服务，允许其订阅者绕过流媒体平台的区域限制，从原告未授权该平台流式传输作品的位置流式传输受版权保护的内容的副本，包括原告的作品，”诉讼中写道。





电影制作人列出了各种宣传页面示例，其中 VPN 提供商声称他们的服务可以绕过封锁措施和其他限制措施。在某些情况下，这些是相当直言不讳的，正如 UnlimitedVPN 的以下公告所示。





BitTorrent 盗版

除了绕过地理限制外，电影制作人还列出了直接参与通过 BitTorrent 共享盗版电影的各种 VPN 用户示例。





虽然 BitTorrent 也可以合法使用，但据称这些 VPN 公司将其服务宣传为匿名下载侵犯版权材料的工具。





“被告将他们的 VPN 服务宣传为一种工具，可以用来盗版受版权保护的内容而不会被抓到，”起诉书中写道。





“记录显示，被告的订阅者下载了用于复制原告电影的种子文件，例如黄铜茶壶、地狱男爵、兰博五世：最后的鲜血、天使堕落、伦敦堕落、两支枪，就这样，超越合理怀疑…”





电影制作人认为，一些 VPN 与臭名昭著的电影盗版网站“合作”以推广他们的服务。例如，网站 YTS.movie 鼓励使用 ExpressVPN。然而，目前尚不清楚 ExpressVPN 是否意识到这一点。





电影公司进一步声称，VPN 客户在此隐私保护下从事其他类型的“令人发指的行为”，包括种族主义评论、儿童色情，甚至谋杀。





记录重复侵权者？

权利人已向托管公司发送了数千份版权侵权通知，据报道这些通知已转发给 VPN 被告。但是，根据这些通知，被指控的 VPN 无法确定个人用户。





大多数 VPN 用户都连接到无法直接绑定到单个用户的共享 IP 地址，因此 VPN 公司根本不知道哪些订户被标记。据电影公司称，VPN 可以通过记录用户数据轻松解决这个问题。





“被告有能力记录其订户对其 VPN 服务的访问，但故意删除记录的信息或设置他们的系统，以便删除记录的信息，以便他们可以推广他们的服务，以此匿名盗版受版权保护的作品。 ”

损坏、站点封锁和记录

基于这些和其他主张，电影制作人认为 VPN 服务应对直接、贡献和替代的版权侵权负责。通过这起诉讼，他们要求赔偿所谓的损失。





除了金钱之外，电影制作人还要求 VPN 服务开始阻止已知的盗版网站，例如海盗湾和 RARBG，这些网站已被列入美国贸易代表的臭名昭著的市场名单。





此外，他们要求下达命令，要求 VPN 公司在 72 小时内终止他们收到三个独特版权通知的订阅者的帐户，除非订阅者提出上诉。





不用说，这些都是很广泛的指控，可能会在法庭上受到质疑。在撰写本文时，VPN 提供商尚未提交正式回复。





这不是 VPN 提供商第一次面临版权侵权指控。此前，VPN.ht 也被起诉，而 Private Internet Access 和 TorGuard 最近分别被添加到先前分别针对 Quadranet 和LiquidVPN提起的诉讼中。

电影公司向弗吉尼亚州联邦法院提交的针对 Surfshark、VPN Unlimited、Zenmate 和 ExpressVPN 的投诉副本可在此处获取 (pdf)





以前在这里发布。



