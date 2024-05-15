Mutluluk Kusurlu Bir Denkleme Dayalı - İşte Nasıl Düzeltileceği





Jimmy Carr'ın CEO'nun Günlüğü podcast'inde mutluluk hakkında bende yankı uyandıran bir şeyler söylediğini duydum.





Mutluluk hakkında konuşan ifade şu: "Bu sizin yaşam kalitenizdir, eksi kıskançlık, işte bu kadar mutlusunuz ". Buradan kendiniz kontrol edebilirsiniz.





Denklem basit görünüyordu:





Mutluluk = Yaşam Kalitesi - Kıskançlığınız.





Bir saniye onunla oturdum, sonra bir gün marine etmesine izin verdim. Beni rahatsız eden bir şey vardı ama tekrar düşünecek kadar değil..





..Bir veya iki gün sonra "Acquired"ın bir bölümünü dinliyordum.





Microsoft ve Bill Gates'in Harvard günlerine daldılar, denklemlerden bahsettiler ve bam!





Bir saniye içinde beynimin kafatasımdan çıktığını, DJ Khaled'in pikaplarından birine atıldığını hissettim.





Khaled ters çiziğe sert bir şekilde vuruyor, aniden durduruyor ve beni Jimmy'nin formülüne geri getiriyor.





Ve bana öyle geliyor ki: Bilinçaltımda beni rahatsız ediyordu çünkü formülünde bir kusur vardı:





Mutluluk, kıskançlığımızın yaşam kalitemizden çıkarılmasından ibaretse, o zaman mutluluğu en üst düzeye çıkarmak için kıskançlığı tamamen ortadan kaldırmanız gerekir. Seni bilmem ama bu bana karmaşık geliyor.





Çerçeve, mutluluğu sürdürmek veya artırmak için yaşam kalitesindeki herhangi bir artışın kıskançlığın azalmasıyla dengelenmesi gerektiğini öne sürüyor.





Bu beni tedirgin eden bir paradoksu ortaya çıkarıyor. (Buna birazdan değineceğim).





Öncelikle bu denklem için bazı temel kurallar belirlememiz gerekiyor; çünkü aksi takdirde bu adil bir tartışma olmazdı.





Denklemi bir başlangıç noktasının olmadığını varsayıyor. Bu konuyu ele almalıyız çünkü hiç kimse ana rahminden mutluluğu düşünerek çıkmaz. (Eğer öyleysen beni ara; seninle gerçekten konuşmak istiyorum). Ve eğer durum böyleyse, bu denklemi 10 ve 30 yaşlarında uygulamak tamamen farklı sonuçlar doğuracaktır. Denklemin etkili bir şekilde işlemesi için minimum geçerli bir temelin olması gerekir. Barınma, yiyecek ve muhtemelen sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılayacak bir şey.





Jimmy Carr'la yaptığım hayali tartışmanın hatırına, hadi temelimizi oluşturalım:





Başlangıç noktasının 20 yaşında olduğunu varsayacağız; muhtemelen bağımsız düşünebileceğiniz yaşta.

Kendi kendine yetebilirsin (yani kendine bir iş buldun; ne olduğu umurumda değil ama asgari ücret ödüyor).

Ayrıca tüm temel ihtiyaçların karşılandığını varsayacağız.





Tamam, artık parametrelerimiz olduğuna göre denklemi ve paradoksunu tartışabiliriz.





Memnuniyet ve Özlem — Her ikisini de alabilir miyiz?

Jimmy Carr'ın denkleminde - Mutluluk = Yaşam Kalitesi - Kıskançlığınız - klasik bir insan ikilemini yansıtan temel bir paradoks görüyorum:

Memnuniyeti daha fazlası için çabalamakla dengelemeye çalıştığınızda.





Bu formüle göre mutluluğu artırmak istiyorsanız kıskançlığı ortadan kaldırmalısınız.





Size sade ve kaba terimlerle söylediği şey: Çenenizi kapatın ve mutlu olun. İhtiyacınız olan her şeye sahip olmalısınız.





Benim için bu, sorunları gündeme getiriyor:





Eğer tamamen memnunsak, bizi gelişmeye iten şey nedir? Her zaman daha fazlası için çabalıyorsak, o zaman sürekli olarak tatminsiz oluruz. Eğer sürekli olarak tatminsizsek, bu kıskançlığımızı sonsuza kadar artırır ve mutluluğumuzu azaltır. Mutluluğu yargılamak için başkalarını kendinizle karşılaştırmak, felakete davetiye çıkarmaktır.





Bunu nasıl kazanabilirsin?





Neyi iyileştirmeye çalışırsanız çalışın, bu her zaman bir durgunluk veya mutluluğun azalmasıyla sonuçlanır.





İyileşme arayışı yaşam kalitenizi artırabilir, ancak aynı zamanda kıskançlığı da artırır. Kıskançlık artarsa 📈 mutluluk azalır 📉.





