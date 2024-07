A felicidade é baseada em uma equação falha – veja como consertar

Ouvi Jimmy Carr no podcast do Diário de um CEO dizer algo sobre felicidade que ressoou em mim... inicialmente.





A afirmação é: “É a sua qualidade de vida, menos a inveja, é o quão feliz você é ”, falando sobre Felicidade. Você pode conferir por si mesmo aqui .





A equação parecia simples:





Felicidade = Qualidade de Vida - Sua Inveja.





Sentei-me com ele por um segundo e depois deixei marinar por um dia. Havia algo nisso que me incomodava, mas não o suficiente para pensar sobre isso novamente.





..Até eu estava ouvindo um episódio de "Acquired" um ou dois dias depois.





Eles mergulharam na época da Microsoft e de Bill Gates em Harvard, mencionaram equações – e bam!





Em uma fração de segundo, senti meu cérebro arrancado do crânio e jogado em um dos toca-discos do DJ Khaled.





Khaled acerta o scratch reverso com força, para abruptamente e me traz de volta à fórmula de Jimmy.





E me dei conta: isso estava me incomodando subconscientemente porque há uma falha em sua fórmula:





Se a felicidade é simplesmente a nossa qualidade de vida subtraída pela nossa inveja, então, para maximizar a felicidade, seria necessário eliminar completamente a inveja. Não sei sobre você, mas isso parece complicado para mim.





A estrutura sugere que qualquer aumento na qualidade de vida deve ser compensado por uma redução na inveja para manter ou aumentar a felicidade.





Isto introduz um paradoxo que me deixou inquieto. (Vou falar disso em um segundo).





Primeiro, precisamos estabelecer algumas regras básicas para esta equação – porque de outra forma não seria um debate justo.





Sua equação assume que não há ponto de partida. Temos que resolver isso, porque ninguém sai do útero contemplando a felicidade. (se você fez isso, me ligue - eu realmente quero falar com você). E se for esse o caso, aplicar esta equação aos 10 e 30 anos produziria resultados completamente diferentes. Deve haver uma linha de base mínima viável para que a equação funcione efetivamente. Algo que cobriria necessidades básicas como abrigo, alimentação e, possivelmente, saúde.





Para o bem do meu argumento imaginário com Jimmy Carr, vamos estabelecer as nossas bases:





Presumiremos que o ponto de partida seja aos 20 anos – idade suficiente para que você provavelmente esteja pensando de forma independente.

Que você pode ser autossuficiente (o que significa que você conseguiu um emprego - não me importa qual seja, mas paga um salário mínimo).

Também presumiremos que todas as necessidades básicas sejam atendidas.





Ok, agora que temos os nossos parâmetros, podemos discutir a equação e o seu paradoxo.





Contentamento e Aspiração – Podemos obter os dois?

Na equação de Jimmy Carr – Felicidade = Qualidade de Vida – Sua Inveja – vejo um paradoxo fundamental que reflete um dilema humano clássico:

Quando você tenta equilibrar o contentamento com o desejo de mais.





De acordo com esta fórmula, se quisermos aumentar a felicidade, devemos eliminar a inveja.





O que ele está lhe dizendo em termos simples e vulgares: cale a boca e seja feliz. Você deve ter tudo que precisa.





Para mim, isso levanta questões:





Se estamos completamente satisfeitos, o que nos leva a melhorar? Se estamos sempre nos esforçando para obter mais, estaremos perpetuamente insatisfeitos. Se estivermos perpetuamente insatisfeitos, isso aumentará para sempre a nossa inveja e diminuirá a felicidade. Olhar e comparar os outros consigo mesmo para julgar a felicidade é uma receita para o desastre.





Como você pode vencer nisso?





Não importa o que você tente melhorar, sempre resulta em quietude ou redução da felicidade.





Buscar melhorias pode aumentar sua qualidade de vida, mas também aumenta a inveja. Se a inveja aumenta 📈, a felicidade diminui 📉.





