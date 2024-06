A IA está mudando a forma como os desenvolvedores aprendem: eis o que isso significa

A IA já mudou o que precisamos aprender para permanecermos competitivos nesta nova era tecnológica. Agora, está mudando a forma como aprendemos.





Hoje, quero dar uma ideia do futuro da aprendizagem para desenvolvedores de software – as maneiras pelas quais ela mudará devido à IA e o que os desenvolvedores podem fazer para permanecer à frente em uma indústria em rápida evolução.





Mas para falar sobre o futuro da aprendizagem, precisamos falar sobre o passado.

Personalização é a chave





A aprendizagem eficaz, em todas as disciplinas, sempre teve uma questão de personalização .





Você já pensou em uma escola para seus filhos? Ou pense na sua própria experiência escolar? Uma das primeiras questões é a relação entre professor e alunos. Todos esperam secretamente que a proporção seja o mais próximo possível de 1:1. Mas normalmente, se for uma boa escola, são 15 a 20 alunos por professor. Se for uma turma média, a proporção é de um professor para 30 alunos. Em muitas escolas, a proporção é ainda maior.





Infelizmente, quando um professor individual tem de atender a tantos alunos ao mesmo tempo, a sua abordagem de ensino tem de se tornar mais genérica. Eles simplesmente não têm largura de banda ou recursos para acomodar as necessidades individuais e o estilo de aprendizagem de cada aluno.





Agora, imagine se cada um tivesse seu próprio professor humano – ou tutor – para cada matéria.





Um ótimo tutor pode se adaptar às necessidades de seus alunos em tempo real, ajudando-os a desenvolver confiança e ao mesmo tempo resolver lacunas de habilidades. Num formato 1:1, os tutores poderiam apresentar a informação da forma que seria melhor recebida em qualquer momento, tendo em conta as paixões e o progresso de cada aluno.





Se todos tivéssemos nosso próprio tutor humano, estaríamos todos aprendendo com nosso maior potencial. É claro que esta realidade não é escalável, mesmo na melhor das hipóteses.





O grau de personalização que um aluno pode receber tem sido historicamente limitado pelos meios de que dispõe, bem como pela praticidade. Somente os pais mais abastados podem pagar aulas particulares após as aulas para seus filhos. É impossível oferecer esse nível ideal de aprendizagem profunda e personalizada em grande escala.





Ou pelo menos era impossível até agora. Com os avanços na IA que temos visto nos últimos anos, estou confiante de que o futuro da aprendizagem será ainda mais adaptativo e personalizado. Isso é verdade para crianças do jardim de infância e para desenvolvedores de software.





O que mudou? Bem, a IA já está fazendo coisas incríveis e só vai melhorar.





Por exemplo, a IA pode avaliar rapidamente o que você já aprendeu e então apresentar o melhor próximo passo em sua jornada de aprendizagem. Ele pode se adaptar aos seus pontos fortes e lacunas de habilidades. Ele pode tomar decisões dinâmicas em tempo real. Ele pode moldar seus interesses e objetivos e ajudar a criar um ambiente de aprendizagem mais adequado às suas necessidades.





Em vez de depender apenas da instrução humana, os alunos podem recorrer à IA para curadoria de aulas personalizadas e orientação que realmente se adapte às suas necessidades. A IA pode personalizar o aprendizado dos alunos em casa e nas salas de aula — tudo em uma escala que não era possível antes.





Agora vamos nos concentrar especificamente nos desenvolvedores de software.





Os desenvolvedores devem aprender continuamente para subir de nível em suas carreiras. No entanto, a maioria dos desenvolvedores normalmente não tem muito tempo para investir em seu aprendizado. Isso significa que obter uma experiência de aprendizagem personalizada e eficiente – que seja realmente projetada tendo os desenvolvedores em mente – é crucial para se manter competitivo no setor.





Para ajudar a ilustrar esse ponto, gostaria de compartilhar brevemente um pouco da minha experiência pessoal no mundo do aprendizado para desenvolvedores.

O aprendizado do desenvolvedor deve ser prático





eu fundei Educativo em 2015 com meu irmão Naeem porque estávamos frustrados com a falta de ferramentas de aprendizagem de qualidade realmente desenvolvidas para desenvolvedores.





Éramos engenheiros de software no Facebook e na Microsoft na época e chegamos a um ponto de ruptura. Com empregos de tempo integral que exigiam um rápido aprimoramento de nossas habilidades, os recursos disponíveis pareciam muito passivos. Esfregar vídeos e examinar livros didáticos só pode levar você até certo ponto. Pela quantidade de tempo que nós e nossos colegas passamos estudando, as coisas simplesmente não estavam “clicando” rápido o suficiente.





Qualquer desenvolvedor dirá que a maneira mais segura de aprender novas habilidades é praticar. Temos que construir e quebrar coisas – temos que sujar as mãos. Sentimos que faltava na indústria essa parte interativa e de resolução de problemas do processo de aprendizagem, o que nos inspirou a criar o Educative.





Avançando quase uma década, tenho a honra de dizer que milhões de desenvolvedores de software estão agora aprendendo novas habilidades e alcançando objetivos de carreira com Educative. Com widgets interativos, questionários e ambientes de codificação no navegador, nossa plataforma tem como objetivo colocar os desenvolvedores em prática com as habilidades necessárias para prosperar no cenário tecnológico moderno - habilidades como Projeto de sistema , Computação em nuvem , Ciência de Dados , e Aprendizado de máquina .













