Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    去中心化社交媒体：Bluesky Twitter 的邪恶双胞胎？经过@apollopauljnr
    1,142 讀數

    去中心化社交媒体：Bluesky Twitter 的邪恶双胞胎？

    2022/11/06
    4m
    经过 @apollopauljnr 1,142 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    有些关键字在持续使用时会自动将用户锁定在社交媒体帐户之外。许多人认为，社交媒体平台应该负责控制假新闻、仇恨言论和暴力相关信息在其平台上的传播。第一修正案可以保护个人免受政府审查，但不能保护社交媒体审查。分散式社交媒体利用区块链技术使用户能够共享内容和共享内容，由 [分布式账本技术] 提供支持。
    featured image - 去中心化社交媒体：Bluesky Twitter 的邪恶双胞胎？
    #enterthemetaverse#startup
    APOLLO JNR HackerNoon profile picture

    @apollopauljnr

    APOLLO JNR

    Credibility

    react to story with heart
    SonarSource-DSAI

    相關故事

    Article Thumbnail
    巨人星球：世界上第一个数字经济体将推出其旗舰免费薄荷系列
    Published at Aug 25, 2023 by giantsplanet #gaming
    Article Thumbnail
    Opside Pre-alpha 测试网回顾：88 名矿工、17K 验证者、45 万用户、13.6M TX，我们一起创造了它
    Published at Aug 24, 2023 by opside #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    新变化“X”与App Store、Google Play发生冲突
    Published at Aug 24, 2023 by sheharyarkhan #tech-stories
    Article Thumbnail
    芭比娃娃和区块链：共生之舞
    Published at Aug 24, 2023 by aghafasih #blockchain
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa