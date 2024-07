La felicidad se basa en una ecuación defectuosa: aquí se explica cómo solucionarla

Escuché a Jimmy Carr en el podcast del Diario de un CEO decir algo sobre la felicidad que resonó en mí... inicialmente.





La afirmación es: “Es tu calidad de vida, menos la envidia, así de feliz eres ”, hablando sobre Felicidad. Puedes comprobarlo por ti mismo aquí .





La ecuación parecía sencilla:





Felicidad = Calidad de vida - Tu envidia.





Me senté con él por un segundo y luego lo dejé marinar por un día. Había algo en ello que me molestaba, pero no lo suficiente como para volver a pensar en ello.





..Hasta que estuve escuchando un episodio de "Acquired" uno o dos días después.





Profundizaron en los días de Microsoft y Bill Gates en Harvard, mencionaron ecuaciones... ¡y bam!





En una fracción de segundo, sentí que mi cerebro se salía de mi cráneo y era arrojado a uno de los tocadiscos de DJ Khaled.





Khaled golpea con fuerza el scratch inverso, lo detiene abruptamente y me lleva de regreso a la fórmula de Jimmy.





Y me doy cuenta: me había estado molestando inconscientemente porque hay un error en su fórmula:





Si la felicidad es simplemente nuestra calidad de vida restada por nuestra envidia, entonces, para maximizar la felicidad, sería necesario eliminar la envidia por completo. No sé a vosotros, pero a mí eso me parece complicado.





El marco sugiere que cualquier aumento en la calidad de vida debe compensarse con una reducción de la envidia para mantener o mejorar la felicidad.





Esto introduce una paradoja que me dejó inquieto. (Llegaré a eso en un segundo).





Primero, necesitamos establecer algunas reglas básicas para esta ecuación, porque de lo contrario no sería un debate justo.





Su ecuación supone que no hay un punto de partida. Tenemos que abordar esto, porque nadie sale del útero contemplando la felicidad. (Si lo hiciste, contáctame; tengo muchas ganas de hablar contigo). Y si ese es el caso, aplicar esta ecuación a las edades de 10 y 30 años arrojaría resultados completamente diferentes. Tiene que haber una base mínima viable para que la ecuación funcione eficazmente. Algo que cubra necesidades básicas como vivienda, comida y, posiblemente, salud.





Por el bien de mi discusión imaginaria con Jimmy Carr, sentemos las bases:





Supondremos que el punto de partida es a los 20 años, edad suficiente para que puedas pensar de forma independiente.

Que podrías ser autosuficiente (lo que significa que conseguiste un trabajo; no me importa cuál sea, pero paga el salario mínimo).

También asumiremos que se satisfacen todas las necesidades básicas.





Bien, ahora que tenemos nuestros parámetros, podemos discutir la ecuación y su paradoja.





Contentamiento y aspiración: ¿podemos obtener ambos?

En la ecuación de Jimmy Carr (Felicidad = Calidad de vida - Tu envidia ) veo una paradoja fundamental que refleja un dilema humano clásico:

Cuando intentas equilibrar la satisfacción con la lucha por más.





Según esta fórmula, si quieres aumentar la felicidad, debes eliminar la envidia.





Lo que te está diciendo en términos sencillos y vulgares: simplemente cállate y sé feliz. Deberías tener todo lo que necesitas.





Para mí, esto plantea problemas:





Si estamos completamente contentos, ¿qué nos impulsa a mejorar? Si siempre nos esforzamos por lograr más, entonces estaremos perpetuamente insatisfechos. Si estamos perpetuamente insatisfechos, esto aumentará para siempre nuestra envidia y disminuirá la felicidad. Mirar y comparar a los demás contigo mismo para juzgar la felicidad es una receta para el desastre.





¿Cómo puedes ganar en esto?





No importa lo que intentes mejorar, siempre resulta en una quietud o una reducción de la felicidad.





Buscar una mejora podría aumentar tu calidad de vida, pero también aumenta la envidia. Si la envidia aumenta 📈, la felicidad disminuye 📉.





