Spectral Labs rejoint le programme ESP de Hugging Face : faire progresser la communauté d'IA Onchain x Open-Source

NEW YORK, New York, 7 mai 2024/Chainwire/-- Spectral est ravi d'annoncer sa participation au programme de soutien expert de Hugging Face. Spectral collabore avec des experts en apprentissage profond de Hugging Face pour faire progresser les modèles, les ensembles de données et les applications open source pour l'économie des agents Onchain.

Hugging Face joue un rôle essentiel au sein de l'organisation de Spectral. Grâce au programme de support expert, Spectral rencontre régulièrement l'équipe de Hugging Face pour planifier de nouveaux cas d'utilisation, élaborer une stratégie de construction d'ensembles de données et développer des stratégies de formation.





Plus tôt cette année, Spectral a lancé Syntax, qui est composé d'un orchestrateur LLM affiné qui achemine les requêtes entre plusieurs outils, notamment la recherche, Fonderie , et un modèle open source pour générer du code Solidity.





Building Syntax nécessitait des ensembles de données personnalisés pour le réglage fin et RAG, un ensemble de données d'évaluation Solidity original écrit par des développeurs de contrats intelligents d'élite, ainsi que des expérimentations sur un large éventail de modèles open source et fermés.





L'approche de Spectral en matière de préparation, de formation, de routage et d'évaluation des ensembles de données s'est considérablement améliorée au cours de ce processus, en grande partie grâce à l'aide des experts de Hugging Face. Des discussions régulières sur l'approche de Spectral signifient que l'entreprise reçoit toujours un retour impartial sur ses décisions et peut réévaluer sa stratégie si nécessaire.





Cela a été important tant pour les étapes de mise au point que d’évaluation, qui ont maintenant subi plusieurs étapes d’amélioration grâce à l’équipe de Hugging Face. Spectral s'appuie également sur Hugging Face pour les inférences en production via des points de terminaison d'inférence dédiés. L'infrastructure entièrement gérée permet à Spectral d'itérer rapidement sur de nouveaux modèles, de mettre facilement à jour les configurations de conteneurs et de matériel, d'évoluer automatiquement en fonction de la demande et de maintenir les coûts de production à un niveau bas.





Au cours des prochains mois, Spectral est ravi de continuer à rendre open source son travail avec des ensembles de données et des modèles en chaîne qui interagissent en chaîne via Hugging Face. Les utilisateurs peuvent consulter l'ensemble de données de formation de Spectral pour le défi de notation de crédit et suivre sa progression. ici .

L’économie des agents Onchain

Syntax est le pionnier de l'économie d'agents en chaîne accessible, invitant les utilisateurs à sélectionner des agents adaptés à leurs tâches spécifiques. Les utilisateurs peuvent soit interagir avec l'agent fondateur pour générer du code de solidité, soit opter pour l'un des agents spécialisés, chacun adepte de tâches distinctes. Par exemple, nous avons récemment lancé Syntax MoonMaker, un agent qui lance un projet memecoin de bout en bout et lancerons bientôt Syntax-TestMachine, un agent qui détecte les vulnérabilités de vos contrats intelligents.





De nombreux agents de ce type sont actuellement en production et les prochaines versions de notre produit permettront aux utilisateurs de créer leurs propres agents et de les monétiser sur le réseau Syntax. Ce système s'appuie sur une vaste suite de fonctions disponibles pour les modèles de langage, des modèles open source pour des tâches telles que la classification et la génération d'images, une infrastructure blockchain rapide et fiable et un système sans confiance pour exécuter et vérifier chaque étape. Pour résoudre ces problèmes, nous avons commencé à développer l'Inferchain, optimisée pour répondre à la demande croissante d'agents et d'inférences vérifiables.

Les utilisateurs faisant des câlins rejoignent la communauté Onchain AI

L’importance d’une collaboration ouverte ne peut être surestimée. Comme beaucoup d'autres projets, Spectral n'existerait pas sans le travail de contributeurs open source. Spectral est grandement redevable à tous ceux qui rendent ce travail possible et estime que cet impact positif doit être reconnu.





Dans le cadre de cet engagement, Spectral se concentre spécifiquement sur les utilisateurs qui alimentent la communauté de l'IA. Les principaux contributeurs individuels et de petites organisations sur Hugging Face, mesurés par les likes et les téléchargements de leurs modèles et ensembles de données, peuvent s'inscrire pour réclamer une part des jetons SPEC à partir de la semaine du 6 mai. Les utilisateurs peuvent vérifier leur éligibilité en se connectant avec leur compte Hugging Face. ici .





Un instantané de l'activité a été pris le mois dernier et les utilisateurs éligibles n'auront pas besoin d'un portefeuille existant pour réclamer. Cet airdrop est conçu pour reconnaître les utilisateurs pour leur travail critique et permettre de nouvelles fonctionnalités pour la prochaine génération d'outils d'IA.

Critères

Spectral a examiné tous les contributeurs individuels d'organisations comptant moins de 10 membres qui ont publié des modèles ou des ensembles de données. À partir de ceux-ci, Spectral a pris une mesure combinée de l’activité des likes et des téléchargements pour les modèles et les ensembles de données. Ensuite, Spectral a identifié les utilisateurs ayant l'activité la plus combinée parmi les éditeurs de modèles et d'ensembles de données (11 298 dans les deux catégories), ce qui a abouti à une liste finale de 20 004 utilisateurs uniques de Huggingface.





Spectral a hâte de s'engager davantage avec la communauté open source et de construire l'avenir de l'IA x web3 ! https://claims.spectrallabs.xyz/

À propos de Spectral

Spectral , pionnier de l'économie d'agent derrière Syntax, est à l'avant-garde de l'intégration de l'IA à la blockchain pour démocratiser le développement dans le Web3. La mission de Spectral est de simplifier la création et le déploiement d'applications décentralisées via des agents Onchain autonomes.





Syntax, le produit phare de Spectral, traduit le langage naturel en code Solidity, permettant aux novices comme aux experts de s'appuyer sur la blockchain sans effort.





Avec un engagement en faveur de la transparence et de l'autonomisation des utilisateurs, Spectral façonne un avenir où chacun peut participer à la révolution de la blockchain. Rejoignez Spectral pour faire de cette vision une réalité et explorez le potentiel des agents autonomes. Pour plus d'informations, visitez https://spectrallabs.xyz . Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent suivre Spectral sur Twitter et Discorde .