Quaisquer ganhos em qualidade de vida são imediatamente anulados por um aumento correspondente na inveja, mantendo a nossa felicidade estática.





Sua cabeça já está girando?





Não se preocupe, podemos consertar isso. Mas tem que piorar antes de melhorar – confie em mim, ok?





Reparando a Fórmula.

Vamos nos concentrar na última parte da equação: sua inveja.





Esta é a sua inveja dos outros. Isso é comparar-se com os outros, com o que eles têm e onde estão na vida. Este aspecto precisa de revisão na minha opinião.





Isto é o que proponho:





Em vez da visão tradicional da inveja como uma força negativa, nós a redefinimos como uma motivação interna reflexiva – focada em seu eu passado e futuro.





Esqueça outras pessoas. Não se compare a eles. Compare-se com... você mesmo.





Pense desta forma: como o seu eu passado se sente em relação às suas conquistas atuais (e futuras).





Em termos de 6 anos: ' Ontem You' tem que ter ciúmes de 'Today You' . Está com inveja do progresso que você fez em um período de 24 horas.









“ OK, isso é ótimo. Agora, como isso se encaixa na equação e o que isso muda? ”





Que bom que você perguntou. É aqui que colocamos nossos chapéus de matemáticos por apenas um segundo. Eu prometo que não vai machucar muito seu cérebro.





Como introduzimos um elemento do seu eu passado, precisamos refletir isso matematicamente. Sua auto inveja de ontem se torna negativa porque estamos lidando com o tempo passado. Vamos chamá-lo de 'Inveja do passado '.





Se posicionarmos essa autoinveja como uma força negativa (matematicamente falando), ela se tornará um contribuinte positivo para a felicidade geral.

Por que? A matemática simples sugere que 2 negativos = um positivo.





Se aplicarmos isso à equação, agora temos:





Felicidade = Qualidade de Vida - (-Auto Inveja) .





ou





Felicidade = Qualidade de Vida + Inveja do Passado.





Viu o que fizemos lá?





Esta pequena correção muda a forma como você percebe o progresso e o desenvolvimento pessoal.





Ao enquadrar a inveja do seu eu passado em relação ao seu eu atual como algo negativo, nós a transformamos em uma força positiva na equação da felicidade.





Isso permite que você reconheça que seu crescimento e conquistas podem inspirar e validar retroativamente suas aspirações e lutas passadas.





Por que isso é importante e o que isso significa?

Bem, primeiro, nossa fórmula faz sentido agora. (de nada, Jimmy)





Aqui está o que isso permite:





Você pode aumentar a autoinveja do passado.

Você pode aumentar sua qualidade de vida.





Ambos resultam no aumento de sua felicidade.





Não faça nada, a felicidade permanece estagnada.





Diminua a inveja do passado ou a qualidade de vida, sua felicidade diminui.





O paradoxo é eliminado.





Em termos práticos, isso significa que sua jornada e suas conquistas efetivamente “anulam” os aspectos negativos da inveja.





Isto não só reduz o tradicional impacto negativo da inveja, mas também a transforma numa fonte de reforço positivo .





Aplicando a fórmula

Como você otimiza Felicidade = Qualidade de Vida + Inveja do Passado?





Fazendo👏Progresso👏Todos👏Único👏 Dia👏





Eu acho que é isso mesmo.





Quanto progresso? Basta mantê-lo simples e pequeno.





James Clear disse isso melhor: (não venha pedir mais matemática, desta vez é visualizado): 1% todos os dias = 37 vezes melhor em um ano.









🫵 Como você deve aplicar isso na sua vida?

Vou deixar você descobrir isso sozinho.





Eu não posso te dizer o que você deve fazer. Tudo o que posso fazer é compartilhar o que tenho feito do meu lado.





Acuidade mental





Faço principalmente três coisas todos os dias: leio, ouço e escrevo.





Não existe uma ordem específica, pois todos se complementam.