Hoje, a IA está nos permitindo oferecer uma qualidade de aprendizagem ainda maior por meio da personalização. Agora podemos fazer mais do que apenas fornecer conteúdo de curso de classe mundial — podemos realmente adaptar a experiência de aprendizagem às necessidades individuais de cada aluno na plataforma, tornando a sua aprendizagem ainda mais prática e eficiente.



Não somos os primeiros a fazer isso no espaço educacional on-line (a Khan Academy, por exemplo, já está fazendo algumas coisas interessantes nesta área com sua ferramenta Khanmigo , baseada em OpenAI). Mas somos os primeiros a fazê-lo, em escala, de uma forma especificamente concebida para desenvolvedores de software.

Como é o aprendizado baseado em IA para desenvolvedores?





Os desenvolvedores individuais têm necessidades únicas — portanto, nosso objetivo era usar IA para criar uma experiência de aprendizagem verdadeiramente adaptativa, adaptada a cada aluno. Para conseguir isso, a equipe da Educative tem trabalhado arduamente nos últimos meses, adicionando vários recursos e melhorias de IA. Esses incluem:





Widgets de teste de código inteligente

Entrevistas simuladas

Avaliações de habilidades adaptativas

Recomendações de aprendizagem personalizadas

Código instantâneo e explicações de texto

Widgets de engenharia de prompt

Mentor de código de IA para iniciantes





(Se você quiser experimentá-los, aqui está um link para onde você pode explorar Plataforma baseada em IA da Educative ).





Com todos esses recursos aprimorando nosso catálogo de mais de 1.000 cursos e recursos habilitados para IA, é justo dizer que a Educative é a maior plataforma de aprendizagem para desenvolvedores baseada em IA do mundo.





Há muitas experiências novas e interessantes baseadas em IA disponíveis para os alunos no Educative hoje, mas a que mais me entusiasma agora é provavelmente o nosso AI Mock Interviewer .





( Preparação para Entrevista sempre foi um grande foco para nós da Educative, por isso é o complemento perfeito para nosso catálogo de mais de 100 cursos preparatórios).





Há um antigo conselho nos círculos de desenvolvedores: entreviste muitas empresas diferentes antes de ir entrevistar a empresa com a qual você realmente deseja trabalhar. Embora possa parecer uma boa maneira de diminuir os riscos e obter prática no mundo real, é altamente ineficiente e impraticável.





Enquanto isso, entrevistas simuladas são uma ótima maneira de obter confiança e feedback construtivo – mas, infelizmente, 99% dos candidatos não têm os recursos para conseguir uma entrevista simulada “real” antes da entrevista. Pode custar centenas ou até milhares de dólares por entrevista para comprar um. Além disso, a maioria das pessoas também não tem amigos que trabalham na FAANG que lhe oferecerão seu tempo para simular entrevistá-los!





Ao contrário das entrevistas simuladas tradicionais, as entrevistas simuladas com tecnologia de IA oferecem várias tentativas de aprimorar suas habilidades - sem gastar muito dinheiro todas as vezes. Você também pode se preparar no conforto da sua casa, sem a ansiedade de se sentir sobrecarregado ou despreparado – ou de correr o risco de queimar pontes.







Nossa ferramenta de entrevistador simulado está disponível para entrevistas de codificação, design de sistema, design de API e OOD — e é a primeira desse tipo em qualquer lugar. Felizmente, temos recebido ótimos comentários até agora. Se estiver curioso, você pode conferir nossas entrevistas simuladas com tecnologia de IA aqui.









Compreensivelmente, há muita ansiedade sobre como a IA afetará a indústria de tecnologia nos próximos meses e anos. Ouvi muitos aspirantes a desenvolvedores de software que estão se perguntando se deveriam aprender a codificar.





Eu falei muito sobre isso , mas vou repetir:





Tornar-se um desenvolvedor de sucesso sempre envolveu mais do que apenas saber codificar. O mundo precisa de mais do que apenas “codificadores”. Precisamos de solucionadores de problemas, colaboradores e criadores. A presença da IA não vai mudar isso – na verdade, acho que torna essas qualidades intangíveis mais importantes do que nunca.





É claro que os programadores ainda devem aprender a aproveitar a IA para trabalhar de forma mais inteligente e eficiente. Caso contrário, correm o risco de se tornarem obsoletos. Acredito que o mesmo se aplica aos desenvolvedores que não utilizam a IA para aprender . Como sabemos na indústria de software, o aprendizado nunca para. É uma busca para toda a vida.





Felizmente, desenvolvedores de todos os níveis de experiência podem usar a plataforma baseada em IA da Educative para desenvolver e praticar novas habilidades com mais eficiência. Entretanto, o nosso objetivo permanece o mesmo: ajudar os alunos a navegar com confiança pelos desafios e oportunidades desta nova era.





Por mais entusiasmados que estejamos com tudo isso, é apenas a v1. Mal arranhamos a superfície do que o aprendizado baseado em IA pode fazer pelos desenvolvedores de software. O potencial é verdadeiramente impressionante. A IA só vai melhorar, e nós também. Mas queríamos lançar algo rapidamente para que pudéssemos testá-lo sob pressão e aprender com desenvolvedores reais para ver como otimizar melhor a experiência.





Então hoje convido você a nos fazer uma visita. Dê uma olhada na plataforma. Construir coisas. Quebre as coisas. Veja o que funciona. Descubra o que não funciona. Afinal, é assim que aprendemos.





Feliz aprendizado!