O filme Super Mario: data de lançamento, elenco e tudo o que você precisa saber

Já se passaram quase 30 anos desde que o personagem principal da Nintendo, Mario, teve seu próprio filme. Mas agora, ele está fazendo seu tão esperado retorno. Sim, um novo filme animado do Mario será lançado em breve, e as pessoas estão intrigadas com razão.





Quem está dublando Mario? Quem é o estúdio por trás do filme? Quando isso vai ser lançado?





Não se preocupe porque aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo filme do Mario.

O elenco do filme Mario

Muito do elenco foi revelado no ano passado , e a internet explodiu ao ouvir alguns dos atores que fariam parte desse filme. Chris Pratt, o ator principal da série Guardiões da Galáxia, fará a voz de Mario.





Pratt tem experiência atuando em filmes de animação . Ele dublou o personagem principal em ambos os Lego Movies e estrelou ao lado de Tom Holland em Pixar's Onward. Além de Mario, ele também dará voz a Garfield em seu próximo filme . Mesmo com toda essa experiência, é um pouco surreal ver a boca de Mario aberta e ouvir a voz inconfundível de Chris Pratt saindo dela.





Mas vamos voltar a falar sobre o elenco de Mario. Anya-Taylor Joy dublará a Princesa Peach, Charlie Day dublará Luigi, Keegan-Michael Key dublará Toad e Jack Black dublará Bowser. Já tivemos um gostinho desses atores dublando esses personagens no primeiro trailer do filme.

O trailer também fez um bom trabalho mostrando a incrível animação do filme. Falando nisso, quem é o estúdio por trás disso?

O estúdio que está produzindo o filme do Mario

Isso seria Iluminação. Você provavelmente nunca ouviu falar deles; eles produziram apenas pequenos filmes independentes como Minions: The Rise of Gru. Brincadeira, esse filme arrecadou quase um bilhão de dólares em todo o mundo .





Além da franquia Despicable Me, a Illumination também produziu os filmes Sing e 2 adaptações do Dr. Seuss.





No vídeo do Nintendo Direct, onde mostraram o novo trailer, Chris Meledandri, fundador da Illumination, disse que faz mais de 7 anos desde que ele e Shigeru Miyamoto, o criador da Nintendo, começaram a falar sobre fazer este filme.

O enredo do filme Mario

Não se sabe muito sobre a história do próximo filme, mas se for remotamente parecida com os jogos, não é tão difícil de adivinhar. Bowser está causando confusão no Reino do Cogumelo e em outros reinos vizinhos, e cabe a Mario, seu irmão Luigi, a Princesa Peach e Toad salvar o dia.





Muitos dos principais jogos do Mario não são necessariamente baseados em histórias, mas podem se inspirar nas séries Paper Mario e Mario e Luigi; ambos têm uma ênfase maior na história.

Data de lançamento

Agora, para a informação mais importante: quando o filme será lançado? O filme Mario está programado para ser lançado em 7 de abril de 2023; apenas um mês e meio antes de lançar exatamente 30 anos após seu último filme.

O futuro dos filmes da Nintendo

Como de costume, as pessoas já estão especulando sobre o que vem a seguir. Parece que agora, mais do que nunca, as franquias dominam os cinemas. Quem pode dizer que uma franquia de filmes da Nintendo não pode estar no horizonte?





Tudo depende deste filme. Com seus personagens reconhecíveis e seu talentoso elenco e equipe, tem todo o potencial para ser um sucesso. Mas só o tempo dirá o que espera Nintendo, Illumination e Mario.

