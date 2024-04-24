人工智能正在改变开发人员的学习方式：这意味着什么

人工智能已经改变了我们在新技术时代保持竞争力所需的学习内容。现在，它正在改变我们的学习方式。





今天，我想向您介绍一下软件开发人员学习的未来——人工智能将如何改变软件开发人员的学习方式，以及开发人员可以做些什么才能在快速发展的行业中保持领先地位。





但为了谈论学习的未来，我们需要谈论过去。

个性化是关键





在所有科目中，有效学习始终与个性化有关。





你有没有考虑过给孩子上哪所学校？或者回想一下你自己的学校经历？第一个问题就是师生比例。每个人都暗自希望这个比例尽可能接近 1:1。但通常情况下，如果是一所好学校，师生比例是 15-20 人。如果是普通班级，师生比例是 1 人对 30 人。在许多学校，师生比例甚至更高。





不幸的是，当一位老师必须同时照顾那么多学生时，他们的教学方法就必须变得更加千篇一律。他们根本没有足够的带宽或资源来满足每个学生的个人需求和学习风格。





现在，想象一下，如果每个人每门课都有自己的人类老师或辅导员。





优秀的导师可以实时适应学生的需求，帮助他们建立信心，同时弥补技能差距。在 1:1 形式下，导师可以以在任何特定时刻都能最好地接受的方式呈现信息，同时考虑到每个学生的兴趣和进步。





如果我们每个人都有自己的人类导师，我们就能发挥出最大的学习潜力。当然，即使在最好的情况下，这种现实也是不可扩展的。





学习者能够获得的个性化程度历来受到他们所拥有的手段和实用性的限制。只有最富裕的父母才能为孩子提供 1:1 的课后辅导。大规模提供理想水平的深度个性化学习是不可能的。





或者至少到目前为止这是不可能的。随着过去几年人工智能的进步，我相信未来的学习将更加适应性和个性化。这对幼儿园孩子来说是如此，对软件开发人员来说也是如此。





发生了什么变化？人工智能已经做出了一些了不起的事情，而且只会越来越好。





例如，人工智能可以快速评估你已经学到的知识，然后向你展示学习之旅的最佳下一步。它可以适应你的优势和技能差距。它可以实时做出动态决策。它可以围绕你的兴趣和目标进行塑造，并帮助创造最有利于你需求的学习环境。





学生不再仅仅依赖人工指导，而是可以求助于人工智能来定制个性化课程和指导，以满足他们的需求。人工智能可以为学生提供个性化学习，无论是在家里还是在教室里，这一切都达到了前所未有的规模。





现在让我们特别关注软件开发人员。





开发人员必须不断学习才能提升自己的职业水平。然而，大多数开发人员通常没有太多时间投入学习。这意味着获得个性化、高效的学习体验（实际上是为开发人员设计的）对于保持行业竞争力至关重要。





为了帮助说明这一点，我想简单分享一下我在开发人员学习领域的个人背景。

开发人员的学习必须依靠实践





我创立 教育性 2015 年，我和兄弟 Naeem 共同创立了这个项目，因为我们对缺乏真正为开发人员构建的高质量学习工具感到沮丧。





当时我们是 Facebook 和微软的软件工程师，已经到了崩溃的边缘。全职工作要求我们快速提升技能，我们觉得可用的资源太被动了。刷视频和钻研教科书只能让你走这么远。就我们和同事花在学习上的时间而言，事情进展得还不够快。





任何开发人员都会告诉你，学习新技能最可靠的方法是亲自动手。我们必须创造和打破事物——我们必须亲自动手。我们觉得这个行业缺少这种互动、解决问题的学习过程，这促使我们创建了 Educative。





快进近十年，我很荣幸地说，数百万软件开发人员现在正在通过 Educative 学习新技能并实现职业目标。借助交互式小部件、测验和浏览器内编码环境，我们的平台旨在让开发人员掌握在现代科技领域蓬勃发展所需的技能，例如 系统设计 ， 云计算 ， 数据科学 ， 和 机器学习 。