Yaşam kalitesindeki herhangi bir kazanım, kıskançlığın artmasıyla hemen geçersiz hale gelir ve mutluluğumuz sabit kalır.





Henüz başınız dönmedi mi?





Endişelenmeyin, bunu düzeltebiliriz. Ama iyileşmeden önce daha da kötüye gitmesi gerekiyor - bana güvenin, tamam mı?





Formülü Sabitlemek.

Denklemin son kısmına odaklanalım: Kıskançlığınız.





Bu başkalarına karşı kıskançlığındır. Bu, kendinizi başkalarıyla, onların sahip oldukları şeylerle ve hayattaki konumlarıyla karşılaştırmaktır. Bana göre bu hususun revize edilmesi gerekiyor.





Benim teklifim şu:





Kıskançlığı olumsuz bir güç olarak gören geleneksel görüş yerine, onu geçmiş ve gelecekteki benliklerinize odaklanan, yansıtıcı, içsel bir motivasyon olarak yeniden tanımlıyoruz.





Diğer insanları unutun. Kendinizi onlarla kıyaslamayın. Kendinizi kendinizle karşılaştırın.





Bunu şu şekilde düşünün: Geçmişteki benliğinizin mevcut (ve gelecekteki) başarılarınıza karşı nasıl hissettiği.





6 yaş açısından: ' Dün Sen', 'Bugün Sen'i kıskanıyor olmalı . 24 saat içinde kaydettiğiniz ilerlemeyi kıskanıyor.









" Tamam bu harika. Peki bu denkleme nasıl uyuyor ve neyi değiştiriyor? ”





Sorduğuna sevindim. Burası bir anlığına matematikçi şapkalarımızı taktığımız yer. Beyninize fazla zarar vermeyeceğine söz veriyorum..





Geçmişteki benliğinizin bir unsurunu dahil ettiğimiz için, bunu matematiksel olarak yansıtmamız gerekiyor. Dünden beri kendinize olan kıskançlığınız olumsuz bir hal alıyor çünkü geçmiş zamanla uğraşıyoruz. Buna 'Geçmişteki Kendine Kıskançlık ' adını verelim.





Eğer bu kendine haseti olumsuz bir güç olarak konumlandırırsak (matematiksel olarak konuşursak), genel mutluluğa olumlu bir katkı sağlar.

Neden? Basit matematik, 2 negatifin = bir pozitif olduğunu gösteriyor.





Eğer bunu denkleme uygularsak, şimdi şunu elde ederiz:





Mutluluk = Yaşam Kalitesi - (-Kendini Kıskançlık) .





veya





Mutluluk = Yaşam Kalitesi + Geçmişteki Kendine Kıskançlık.





Orada ne yaptığımızı gördünüz mü?





Bu küçük düzeltme, ilerlemeyi ve kişisel gelişimi nasıl algıladığınızı değiştirir.





Geçmişteki benliğinizin şimdiki halinize olan kıskançlığını olumsuz bir çerçeveye oturtarak, onu mutluluk denkleminde olumlu bir güce dönüştürüyoruz.





Bu, büyümenizin ve başarılarınızın geriye dönük olarak geçmiş arzularınıza ve mücadelelerinize ilham verebileceğini ve bunları doğrulayabileceğini fark etmenizi sağlar.





Bu neden önemli ve bu ne anlama geliyor?

Öncelikle formülümüz artık anlamlı. (bir şey değil, Jimmy)





İşte şunlara izin veriyor:





Geçmiş Kendinize Kıskançlığı artırabilirsiniz.

Yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz.





Her ikisi de mutluluğunuzun artmasına neden olur.





Hiçbir şey yapma, mutluluk durgun kalır.





Geçmiş Kendinize Kıskançlığınızı veya Yaşam Kalitenizi azaltın, mutluluğunuz azalır.





Paradoks ortadan kalktı.





Pratik anlamda bu, yolculuğunuzun ve başarılarınızın kıskançlığın olumsuz yönlerini etkili bir şekilde 'iptal ettiği' anlamına gelir.





Bu sadece kıskançlığın geleneksel olumsuz etkisini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda onu olumlu bir pekiştirme kaynağına dönüştürür.





Formülün Uygulanması

Mutluluğu = Yaşam Kalitesi + Geçmişteki Kendine Kıskançlığı nasıl optimize edersiniz?





Devam Ediyoruz👏 Her👏 Tekli👏 Günde👏





Bence gerçekten de bu.





Ne kadar ilerleme? Sadece basit ve küçük tutun.





James Clear bunu en iyi şekilde ifade etti: (daha fazla matematik için üzerime gelmeyin, bu sefer görselleştirildi): Her gün %1 = bir yılda 37 kat daha iyi.









🫵Bunu hayatınıza nasıl uygulamalısınız?

Bunu kendi başına çözmene izin vereceğim.





Sana ne yapman gerektiğini söyleyemem. Yapabileceğim tek şey kendi tarafımda yaptıklarımı paylaşmak.





