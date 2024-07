Spectral Labs junta-se ao programa ESP da Hugging Face: Avançando a comunidade Onchain x Open-Source AI

NOVA IORQUE, Nova York, 7 de maio de 2024/Chainwire/-- A Spectral tem o prazer de anunciar sua participação no Programa de Suporte Especializado da Hugging Face. Spectral está colaborando com especialistas em aprendizagem profunda da Hugging Face para desenvolver modelos de código aberto, conjuntos de dados e aplicativos para a economia de agentes Onchain.

Como usar o abraço facial

Hugging Face desempenha um papel crítico em toda a organização da Spectral. Por meio do Programa de Suporte Especializado, a Spectral se reúne regularmente com a equipe Hugging Face para planejar novos casos de uso, traçar estratégias de construção de conjuntos de dados e desenvolver estratégias de treinamento.





No início deste ano, a Spectral lançou o Syntax, que é composto por um orquestrador LLM aprimorado que roteia consultas entre diversas ferramentas, incluindo pesquisa, Fundição , e um modelo de código aberto para gerar código Solidity.





A construção do Syntax exigia conjuntos de dados personalizados para ajuste fino e RAG, um conjunto de dados de avaliação original do Solidity escrito por desenvolvedores de contratos inteligentes de elite e experimentação em uma ampla gama de modelos de código aberto e fechado.





A abordagem da Spectral para preparação, treinamento, roteamento e avaliação de conjuntos de dados melhorou drasticamente durante esse processo, em grande parte devido à ajuda dos especialistas da Hugging Face. Discussões regulares sobre a abordagem da Spectral significam que a empresa sempre recebe feedback imparcial sobre suas decisões e pode reavaliar sua estratégia conforme necessário.





Isso foi importante tanto para as etapas de ajuste quanto para a avaliação, que já passaram por diversas rodadas de melhorias graças à equipe Hugging Face. Spectral também depende do Hugging Face para inferências na produção por meio de Inference Endpoints dedicados. A infraestrutura totalmente gerenciada permite que a Spectral itere em novos modelos rapidamente, atualize facilmente as configurações de contêiner e hardware, faça o escalonamento automático de acordo com a demanda e mantenha os custos de produção baixos.





Nos próximos meses, a Spectral está entusiasmada em continuar a abrir o código-fonte de seu trabalho com conjuntos de dados e modelos on-chain que interagem on-chain por meio do Hugging Face. Os usuários podem visualizar o conjunto de dados de treinamento do Spectral para o desafio de pontuação de crédito e acompanhar seu progresso aqui .

A economia do agente onchain

A Syntax é pioneira na economia de agentes on-chain acessível, convidando os usuários a selecionar agentes personalizados para suas tarefas específicas. Os usuários podem interagir com o agente fundamental para gerar código de solidez ou optar por um dos agentes especializados, cada um adepto de tarefas distintas. Por exemplo, lançamos recentemente o Syntax MoonMaker, um agente que lança um projeto memecoin de ponta a ponta e em breve lançaremos o Syntax-TestMachine, um agente que detecta vulnerabilidades em seus contratos inteligentes.





Muitos desses agentes estão atualmente em produção e os próximos lançamentos do nosso produto permitirão que os usuários criem seus próprios agentes e os monetizem na rede Syntax. Este sistema depende de um vasto conjunto de funções disponíveis para modelos de linguagem, modelos de código aberto para tarefas como classificação e geração de imagens, infraestrutura de blockchain rápida e confiável e um sistema confiável para executar e verificar cada etapa. Para resolver esses problemas, começamos a desenvolver o Inferchain, otimizado para atender à crescente demanda por agentes e inferências verificáveis.

Abraçando usuários de rosto ingressando na comunidade Onchain AI

A importância da colaboração aberta não pode ser exagerada. Como muitos outros projetos, o Spectral não existiria sem o trabalho de colaboradores de código aberto. A Spectral tem uma grande dívida com todos que tornam este trabalho possível e acredita que esse impacto positivo deve ser reconhecido.





Como parte desse compromisso, a Spectral está se concentrando especificamente nos usuários que alimentam a comunidade de IA. Os principais contribuidores individuais e de pequenas organizações do Hugging Face, medidos por curtidas e downloads de seus modelos e conjuntos de dados, estão qualificados para se registrar para reivindicar uma parte dos tokens SPEC a partir da semana de 6 de maio. Os usuários podem verificar a elegibilidade fazendo login com sua conta Hugging Face aqui .





Um instantâneo da atividade foi obtido no mês passado e os usuários qualificados não precisarão de uma carteira existente para reivindicar. Este lançamento aéreo foi projetado para reconhecer os usuários por seu trabalho crítico e permitir novas funcionalidades para a próxima geração de ferramentas de IA.

Critério

A Spectral revisou todos os colaboradores individuais de organizações com menos de 10 membros que publicaram modelos ou conjuntos de dados. A partir deles, a Spectral obteve uma medida combinada da atividade de curtidas e downloads para modelos e conjuntos de dados. Em seguida, a Spectral identificou os usuários com a atividade mais combinada de editores de modelos e conjuntos de dados (11.298 em ambas as categorias), o que resultou em uma lista final de 20.004 usuários exclusivos do huggingface.





A Spectral está ansiosa para se envolver ainda mais com a comunidade de código aberto e construir o futuro da IA x web3! https://claims.spectrallabs.xyz/

Sobre Espectral

Espectral , pioneira na economia de agentes por trás da Syntax, está na vanguarda da integração de IA com blockchain para democratizar o desenvolvimento na Web3. A missão da Spectral é simplificar a criação e implantação de aplicações descentralizadas através de Agentes Onchain autônomos.





Syntax, principal produto da Spectral, traduz linguagem natural em código Solidity, permitindo que novatos e especialistas desenvolvam o blockchain sem esforço.





Com um compromisso com a transparência e a capacitação do usuário, a Spectral está moldando um futuro onde qualquer pessoa poderá participar da revolução blockchain. Junte-se à Spectral para tornar esta visão uma realidade e explore o potencial dos agentes autônomos. Para obter mais informações, visite https://spectrallabs.xyz . Para obter mais informações, os usuários podem seguir Spectral em Twitter e Discórdia .

