A mudança de paradigma NFT em direção ao metaverso e jogos em 2022

LEARN MORE ABOUT @DANKHOMENKO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @DANKHOMENKO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Hoje em dia, parece que o mundo inteiro está falando sobre tokens não fungíveis. Os primeiros tokens não fungíveis, CryptoKitties , entupiram o blockchain Ethereum em 2017 quando foram lançados, devido à grande demanda de pessoas que queriam coletar, criar, vender, comprar e trocar esses gatos virtuais.

Desde então, o conceito de NFTs se expandiu. Agora existem muitos tipos de NFTs, com a maior parte consistindo em peças de vídeo e áudio, pixel-art e NFTs financeiros. Para este artigo, focarei em um tipo diferente de NFT - aqueles que fornecem acesso a um metaverso.

O que é um Metaverso?

Para definir o que queremos dizer quando usamos o termo metaverso, é um espaço virtual onde os usuários podem jogar, trabalhar e socializar, assim como fariam na vida real. Estar em um metaverso cria a sensação de que você e os outros usuários realmente estão lá. Lembra de Matrix? O metaverso é retratado de forma negativa no filme, mas o conceito é preciso.

Embora geralmente se acredite que existem três componentes principais de um metaverso:

Uma interface de realidade virtual um avatar propriedade digital

Eu argumentaria contra isso. Existem metaversos como o Axie Infinity que existem sem uma interface VR, os gráficos são simples, assim como o enredo do jogo e a experiência do usuário em geral.

O mesmo pode ser dito dos avatares - eles aumentam a sensação de presença física em um metaverso, mas não são essenciais para a experiência.

No entanto, a propriedade digital é o que atrai os usuários e permite que um metaverso perdure. Na minha opinião, é um dos principais impulsionadores da adoção em massa de metaversos.

Metaverso, jogos e P2E

Neste ponto, gostaria de mudar para um metaverso de jogos para observar claramente como a propriedade digital muda a abordagem dos jogadores.

Anteriormente, também existia um conceito semelhante à propriedade digital, mas estava sujeito a um contrato de licença e era bastante fraco. Com o desenvolvimento de NFTs como um componente de jogos baseados em blockchain, o conceito de propriedade digital mudou para um novo nível. Os NFTs como ativos do jogo pertencem aos jogadores, o que significa que os jogadores podem fazer com os ativos do jogo o que fariam com os ativos do mundo real: eles podem vender, comprar, trocar ou mantê-los na esperança de que seu valor aumente.

O fato de os jogadores poderem possuir ativos em vez de tomá-los emprestados é importante para o desenvolvimento do jogo. A propriedade de ativos faz com que os jogadores se interessem por jogar por um longo tempo porque eles devem desenvolver e atualizar seus ativos para aumentar seu valor, obter novas oportunidades no jogo, etc. Essas melhorias de ativos significam lucro na vida real: os jogadores podem criar ou comprar um ativo, atualizá-lo e vendê-lo por um preço mais alto. Como alternativa, os jogadores podem ser recompensados por algumas atividades no jogo e trocar as recompensas do jogo que geralmente são pagas em tokens por outra criptomoeda ou até mesmo dinheiro fiduciário.

Esse modelo de jogo é chamado de jogar para ganhar e se tornou o principal impulsionador dos jogos baseados em blockchain mais populares, como o Axie Infinity.

O P2E sozinho não pode impulsionar a adoção em massa do metaverso

Apesar de seus benefícios, o modelo P2E não pode ser o único impulsionador da retenção de jogadores. Um jogador pode abrir o site do Axie Infinity e verificar os gráficos, jogar um pouco para ver se está entretido o suficiente para ficar sem ser pago ou receber recompensas.

Prevejo que assim que o Axie parar de oferecer oportunidades lucrativas de ganhos, a maioria dos jogadores deixará o jogo. Não há jogabilidade especial, gráficos ou outros incentivos para manter os jogadores no jogo. Os jogos baseados em blockchain de primeira geração não fornecem a experiência completa que um metaverso completo fornecerá.

A próxima geração de jogos baseados em blockchain está mais próxima da experiência real do metaverso

O futuro do metaverso e dos jogos baseados em blockchain está em um tipo diferente de jogo. Tome SIDUS HEROES como exemplo. Juntamente com outros benefícios, este jogo oferece um modelo P2E padrão. Os usuários podem possuir ativos digitais e melhorá-los para aumentar seu valor e obter recompensas por atividades específicas. Em outras palavras, todos que investem tempo no jogo também podem ganhar com isso.

No entanto, a jogabilidade de SIDUS HEROES não se limita ao modelo P2E padrão. Juntamente com os direitos de propriedade digital, os usuários têm direito a voto e podem participar da tomada de decisões sobre como o jogo irá evoluir. É um desafio adicional que os desenvolvedores de jogos enfrentarão, mas é um dos principais impulsionadores do futuro metaverso.

Uma experiência de jogo perfeita é outro incentivo para os jogadores. Uma vez que eles começam a jogar, eles não vão ficar lá apenas para ganhar: gráficos excepcionais, sons realistas e uma experiência de usuário realmente imersiva fazem com que os jogadores se envolvam. Essa proximidade com experiências do mundo real é outra característica que um metaverso real deve ter para ter sucesso, e SIDUS HEROES oferece essa experiência.

Por fim, a capacidade de um metaverso evoluir com o comportamento do usuário, em vez de se concentrar em um único aplicativo, é crucial. Em Axie Infinity, esse detalhe essencial é levado em consideração. No entanto, uma vez que suas atividades no jogo estão concentradas em torno de Axies - os usuários podem comprá-los, cultivá-los, usá-los para explorar e lutar com outros Axies - é inútil falar sobre um metaverso Axie em grande escala.

Os jogos de nova geração, como SIDUS HEROES, não se limitam a alguns cenários de jogo. Esses jogos são caracterizados por sua capacidade de se adaptar ao comportamento do usuário, em vez de limitar os usuários, concentrando-se em um ou dois aplicativos. Em SIDUS HEROES, cada usuário pode encontrar uma atividade de seu interesse com base em suas preferências individuais. Junto com a luta, eles podem organizar um centro de treinamento, pesquisa, viagens, recursos de minas e fazenda. Mesmo que sua atividade favorita esteja ausente, não se esqueça dos direitos de voto no jogo.

Conclusão

NFTs, P2E e metaverse levam os jogos a uma nova dimensão. Já podemos ver como os jogadores podem se beneficiar dos jogos baseados em blockchain e do modelo P2E, e acredito que, no futuro, testemunharemos a chegada de uma categoria completamente nova de jogos que se concentram na experiência de jogo e nas oportunidades de ganhos.