Zihinsel Keskinlik





Her gün çoğunlukla üç şey yapıyorum: Okuyorum, dinliyorum, yazıyorum.





Hepsi birbirini tamamladığı için belli bir sıralaması yok.





Bilgi alma:





Bültenleri, makaleleri ve kitapları okuyorum.





Podcast dinliyorum.





Bilginin işlenmesi, düzenlenmesi:





Okuduklarımı, dinlediklerimi yazıyorum. Bu anlayışımı derinleştirmeme yardımcı oluyor. Yeni bağlantılar kurmama, iletişimimi geliştirmeme ve bilgileri daha iyi aklımda tutmama yardımcı oluyor.





Bunu her gün yaparak bu konuda daha iyi oluyorum. Gerçek ve otantik yazma sesimi bulma arayışında, eş zamanlı olarak düşüncelerimi keskinleştiriyorum.





Ben var olan en iyi yazar mıyım? Hayır. Hiç olacak mıyım? Bilmiyorum.





Ama size şunu söyleyebilirim: Her zaman bir önceki günden daha iyi bir yazar olacağım.





Küçük bonus mu? Bu mektupları yayınladığım ilk 5 haftada Beehiiv'de 38 bin benzersiz sayfa görüntülemesi ve Hackernoon'da 17'den fazla günlük okuma süresi elde ettim.





Fikirlerimin dünya çapında paylaşılmasından son derece müteşekkirim (evet, önemsiz bir düzeyde ama lütfen heyecanımı öldürmeyin). Bu beni utandırıyor, hayatımın işini bulduğumu doğruluyor ve mutluluğuma katkıda bulunuyor.









İlişkiler





Her gün yeni biriyle, çevrimiçi olarak veya şahsen konuşuyorum. Neyse ki yazdıklarımla insanlar bana geliyor ki bu harika.





Geçtiğimiz 6 yılda yaptığım tek şey işimle ilgili çalışmaktı. Her gün kapatılarak çevremi daralttım. Kendimle, stresimle vakit geçirdim.





Bu yılı seyahat ederek ve daha fazla insanla yüz yüze tanışarak geçirmeye karar verdim.





Varlık





Gayrimenkul işimi 10 tam zamanlı çalışan, 37 müteahhit, 400'den fazla kiracı ve milyonlarca yıllık brüt gelirle yürütmekten, gayrimenkul işimi yürütmekten kısa bir süre önce bir adım geri attım.





Sadece kendim, düşüncelerim, bilgisayarım, birkaç kitabım ve aktif bir gelirim yok.





Kabul ediyorum, önceki şirketim bu yıl kendimi yeniden keşfetmeye zaman ayırmama izin verdi.





Bu sefer farklı bir şekilde inşa ediyorum. Sağlığıma ve ilişkilerime zarar verecek şekilde gelir peşinde koşmak yerine, aynı zamanda zihinsel sağlığımı da iyileştiren, gerçek ve yeni ilişkileri genişleten tutkumun peşinden koşuyorum.





Gelir geldiğinde gerçek ve anlamlı hissedilecektir.





Peki gelirimi artırmak için ne yapıyorum? Sağlığım, zihinsel keskinliğim ve ilişkilerimde her gün %1 ilerleme kaydediyorum.





Sağlık





Her gün antrenman yapıyorum. Uzun değil (30 dakika kadar), ancak yoğun ve tutarlı.





Vücudum 37 kat daha iyi hale geldi mi? Söylemesi zor. Ama bir yıllık ilerlememden memnunum? Öyle olduğuma kesinlikle bahse girersin.









Son düşünceler

Bunlar bana neşe veriyor, bana bir amaç duygusu veriyor ve sürekli ilerlediğimi hissettiriyor.





Bunun yolculuğun ya da varış yerinin tadını çıkarmakla ilgili olduğunu düşünmüyorum.





Ne olursa olsun bir hedefe ulaşacaksınız. Ancak ne kadar çok yaparsanız, varış noktasının ne olacağını o kadar çok seçersiniz.





Yolculuğun tadını çıkarmak güzel falan ama az önce tartıştığımız gibi, yaptığınız tek şey keyif almaksa anlamlı bir hedefe ulaşamazsınız.





Mutluluk denklemine dönüp baktığımda bunun daha çok yolculuğa gösterdiğiniz bilinçli çabayla ilgili olduğunu düşünüyorum.





Tekrar özetleyelim.





Mutluluk = yaşam kalitesi + geçmişteki kendinize olan kıskançlığınız.





Takip hiç bitmiyor, bu iyi bir haber çünkü sonsuz bir masa oyunu var ve tüm kartlar sizin elinizde.





Her gün bir seçim yapabilirsiniz. Teraziyi bir yöne veya diğerine çevirme fırsatınız var.





Beyninizi neyin gıdıklayacağını, dizlerinizi neyin zayıflatacağını siz seçeceksiniz.





Her gün bunun üzerinde çalışacaksınız.





Bunu yapın ve mutluluğunuzun arttığını görün.





Stratejik olarak sizin,





Ben