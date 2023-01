Mídia social descentralizada: o Bluesky Twitter é o gêmeo do mal?

Muito longo; Para ler Existem palavras-chave que, quando usadas continuamente, bloqueiam usuários de contas de mídia social automaticamente. Muitos acreditam que as plataformas de mídia social devem ser responsáveis por conter a disseminação de notícias falsas, discurso de ódio e mensagens relacionadas à violência em suas plataformas. A Primeira Emenda pode proteger os indivíduos da censura do governo, mas não protege contra a censura da mídia social. A mídia social descentralizada aproveita a tecnologia blockchain para permitir que os usuários compartilhem conteúdo e compartilhem conteúdo, alimentado por [tecnologias de contabilidade distribuída].





“Não podemos permitir que essa ideologia tenha o espaço seguro de que ela precisa para se reproduzir – mas é exatamente isso que a Internet e as grandes empresas que fornecem serviços baseados na Internet oferecem”

Teresa May





Muitos acreditam que as plataformas de mídia social devem ser responsáveis por conter a disseminação de notícias falsas, discurso de ódio e mensagens relacionadas à violência em suas plataformas. Na realidade, fazer isso pode prejudicar a liberdade de expressão. Sites de redes sociais ao longo dos anos receberam reações negativas por tomarem medidas contra usuários que violem suas “ diretrizes da comunidade” .





Há uma necessidade de liberdade de mídia, a capacidade de se expressar sem medo, restrições ou censura. Embora haja um desejo por isso, as plataformas de mídia social são empresas privadas e podem censurar o que as pessoas postam em seus sites como bem entenderem.





A Primeira Emenda pode proteger os indivíduos da censura do governo, mas não protege contra a censura da mídia social.





A frequente censura por parte dos espaços tradicionais de mídia social deu origem à necessidade de espaços de mídia social descentralizados, plataformas que ofereçam mais privacidade de dados e menos censura.





Muitas plataformas de mídia social descentralizadas estão começando. Uma das primeiras plataformas descentralizadas de mídia social, a Steem foi lançada em 2016 e, recentemente, a plataforma descentralizada de mídia social apoiada por Jack Dorsey, Bluesky , obteve 30 mil inscrições em sua lista de espera em 48 horas. Considerando quem está por trás do projeto, BlueSky será uma ameaça para o Twitter no futuro?

O que é uma mídia ou rede social descentralizada?

A mídia social descentralizada aproveita a tecnologia blockchain para permitir que os usuários se comuniquem, colaborem e compartilhem conteúdo. Ele é alimentado por tecnologias de contabilidade distribuída ou DAG. Ao contrário das plataformas de mídia social tradicionais, as plataformas de mídia social descentralizadas são registradas em um protocolo em que nenhuma autoridade central pode controlar ou supervisionar a atividade de um usuário.





A mídia social descentralizada oferece soluções que revolucionarão toda a indústria de mídia social. Dá aos usuários mais controle e autonomia. Os usuários podem decidir as configurações da rede social, como ela funciona e, o mais importante, dizer o que quiserem sem serem censurados.

O Fediverso

Fonte da imagem: joinfediverse.wiki

Imagine usar sua conta do Twitter para iniciar uma conversa no Facebook. Isso é loucura, eu sei, mas o fediverso, muitas vezes chamado de rede federada, torna isso possível por meio da rede descentralizada protocolos . É uma rede de servidores (instâncias) interconectados, utilizados principalmente para publicação na web e hospedagem de arquivos.





As plataformas de mídia social descentralizadas funcionam e operam de forma independente no fediverso, mas ainda podem interagir umas com as outras.

Prós e contras: mídia social descentralizada

Tudo tem uma consequência positiva e negativa. A tecnologia Blockchain tem inúmeros benefícios, mas há problemas que emanam da construção de uma rede social nela.

Prós

Privacidade e segurança dos dados.

Liberdade de expressão e resistência à censura.

Controle e acessibilidade.

Neutralidade econômica.

Contras

A disseminação de informações imprecisas.

Cyberbullying não moderado.

A recuperação da conta não é possível sem a chave privada.

Apresentando a mídia social descentralizada Bluesky

Bluesky Protocol começou como uma iniciativa para desenvolver uma rede social descentralizada

Protocolo. Foi organizado pelo Twitter como uma iniciativa sem fins lucrativos em 2019.

“A Bluesky está construindo um protocolo social. Lançamos “ADX” (o X significava Experimento) em maio. Agora que o design está começando a se solidificar, estamos renomeando-o para “Protocolo de Transporte Autenticado” — o Protocolo AT. @céu azul





O protocolo Bluesky foi recentemente renomeado após sua tecnologia (AT Protocol), uma nova rede social federada. Ele integra ideias das mais recentes tecnologias descentralizadas em redes simples, rápidas e abertas.

O que torna o Protocolo Bluesky único?

O protocolo AT está sendo projetado para superar alguns pontos fracos da tecnologia blockchain. Ele promete recursos diferentes de todas as plataformas de mídia social descentralizadas.





Portabilidade de conta: o protocolo AT permite que os usuários movam contas de um provedor para outro, sem violação ou perda de dados. Isso significa que sua identidade online pertence a você 100%.



Escolha algorítmica: o protocolo AT oferece aos usuários a capacidade de selecionar o conteúdo e também as pessoas com quem se comunicar. Ele suporta algoritmos abertos. A Bluesky está construindo uma plataforma no fediverse que permite aos usuários Acesso seu algoritmo. Dando aos usuários mais controle sobre sua experiência.



Interoperação: o protocolo AT inclui uma estrutura de interoperação baseada em esquema chamada léxico, para ajudar a resolver desafios coordenados. Isso ajudaria os usuários a trocar de rede sem problemas.





Desempenho: Aproveitando o fediverso, o Bluesky será construído de forma que os usuários possam ingressar em vários servidores interconectados (instâncias), em vez de um único site ou aplicativo. O Bluesky está sendo projetado para carregamento rápido em grande escala.





A Bluesky pode ter começado como uma iniciativa sem fins lucrativos do Twitter, mas é de propriedade de sua equipe, sem qualquer controle acionário do Twitter.

“A parte de 'benefício público' de nossa estrutura nos dá a liberdade de colocar nossos recursos em nossa missão sem a obrigação de devolver dinheiro aos acionistas. A empresa é do próprio time, sem qualquer controle acionário do Twitter”. @Céu azul

Conclusão

Elon Musk adquiriu recentemente o Twitter e todos sabemos de sua obsessão pelaliberdade de expressão . Ele planeja tornar a plataforma mais transparente, derrubando a barricada da censura.





“O pássaro está livre” @ElonMusk





Em uma conversa de texto revelada entre o fundador do Twitter, Jack Dorsey e Elon Musk. Musk foi informado sobre o objetivo e a missão da Bluesky. Ele está ciente do potencial de Bluesky, ou talvez rivalidade.





O Twitter continuará a apoiar o Bluesky ou ficará em seu caminho? Deixe-me saber nos comentários abaixo!