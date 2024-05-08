Spectral Labs 加入 Hugging Face 的 ESP 计划：推进 Onchain x 开源 AI 社区

纽约，2024 年 5 月 7 日/Chainwire/-- Spectral 很高兴宣布参与 Hugging Face 的专家支持计划。Spectral 正在与 Hugging Face 的深度学习专家合作，为 Onchain Agent Economy 推进开源模型、数据集和应用程序。

如何使用拥抱脸

Hugging Face 在 Spectral 的组织中发挥着至关重要的作用。通过专家支持计划，Spectral 定期与 Hugging Face 团队会面，规划新的用例、制定数据集构建策略并制定培训策略。





今年早些时候，Spectral 推出了 Syntax，它由一个经过微调的 LLM 协调器组成，可以在多个工具之间路由查询，包括搜索、 铸造厂 ， 和 开源模式 生成 Solidity 代码。





构建语法需要用于微调和 RAG 的自定义数据集、由精英智能合约开发人员编写的原始 Solidity 评估数据集，以及在各种开源和闭源模型中进行实验。





在此过程中，Spectral 的数据集准备、训练、路由和评估方法得到了显著改进，这在很大程度上要归功于 Hugging Face 专家的帮助。定期讨论 Spectral 的方法意味着该公司始终能够收到有关其决策的公正反馈，并可以根据需要重新评估其策略。





这对于微调和评估步骤都很重要，在 Hugging Face 团队的帮助下，这两个步骤已经经历了几轮改进。Spectral 还依靠 Hugging Face 通过专用推理端点在生产中进行推理。完全托管的基础设施使 Spectral 能够快速迭代新模型，轻松更新容器和硬件配置，根据需求自动扩展，并保持较低的生产成本。





在接下来的几个月里，Spectral 很高兴继续开源其通过 Hugging Face 在链上交互的链上数据集和模型。用户可以查看 Spectral 的信用评分挑战训练数据集并跟踪其进展 这里 。

链上代理经济

Syntax 率先推出了可访问的链上代理经济，邀请用户选择针对其特定任务量身定制的代理。用户可以与基础代理交互以生成 solidity 代码，也可以选择其中一个专门的代理，每个代理都擅长不同的任务。例如，我们最近推出了 Syntax MoonMaker，这是一个端到端启动 memecoin 项目的代理，并且即将推出 Syntax-TestMachine，这是一个检测智能合约中漏洞的代理。





目前，许多此类代理都已投入生产，我们即将发布的产品将允许用户创建自己的代理并在 Syntax 网络上将其货币化。该系统依赖于语言模型可用的大量功能、用于分类和图像生成等任务的开源模型、快速可靠的区块链基础设施以及用于执行和验证每个步骤的无信任系统。为了解决这些问题，我们已开始开发 Inferchain，该链经过优化，可满足对代理和可验证推理的快速增长的需求。

Hugging Face 用户加入 Onchain AI 社区

开放式协作的重要性怎么强调都不为过。与许多其他项目一样，如果没有开源贡献者的努力，Spectral 就不会存在。Spectral 非常感谢所有使这项工作成为可能的人，并认为应该承认这种积极影响。





作为此次合作的一部分，Spectral 专注于为 AI 社区提供支持的用户。Hugging Face 上贡献最多的个人和小型组织（以他们的模型和数据集的点赞和下载量衡量）有资格从 5 月 6 日那周开始注册领取 SPEC 代币。用户可以通过登录 Hugging Face 帐户来检查资格 这里 。





上个月我们进行了一次活动快照，符合条件的用户无需现有钱包即可领取。此次空投旨在表彰用户的重要工作，并为下一代 AI 工具启用新功能。

标准

Spectral 审查了所有来自成员少于 10 人的组织的个人贡献者，这些组织发布了模型或数据集。Spectral 从这些贡献者中综合衡量了模型和数据集的点赞和下载活动。然后，Spectral 确定了来自模型和数据集发布者中综合活动最多的用户（两个类别中共有 11298 名），最终列出了 20,004 名 huggingface 的唯一用户。





Spectral 期待与开源社区进一步合作，构建 AI x web3 的未来！ https://claims.spectrallabs.xyz/

关于 Spectral

光谱 是 Syntax 背后的代理经济的先驱，处于将 AI 与区块链相结合以实现 Web3 开发民主化的前沿。Spectral 的使命是通过自主的 Onchain 代理简化去中心化应用程序的创建和部署。





Syntax 是 Spectral 的旗舰产品，它可以将自然语言转换为 Solidity 代码，让新手和专家都能轻松地在区块链上进行构建。





Spectral 致力于透明度和用户赋权，正在塑造一个任何人都可以参与区块链革命的未来。加入 Spectral，将这一愿景变为现实，探索自主代理的潜力。欲了解更多信息，请访问https://spectrallabs.xyz 。欲了解更多信息，用户可以关注 Spectral 推特 和 不和谐 。

接触

光谱实验室团队

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本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里 。