如今，人工智能让我们能够通过个性化提供更高质量的学习。我们现在能做的不仅仅是提供世界一流的课程内容——我们实际上可以根据平台上每个学习者的个人需求调整学习体验，使他们的学习更加实用和高效。



我们并不是在线教育领域第一个这样做的人（例如，可汗学院已经利用其由 OpenAI 提供支持的Khanmigo工具在这个领域做了一些有趣的事情）。但我们是第一个以专门为软件开发人员设计的方式大规模做到这一点的人。

面向开发人员的人工智能学习是什么样的？





各个开发者都有独特的需求——因此我们的目标是利用人工智能为每个学习者量身定制真正自适应的学习体验。为了实现这一目标，Educative 团队在过去几个月里一直在努力添加各种人工智能功能和增强功能。这些包括：





智能代码测试小部件

模拟面试

自适应技能评估

个性化学习建议

即时代码和文本解释

快捷工程小部件

适合初学者的 AI 代码导师





（如果你想亲自尝试，这里有一个链接，你可以在那里探索 Educative 的 AI 平台 ）。





所有这些功能增强了我们的 1,000 多个 AI 课程和资源目录，可以说 Educative 是世界上最大的 AI 驱动的开发人员学习平台。





如今，Educative 为学习者提供了许多令人兴奋的全新人工智能体验，但目前最让我兴奋的可能是我们的人工智能模拟面试官。





（ 面试准备 一直是我们 Educative 关注的重点，因此它是我们 100 多门预备课程目录的完美补充。





开发者圈子里有一条老生常谈的建议：在面试你真正想去的公司之前，先面试很多不同的公司。虽然这看起来是降低风险并获得实际实践的好方法，但它效率极低，也不切实际。





与此同时，模拟面试是获得信心和建设性反馈的好方法——但不幸的是，99% 的候选人没有资源在面试前进行“真正的”模拟面试。购买一次模拟面试可能要花费数百甚至数千美元。此外，大多数人也没有在 FAANG 工作的朋友愿意抽出时间来模拟面试他们！





与传统模拟面试不同，人工智能模拟面试可让您多次尝试磨练技能，而无需每次都花费大量金钱。您还可以在家中舒适地进行准备，无需担心不知所措或准备不足，也不必担心断绝关系。







我们的模拟面试工具可用于编码面试、系统设计、API 设计和 OOD — 这是世界上首创的此类工具。幸运的是，到目前为止，我们收到了一些很棒的反馈。如果您感兴趣，可以在此处查看我们的 AI 模拟面试。









可以理解的是，人们对人工智能将在未来几个月和几年内如何影响科技行业感到十分担忧。我听到许多有抱负的软件开发人员在犹豫是否应该学习编程。





我已经多次谈论过这个问题 ，但我还是要再说一遍：





成为一名成功的开发人员不仅仅意味着知道如何编写代码。这个世界需要的不仅仅是“程序员”。我们需要解决问题的人、合作者和创造者。人工智能的出现不会改变这一点——事实上，我认为它让这些无形的品质比以往任何时候都更加重要。





当然，程序员仍然必须学会利用人工智能，以便更聪明、更高效地工作。否则，他们就有可能被淘汰。我相信，不利用人工智能进行学习的开发人员也是如此。正如我们在软件行业所知道的那样，学习永无止境。这是一项终生追求。





幸运的是，无论经验水平如何，开发人员都可以使用 Educative 的 AI 平台更有效地构建和练习新技能。同时，我们的目标始终如一：帮助学习者自信地应对新时代的挑战和机遇。





尽管我们对这一切感到兴奋，但这真的只是 v1。我们仅仅触及了人工智能驱动的学习可以为软件开发人员做些什么的表面。其潜力确实令人震惊。人工智能只会变得更好，我们也是如此。但我们希望尽快推出一些东西，以便我们可以对其进行压力测试，并从真正的开发人员那里学习如何最好地优化体验。





所以今天，我邀请你来参观我们。浏览一下这个平台。构建事物。打破事物。看看哪些可行。找出哪些不可行。毕竟，这是我们学习的方式。





快乐学习！