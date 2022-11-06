去中心化社交媒体：Bluesky Twitter 的邪恶双胞胎？

“我们不能让这种意识形态拥有它需要滋生的安全空间——但这正是互联网和提供基于互联网服务的大公司所提供的” 特蕾莎·梅 社交媒体受到的审查比以往任何时候都多。有些关键字在持续使用时会自动将用户锁定在他们的社交媒体帐户之外。 认为，社交媒体平台应该负责控制假新闻、仇恨言论和暴力相关信息在其平台上的传播。实际上，这样做可能会阻碍言论自由。多年来，社交网站因对违反其“ 的用户采取行动而受到强烈反对。 许多人 社区准则” 需要媒体自由，即不受恐惧、限制或审查地表达自己的能力。虽然对此有渴望，但社交媒体平台是私人公司，可以根据他们认为合适的方式审查人们在其网站上发布的内容。 可以保护个人免受政府审查，但不能保护社交媒体审查。 第一修正案 传统社交媒体空间的频繁审查引发了对去中心化社交媒体空间、提供更多数据隐私和更少审查的平台的需求。 许多去中心化的社交媒体平台正在启动。 是最早的去中心化社交媒体平台之一，于 2016 年推出，最近，Jack Dorsey 的去中心化社交媒体平台 在 48 小时内在其候补名单上获得了 3 万注册。考虑到该项目的幕后推手，BlueSky 会在未来对 Twitter 构成威胁吗？ Steem 支持 Bluesky 什么是去中心化社交媒体或网络？ 去中心化社交媒体利用区块链技术使用户能够交流、协作和共享内容。它由 或 与传统社交媒体平台不同，去中心化社交媒体平台记录在协议中，没有中央机构可以控制或监督用户的活动。 分布式账本技术 DAG 提供支持。 去中心化社交媒体提供的解决方案将彻底改变整个社交媒体行业。它为用户提供了更多的控制权和自主权。用户可以决定社交网络的设置、它的工作方式，最重要的是，他们想说什么就说什么，而不会受到审查。 联邦宇宙 想象一下，使用您的 Twitter 帐户在 Facebook 上开始对话。这太疯狂了，我知道，但是通常被称为联邦网络的联邦宇宙通过去中心化网络使其成为可能 .它是一个互连的服务器（实例）网络，主要用于网络发布和文件托管。 协议 分散的社交媒体平台在联邦宇宙上独立运行和操作，但仍然可以相互交互。 优点和缺点：分散的社交媒体 一切都有积极和消极的后果。区块链技术有很多好处，但在其上建立社交网络也会产生一些问题。 优点 数据隐私和安全。 言论自由和抵制审查。 控制和可访问性。 经济中立。 缺点 不准确信息的传播。 无节制的网络欺凌。 没有私钥就无法恢复帐户。 介绍 Bluesky 去中心化社交媒体 最初是一项开发去中心化社交网络的倡议 Bluesky Protocol 协议。它是由 Twitter 于 2019 年作为一项非营利性倡议组织的。 “Bluesky 正在建立一个社交协议。我们在 5 月发布了“ADX”（X 代表 Experiment）。现在设计开始固化，我们将其重命名为“Authenticated Transport Protocol”——AT 协议。 @蓝天 Bluesky 协议最近更名为其技术（AT 协议），一种新的联合社交网络。它将来自最新去中心化技术的想法整合到简单、快速和开放的网络中。 是什么让 Bluesky Protocol 与众不同？ AT 协议旨在克服区块链技术的一些弱点。它承诺与所有去中心化社交媒体平台不同的功能。 AT 协议使用户能够将帐户从一个提供商转移到另一个提供商，而不会发生数据泄露或丢失。这意味着您的在线身份 100% 属于您。 帐户可移植性： AT 协议使用户能够选择内容以及与之交流的人。它支持开放算法。 Bluesky 正在 Fediverse 上构建一个平台，让用户 它的算法。让用户更好地控制他们的体验。 算法选择： 使用权 AT 协议包括一个基于模式的互操作框架，称为词典，以帮助解决协调挑战。这将帮助用户顺利切换网络。 互操作： 利用 fediverse，Bluesky 将以这样一种方式构建，即用户可以加入各种互连的服务器（实例），而不是单个网站或应用程序。 Bluesky 被设计用于大规模快速加载。 性能： 资源： @蓝天 Bluesky 可能一开始是 Twitter 的非营利性计划，但它归其团队所有，没有任何由 Twitter 持有的控股权。 “我们结构的‘公共利益’部分让我们可以自由地将资源用于我们的使命，而无需向股东返还资金。该公司归团队本身所有，Twitter 没有任何控股权。” @蓝天 结论 埃隆马斯克最近收购了 Twitter，我们都知道他对 的痴迷。他计划让平台更加透明，取消审查的障碍。 言论自由 “这只鸟被释放了” @ElonMusk 在推特创始人杰克·多尔西和埃隆·马斯克之间公开的 对话中。马斯克听取了有关 Bluesky 的目标和使命的简报。他知道蓝天的潜力，或者可能是竞争对手。 文字 Twitter 会继续支持 Bluesky，还是会阻止它？请在下面的评论中告诉我！