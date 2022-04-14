2022 年 NFT 范式向元界和游戏的转变

Metaverse 是一个虚拟空间，用户可以在其中玩耍、工作和社交，就像他们在现实生活中一样。置身于虚拟世界中会让人感觉你和其他用户真的在那里。数字所有权是吸引用户并允许元界持续存在的因素。游戏的未来在于一种不同类型的游戏——即玩即赚模式。 P2E 模式不能成为玩家留存的唯一驱动力，但它是未来的主要驱动力之一。

这些天来，似乎整个世界都在谈论不可替代的代币。第一个不可替代的代币CryptoKitties于 2017 年推出时阻塞了以太坊区块链，原因是想要收集、繁殖、出售、购买和交换这些虚拟猫的人们的巨大需求。

从那时起，NFT 的概念得到了扩展。现在有许多类型的 NFT，其中最大的部分包括视频和音频片段、像素艺术和金融 NFT。在本文中，我将重点关注一种不同的 NFT 类型——那些提供对元界的访问的类型。

什么是元宇宙？

定义我们使用术语 Metaverse 时的含义时，它是一个虚拟空间，用户可以在其中玩耍、工作和社交，就像他们在现实生活中一样。置身于虚拟世界中会让人感觉你和其他用户真的在那里。还记得矩阵吗？电影中以负面的方式描绘了元节，但这个概念是准确的。

虽然人们普遍认为元节有三个主要组成部分：

一个VR界面 头像 数字所有权

我会反对它。有些虚拟世界（例如Axie Infinity ）没有 VR 界面，图形很简单，游戏情节和整体用户体验也很简单。

化身也是如此——它们确实增加了虚拟世界中物理存在的感觉，但它们对于体验并不是必不可少的。

然而，数字所有权是吸引用户并允许元宇宙持续存在的原因。在我看来，它是大规模采用元节的主要驱动力之一。

元界、游戏和 P2E

在这一点上，我想切换到游戏虚拟世界，以清楚地观察数字所有权如何改变玩家的方法。

早些时候，也存在类似于数字所有权的概念，但它受到许可协议的约束并且相当薄弱。随着 NFT 作为基于区块链游戏的组成部分的发展，数字所有权概念上升到了一个新的水平。 NFT 作为游戏内资产属于玩家，这意味着玩家可以像对待现实世界中的资产一样使用游戏内资产：他们可以出售、购买、交换或保留这些资产，希望它们的价值会增加。

玩家可以拥有资产而不是借用资产这一事实对于游戏开发很重要。资产所有权让玩家对玩游戏产生了长久的兴趣，因为他们必须开发和升级自己的资产以增加其价值，获得新的游戏内机会等。这些资产改进意味着现实生活中的利润：玩家可以创造或购买资产，对其进行升级，然后以更高的价格出售。或者，玩家可以因一些游戏内活动而获得奖励，并将通常以代币支付的游戏内奖励换成另一种加密货币甚至法定货币。

这种游戏模式被称为“即玩即赚”，它已成为最流行的基于区块链的游戏（如 Axie Infinity）的主要驱动力。

仅 P2E 无法推动元界大规模采用

尽管有好处，但 P2E 模式不能成为玩家留存的唯一驱动力。玩家可以打开 Axie Infinity 网站并查看图形，玩一会儿，看看他们是否有足够的娱乐性而无需支付或获得奖励。

我预测，一旦 Axie 停止提供有利可图的赚钱机会，大多数玩家都会离开游戏。没有特殊的游戏玩法、图形或其他激励措施让玩家留在游戏中。第一代基于区块链的游戏无法提供完整虚拟世界所提供的完整体验。

下一代区块链游戏更接近真实元界体验

元界和基于区块链的游戏的未来在于不同类型的游戏。以SIDUS HEROES为例。除了其他好处外，这款游戏还提供标准的 P2E 模型。用户可以拥有数字资产并对其进行改进以增加其价值并获得特定活动的奖励。换句话说，每个在游戏中投入时间的人也可以从中获利。

然而，SIDUS HEROES 的游戏玩法并不局限于标准的 P2E 模式。除了数字所有权之外，用户还拥有投票权，并且可以参与有关游戏如何发展的决策。这是游戏开发者将面临的额外挑战，但它是未来虚拟世界的主要驱动力之一。

完美的游戏体验是对玩家的另一个激励。一旦他们开始玩，他们就不会为了赚钱而呆在那里：出色的图形、逼真的声音和真正身临其境的用户体验让玩家参与其中。这种接近真实世界的体验是真实虚拟世界成功所必须具备的另一个特征，而 SIDUS HEROES 提供了这种体验。

最后，元界随用户行为发展而不是专注于单个应用程序的能力至关重要。在 Axie Infinity 中，这一基本细节被考虑在内。然而，由于它在游戏中的活动都集中在 Axie 周围——用户可以购买、种植、培育它们，用它们来探索和与其他 Axies 战斗——谈论全面的 Axie 元宇宙是徒劳的。

SIDUS HEROES 等新一代游戏并不局限于几个游戏场景。这些游戏的特点是能够适应用户行为，而不是通过专注于一两个应用程序来限制用户。在 SIDUS HEROES 中，每个用户都可以根据个人喜好找到他们感兴趣的活动。除了战斗，他们还可以组织训练设施、研究、旅行、矿山资源和农场。即使缺少他们最喜欢的活动，也不要忘记游戏内的投票权。

底线

NFT、P2E 和元界将游戏推向了一个新的维度。我们已经可以看到玩家如何从基于区块链的游戏和 P2E 模式中受益，相信在未来，我们将见证一个全新的游戏品类的到来，它既注重游戏体验，又注重盈利机会。