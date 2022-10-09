超级马里奥电影：发行日期、演员阵容以及您需要知道的一切

任天堂的旗舰角色马里奥拥有自己的电影已经快 30 年了。但现在，他期待已久的回归。是的，一部新的动画马里奥电影即将上映，人们对此很感兴趣。 谁在为马里奥配音？电影背后的工作室是谁？什么时候出来？ 不用担心，因为这是您需要了解的有关即将上映的马里奥电影的所有信息。 马里奥电影的演员阵容 了，当他们听到一些将成为这部电影一部分的演员时，互联网爆炸了。银河护卫队系列的男主角克里斯普拉特将为马里奥配音。 去年很多演员都被曝光 普拉特有 经验。他在两部乐高电影中为主角配音，并在皮克斯的 Onward 中与汤姆·霍兰德一起出演。除了马里奥，他还将在 中为加菲猫配音。即使有这么多经历，看到马里奥张开嘴并听到克里斯普拉特独特的声音从嘴里发出来有点超现实。 在动画电影中表演的 即将上映的电影 但是让我们回到谈论马里奥的演员阵容。 Anya-Taylor Joy 将配音 Princess Peach，Charlie Day 将配音 Luigi，Keegan-Michael Key 将配音 Toad，Jack Black 将配音 Bowser。在电影的第一部预告片中，我们已经对这些演员为这些角色配音有了一些了解。 https://www.youtube.com/watch?v=lScwfa32NdA?embedable=true 预告片也很好地展示了这部电影令人惊叹的动画效果。说起来，背后的工作室是谁？ 制作马里奥电影的工作室 那将是照明。您可能从未听说过它们；他们只制作了小型独立电影，例如 Minions: The Rise of Gru。开个玩笑，那部电影在全球赚了近 。 10 亿美元 除了《神偷奶爸》系列之外，Illumination 还制作了 Sing 电影和 2 部苏斯博士的改编作品。 在展示新预告片的 中，Illumination 的创始人 Chris Meledandri 表示，自从他和任天堂的创始人宫本茂第一次开始谈论制作这部电影以来，已经 7 年多了。 Nintendo Direct 视频 马里奥电影的情节 关于即将上映的电影的故事知之甚少，但如果它甚至像游戏一样遥远，那就不难猜了。鲍泽正在蘑菇王国和其他周边王国造成混乱，这取决于马里奥、他的兄弟路易吉、桃子公主和蟾蜍来拯救这一天。 许多主要的马里奥游戏不一定是故事驱动的，但它们可以从纸片马里奥和马里奥与路易吉系列中汲取灵感；两者都更强调故事。 发布日期 现在，对于最重要的信息：电影什么时候上映？马里奥电影定于 2023 年 4 月 7 日上映；距离他的上一部电影上映整整 30 年只有一个半月的时间。 任天堂电影的未来 像往常一样，人们已经在猜测接下来会发生什么。现在看来，特许经营权比以往任何时候都更能主导剧院。谁说任天堂电影系列不可能出现？ 这一切都取决于这部电影。凭借其可识别的角色，以及才华横溢的演员和工作人员，它具有成为热门的所有潜力。但只有时间会告诉我们等待任天堂、照明和马里奥的是什么。 更多娱乐： 真人快打电影按顺序排列 最后生还者 HBO 系列；许多人的第N个 亚马逊/NFL 交易对新好莱坞意味着什么