Cualquier mejora en la calidad de vida queda inmediatamente anulada por el correspondiente aumento de la envidia, lo que mantiene estática nuestra felicidad.





¿Ya te da vueltas la cabeza?





No te preocupes, podemos arreglar esto. Pero tiene que empeorar antes de mejorar. Créeme, ¿vale?





Arreglando la fórmula.

Centrémonos en la última parte de la ecuación: Tu envidia.





Ésta es tu envidia hacia los demás. Esto es compararte con los demás, lo que tienen y dónde se encuentran en la vida. En mi opinión, este aspecto necesita una revisión.





Esto es lo que propongo:





En lugar de la visión tradicional de la envidia como una fuerza negativa, la redefinimos como una motivación interna reflexiva, centrada en su yo pasado y futuro.





Olvídate de otras personas. No te compares con ellos. Compárese con... usted mismo.





Piénselo de esta manera: cómo se siente su yo pasado con respecto a sus logros actuales (y futuros).





"En términos de niños de 6 años: ' Ayer tú' tiene que estar celoso de 'Hoy tú'" . Da envidia del progreso que has logrado en un lapso de 24 horas.









" OK eso es genial. Ahora bien, ¿cómo encaja eso en la ecuación y qué cambia? "





Me alegra que hayas preguntado. Aquí es donde nos ponemos el sombrero de matemático por sólo un segundo. Prometo que no dañará demasiado tu cerebro.





Dado que hemos introducido un elemento de tu yo pasado, debemos reflejarlo matemáticamente. Tu autoenvidia de ayer se vuelve negativa porque estamos lidiando con el tiempo pasado. Llamémoslo 'Envidia del pasado '.





Si posicionamos esta autoenvidia como una fuerza negativa (matemáticamente hablando), se convierte en un contribuyente positivo a la felicidad general.

¿Por qué? Las matemáticas simples sugieren que 2 negativos = un positivo.





Si aplicamos esto a la ecuación, ahora tenemos:





Felicidad = Calidad de Vida - (-Autoenvidia) .





o





Felicidad = Calidad de vida + Envidia pasada hacia uno mismo.





Ves lo que hicimos allí?





Esta pequeña corrección cambia tu forma de percibir el progreso y el desarrollo personal.





Al enmarcar la envidia de tu yo pasado hacia tu yo presente como algo negativo, la transformamos en una fuerza positiva en la ecuación de la felicidad.





Esto le permite reconocer que su crecimiento y sus logros pueden inspirar y validar retroactivamente sus aspiraciones y luchas pasadas.





¿Por qué es importante esto y qué significa?

Bueno, primero, nuestra fórmula ahora tiene sentido. (de nada, Jimmy)





Esto es lo que permite:





Puedes aumentar la autoenvidia del pasado.

Puedes aumentar tu calidad de vida.





Ambos resultan en aumentar tu felicidad.





No hacer nada, la felicidad se queda estancada.





Disminuye la Autoenvidia Pasada o la Calidad de Vida, tu felicidad disminuye.





Se disipa la paradoja.





En términos prácticos, esto significa que su viaje y sus logros efectivamente "anulan" los aspectos negativos de la envidia.





Esto no sólo reduce el tradicional impacto negativo de la envidia, sino que la convierte en una fuente de refuerzo positivo .





Aplicando la fórmula

¿Cómo se optimiza la Felicidad = Calidad de Vida + Envidia Pasada por Uno Mismo?





Haciendo👏 Progreso👏 Cada👏 Solo👏 Día👏





Creo que eso es realmente todo.





¿Cuánto progreso? Mantenlo simple y pequeño.





James Clear lo dijo mejor: (no vengan a pedirme más matemáticas, esta vez se visualiza): 1% cada día = 37 veces mejor en un año.









🫵 ¿Cómo deberías aplicar esto a tu vida?

Te dejaré resolver esto por tu cuenta.





No puedo decirte qué debes hacer. Todo lo que puedo hacer es compartir lo que he estado haciendo por mi parte.