Recebendo informações:





Leio boletins informativos, artigos e livros.





Eu ouço podcasts.





Processando, organizando informações:





Escrevo sobre o que leio e ouço. Isso me ajuda a aprofundar minha compreensão. Isso me ajuda a fazer novas conexões, melhorar minha comunicação e reter melhor as informações.





Fazendo isso todos os dias, fico melhor nisso. Afio meu pensamento, na busca simultânea de encontrar minha verdadeira e autêntica voz de escrita.





Eu sou o melhor escritor que existe? Não. Será que algum dia serei? Não sei.





Mas posso lhe dizer uma coisa: sempre serei um escritor melhor do que era no dia anterior.





O pequeno bônus? Nas primeiras 5 semanas de publicação dessas cartas, acumulei 38 mil visualizações de páginas únicas no Beehiiv e mais de 17 dias de leitura no Hackernoon.





Sou extremamente grato por minhas ideias serem compartilhadas ao redor do mundo (sim, é em um nível insignificante, mas não mate minha vibração, por favor). Isso me deixa humilde, confirma que encontrei o trabalho da minha vida e contribui para minha felicidade.









Relacionamentos





Converso com alguém novo, online ou pessoalmente, todos os dias. Felizmente, com a minha escrita, as pessoas vêm até mim, o que é ótimo.





Nos últimos 6 anos, tudo que fiz foi trabalhar no meu negócio. Reduzi meu círculo todos os dias ao ser fechado. Passei um tempo comigo mesmo, meu estresse.





Decidi passar este ano viajando e conhecendo mais pessoas pessoalmente.





Fortuna





Recentemente, dei um passo atrás ao fazer uma grande mudança, deixando de administrar meu negócio imobiliário com 10 funcionários em tempo integral, 37 empreiteiros, mais de 400 inquilinos e milhões em renda bruta anual para ..





Só eu, meus pensamentos, meu computador, alguns livros e nenhuma renda ativa.





É verdade que minha empresa anterior me permitiu passar um tempo me reinventando este ano.





Desta vez, estou construindo de forma diferente. Em vez de buscar renda em detrimento da minha saúde e dos meus relacionamentos, estou perseguindo minha paixão que também está melhorando minha saúde mental, expandindo relacionamentos novos e verdadeiros.





A renda, quando chegar, parecerá verdadeira e significativa.





Então, o que estou fazendo para aumentar minha renda? Continuo fazendo progresso diário de 1% em minha saúde, acuidade mental e relacionamentos.





Saúde





Eu treino todos os dias. Não é longo (cerca de 30 minutos), mas é intenso e consistente.





Meu corpo ficou 37 vezes melhor? É difícil dizer. Mas estou feliz com meu progresso de um ano? Você pode apostar que sim.









Pensamentos finais

Essas coisas me trazem alegria, me dão um senso de propósito e sinto que estou sempre progredindo.





Não creio que se trate de aproveitar a viagem ou o destino.





Você acabará em um destino, não importa o que aconteça. Mas quanto mais você faz, mais você pode escolher qual será esse destino.





Aproveitar a viagem é legal e tudo mais, mas como acabamos de discutir, se tudo que você fizer é aproveitar, você não chegará a um destino significativo.





Quando olho para trás, para a equação da felicidade, acho que tem mais a ver com o esforço consciente que você coloca na jornada.





Vamos recapitular.





Felicidade = qualidade de vida + inveja do passado.





A busca não tem fim, o que é uma boa notícia, pois existe um jogo de tabuleiro infinito e todas as cartas estão em suas mãos.





Todos os dias você é capaz de fazer uma escolha. Você tem a oportunidade de inclinar a balança em uma direção ou outra.





Você escolhe o que faz seu cérebro fazer cócegas, o que deixa seus joelhos fracos.





Você começa a trabalhar nisso todos os dias.





Faça isso e veja sua felicidade aumentar.





Estrategicamente seu,





Bem