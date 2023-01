Médias sociaux décentralisés : Bluesky Twitter est-il le mauvais jumeau ?

Trop long; Pour lire Certains mots-clés, lorsqu'ils sont utilisés en continu, bloquent automatiquement les utilisateurs des comptes de médias sociaux. Beaucoup pensent que les plateformes de médias sociaux devraient être chargées d'endiguer la diffusion de fausses nouvelles, de discours de haine et de messages liés à la violence sur leurs plateformes. Le premier amendement peut protéger les individus contre la censure gouvernementale, mais il ne protège pas contre la censure des médias sociaux. Les médias sociaux décentralisés tirent parti de la technologie blockchain pour permettre aux utilisateurs de partager du contenu et de partager du contenu, alimentés par [les technologies de grand livre distribué].





Les réseaux sociaux sont plus que jamais censurés. Il existe des mots-clés qui, lorsqu'ils sont utilisés en continu, verrouillent automatiquement les utilisateurs de leurs comptes de médias sociaux.





Beaucoup pensent que les plateformes de médias sociaux devraient être chargées d'endiguer la diffusion de fausses nouvelles, de discours de haine et de messages liés à la violence sur leurs plateformes. En réalité, cela peut entraver la liberté d'expression. Au fil des ans, les sites de réseaux sociaux ont reçu des réactions négatives pour avoir pris des mesures contre des utilisateurs qui ont enfreint leurs « directives communautaires » .





Il y a un besoin de liberté des médias, la capacité de s'exprimer sans peur, restrictions ou censure. Bien qu'il y ait une envie pour cela, les plateformes de médias sociaux sont des entreprises privées et peuvent censurer ce que les gens publient sur leurs sites Web comme bon leur semble.





Le premier amendement peut protéger les individus contre la censure gouvernementale, mais il ne protège pas contre la censure des médias sociaux.





La censure fréquente par les espaces de médias sociaux traditionnels a fait naître le besoin d'espaces de médias sociaux décentralisés, de plateformes qui offrent plus de confidentialité des données et moins de censure.





De nombreuses plateformes de médias sociaux décentralisées démarrent. L'une des premières plates-formes de médias sociaux décentralisées, Steem a été lancée en 2016, et récemment, la plate-forme de médias sociaux décentralisée soutenue par Jack Dorsey, Bluesky , a recueilli 30 000 inscriptions sur sa liste d'attente en 48 heures. Considérant qui est derrière le projet, BlueSky sera-t-il une menace pour Twitter à l'avenir ?

Qu'est-ce qu'un média ou réseau social décentralisé ?

Les médias sociaux décentralisés exploitent la technologie blockchain pour permettre aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager du contenu. Il est alimenté par des technologies de grand livre distribué ou DAG. Contrairement aux plateformes de médias sociaux traditionnelles, les plateformes de médias sociaux décentralisées sont enregistrées dans un protocole où aucune autorité centrale ne peut contrôler ou superviser l'activité d'un utilisateur.





Les médias sociaux décentralisés offrent des solutions qui révolutionneront l'ensemble de l'industrie des médias sociaux. Il donne aux utilisateurs plus de contrôle et d'autonomie. Les utilisateurs peuvent décider des paramètres du réseau social, de son fonctionnement et, surtout, dire ce qu'ils veulent sans être censurés.

Le Fedivers

Source de l'image : joinfediverse.wiki

Imaginez que vous utilisez votre compte Twitter pour démarrer une conversation sur Facebook. C'est insensé, je sais, mais le fédivers souvent appelé réseau fédéré rend cela possible grâce au réseau décentralisé protocoles . Il s'agit d'un réseau de serveurs interconnectés (instances), utilisé principalement pour la publication Web et l'hébergement de fichiers.





Les plates-formes décentralisées de médias sociaux fonctionnent et fonctionnent indépendamment sur le fedivers, mais peuvent toujours interagir les unes avec les autres.

Avantages et inconvénients : médias sociaux décentralisés

Tout a une conséquence positive et négative. La technologie Blockchain présente de nombreux avantages, mais la création d'un réseau social sur celle-ci pose des problèmes.

Avantages

Confidentialité et sécurité des données.

Liberté d'expression et résistance à la censure.

Contrôle et accessibilité.

Neutralité économique.

Les inconvénients

La diffusion d'informations inexactes.

Cyberintimidation non modérée.

La récupération de compte n'est pas possible sans la clé privée.

Présentation des médias sociaux décentralisés Bluesky

Bluesky Protocol a commencé comme une initiative pour développer un réseau social décentralisé

Protocole. Il a été organisé par Twitter en tant qu'initiative à but non lucratif en 2019.

« Bluesky construit un protocole social. Nous avons sorti "ADX" (le X signifiant Experiment) en mai. Maintenant que la conception commence à se solidifier, nous la renommons en « protocole de transport authentifié » — le protocole AT. @ciel bleu





Le protocole Bluesky a récemment été renommé d'après sa technologie (AT Protocol), un nouveau réseau social fédéré. Il intègre les idées des dernières technologies décentralisées dans des réseaux simples, rapides et ouverts.

Qu'est-ce qui rend Bluesky Protocol unique ?

AT Protocol est conçu pour surmonter certaines faiblesses de la technologie blockchain. Il promet des fonctionnalités différentes de toutes les plateformes de médias sociaux décentralisées.





Portabilité des comptes : le protocole AT permet aux utilisateurs de déplacer des comptes d'un fournisseur à un autre, sans violation ni perte de données. Cela signifie que votre identité en ligne vous appartient à 100 %.



Algorithmic Choice : AT Protocol donne aux utilisateurs la possibilité de sélectionner du contenu, ainsi que des personnes avec qui communiquer. Il prend en charge les algorithmes ouverts. Bluesky construit une plate-forme sur le fedivers qui permet aux utilisateurs accéder son algorithme. Donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience.



Interopération : AT Protocol inclut un cadre d'interopération basé sur un schéma appelé lexique, pour aider à résoudre des défis coordonnés. Cela aiderait les utilisateurs à changer de réseau en douceur.





Performance : Tirant parti du fedivers, Bluesky sera conçu de manière à ce que les utilisateurs puissent rejoindre une variété de serveurs interconnectés (instances), plutôt qu'un seul site Web ou une seule application. Bluesky est conçu pour un chargement rapide à grande échelle.





Bluesky a peut-être commencé comme une initiative à but non lucratif de Twitter, mais elle appartient à son équipe, sans aucune participation majoritaire détenue par Twitter.

« La partie « intérêt public » de notre structure nous donne la liberté d'affecter nos ressources à notre mission sans obligation de reverser de l'argent aux actionnaires. La société appartient à l'équipe elle-même, sans aucune participation majoritaire détenue par Twitter ». @Ciel bleu

Conclusion

Elon Musk a récemment acquis Twitter, et nous sommes tous conscients de son obsession pourla liberté d'expression . Il prévoit de rendre la plateforme plus transparente, en faisant tomber la barricade de la censure.





« L'oiseau est libéré » @Elon Musk





Dans une conversation textuelle révélée entre le fondateur de Twitter, Jack Dorsey et Elon Musk. Musk a été informé du but et de la mission de Bluesky. Il est conscient du potentiel de Bluesky, ou peut-être de la rivalité.





Twitter continuera-t-il à soutenir Bluesky, ou se mettra-t-il en travers de son chemin ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous!