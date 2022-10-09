超级马里奥电影：发行日期、演员阵容以及您需要知道的一切

太長; 讀書

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一部新的动画马里奥电影即将上映。银河护卫队系列的男主角克里斯普拉特将为马里奥配音。安雅-泰勒配音桃子公主，查理戴配音路易吉，基冈-迈克尔戴配音，杰克布莱克配音鲍泽。电影背后的工作室是Illumination。这部电影定于 2015 年 4 月 23 日上映。任天堂的旗舰角色马里奥拥有自己的电影已经快 30 年了。任天堂特许经营权似乎比以往任何时候都更不可能出现。