Agudeza mental





Principalmente hago tres cosas todos los días: leo, escucho y escribo.





No hay un orden particular, ya que todos se complementan.





Información de ingesta:





Leo boletines, artículos y libros.





Escucho podcasts.





Procesar, organizar información:





Escribo sobre lo que leo y escucho. Esto me ayuda a profundizar mi comprensión. Me ayuda a hacer nuevas conexiones, mejorar mi comunicación y retener mejor la información.





Al hacer esto todos los días, mejoro en ello. Agudo mi pensamiento, en la búsqueda simultánea de encontrar mi verdadera y auténtica voz de escritora.





¿Soy el mejor escritor que existe? No. ¿Lo seré alguna vez? No sé.





Pero puedo decirles esto: siempre seré mejor escritor que el día anterior.





¿El pequeño bono? En las primeras 5 semanas después de publicar estas cartas, acumulé 38.000 páginas vistas únicas en Beehiiv y más de 17 días de tiempo de lectura en Hackernoon.





Estoy extremadamente agradecido de que mis ideas se compartan en todo el mundo (sí, es en un nivel insignificante, pero no acabes con mi vibra, por favor). Esto me humilla, valida que he encontrado el trabajo de mi vida y contribuye a mi felicidad.









Relaciones





Hablo con alguien nuevo, en línea o en persona, todos los días. Afortunadamente, cuando escribo, la gente acude a mí, lo cual es fantástico.





En los últimos 6 años, todo lo que hice fue trabajar en mi negocio. Reduje mi círculo todos los días al estar cerrado. Pasé tiempo conmigo mismo, mi estrés.





He decidido pasar este año viajando y conociendo a más gente en persona.





Poder





Recientemente di un paso atrás al hacer un cambio importante de administrar mi negocio de bienes raíces con 10 empleados de tiempo completo, 37 contratistas, más de 400 inquilinos y millones en ingresos brutos anuales a...





Solo yo, mis pensamientos, mi computadora, algunos libros y ningún ingreso activo.





Por supuesto, mi empresa anterior me permitió dedicar tiempo a reinventarme este año.





Esta vez estoy construyendo de manera diferente. En lugar de buscar ingresos en detrimento de mi salud y mis relaciones, persigo mi pasión, que también es mejorar mi salud mental y ampliar relaciones nuevas y verdaderas.





Los ingresos, cuando lleguen, se sentirán verdaderos y significativos.





Entonces, ¿qué estoy haciendo para aumentar mis ingresos? Sigo logrando un progreso diario del 1% en mi salud, agudeza mental y relaciones.





Salud





Hago ejercicio todos los días. No es largo (30 minutos aproximadamente), pero es intenso y consistente.





¿Mi cuerpo ha mejorado 37 veces? Es difícil de decir. ¿Pero estoy contento con mi progreso de un año? Seguro que lo soy.









Pensamientos finales

Estas cosas me traen alegría, me dan un sentido de propósito y siento que siempre estoy progresando.





No creo que se trate de disfrutar el viaje o el destino.





Terminarás en un destino pase lo que pase. Pero cuanto más hagas, más podrás elegir cuál será ese destino.





Disfrutar del viaje es genial y todo eso, pero como acabamos de comentar, si todo lo que haces es disfrutarlo, no llegarás a un destino significativo.





Cuando miro hacia atrás a la ecuación de la felicidad, creo que se trata más del esfuerzo consciente que pones en el viaje.





Recapitulemos.





Felicidad = calidad de vida + tu propia envidia del pasado.





La búsqueda no tiene fin, lo cual es una buena noticia, porque hay un juego de mesa infinito y todas las cartas están en tus manos.





Todos los días puedes elegir. Tienes la oportunidad de inclinar la balanza en una dirección u otra.





Puedes elegir qué te hace cosquillas en el cerebro y qué te debilitan las rodillas.





Puedes trabajar en ello todos los días.





Hazlo y verás aumentar tu felicidad.





Estratégicamente tuyo,





ben