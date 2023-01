3 razões para ser otimista no metaverso sandbox

LEARN MORE ABOUT @0XJACK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Em minhas chamadas de Zoom com projetos e marcas que procuram construir no metaverso, me perguntam repetidamente o que penso sobre o Sandbox em comparação com outros metaversos, como DCL e CryptoVoxels.





Como me pego repetindo as mesmas coisas, decidi escrever os três pontos principais sobre por que nossa equipe se concentra apenas na construção no The Sandbox.

Aqui está o TL;DR:

A equipe por trás do Sandbox tem um longo histórico de envio de jogos de sucesso. O Sandbox é na verdade a terceira iteração da franquia Sandbox. Os jogos para celular The Sandbox anteriores fizeram um total combinado de aproximadamente 50 milhões de downloads .

O jogo Sandbox é uma combinação perfeita de Roblox e Minecraft, os dois jogos mais populares entre crianças e jovens.

Marcas e projetos querem criar mundos interativos inteiros, não apenas um único edifício no metaverso.

A equipe tem um longo histórico de entrega de produtos

Os dois fundadores, Sebastien e Arthur, já fundaram empresas anteriores. Uma delas é a Pixowl, que ainda existe e é um estúdio de jogos mobile.





A Pixowl publicou muitos jogos, incluindo IPs conhecidos como Garfield, Goosebumps, Adams Family e Peanuts. Eles também publicaram vários chamados The Sandbox (não é coincidência). Este jogo para celular Sandbox permite que os jogadores criem seu próprio conteúdo, seja algum tipo de pixel art ou um minijogo e publique-o em uma galeria onde outros jogadores possam jogar. Soa familiar?

Os jogos para celular da franquia Sandbox

Abaixo está uma tabela da AppAnnie, uma ferramenta de análise móvel que estima o número de downloads que os jogos para celular Sandbox tiveram desde seu lançamento. Isso inclui iOS e Google. Eles estimam conservadoramente o total em 30 milhões de downloads em todo o mundo, mas acredito que o número real esteja próximo de 50 milhões de downloads.

Downloads cumulativos para cada jogo para celular da franquia The Sandbox

Estimativa da AppAnnie para downloads mundiais de todos os jogos para celular The Sandbox

Tudo o que você precisa saber é... são MUITOS DOWNLOADS .





Em essência, estou apostando nas pessoas que estão criando o produto.

O jogo Sandbox é a combinação perfeita de Minecraft e Roblox

Minecraft e Roblox são indiscutivelmente os dois jogos mais populares para crianças, com Fortnite sendo o terceiro.





Roblox e Minecraft parecem jogos semelhantes, mas bem diferentes sob o capô. Existem algumas maneiras de jogar Minecraft, mas as duas principais são 1) construir coisas, também conhecidas como Legos virtuais, e 2) sobreviver a um mundo cheio de inimigos.





O aspecto da construção é uma grande parte do Minecraft, e você pode encontrar facilmente vídeos do YouTube mostrando lapsos de tempo de construção com milhões de visualizações. Como tal, o Minecraft tende a atrair jogadores que gostam de construir edifícios e estruturas.





Os jogos Roblox, por outro lado, são todos gerados pelo usuário. É, em essência, um mecanismo e uma plataforma de design de jogo. Você não vê muitos lapsos de tempo de construção do Roblox no YouTube. Em vez disso, os jogadores que atrai tendem a ser aqueles que desejam criar jogos e experiências divertidas.





O jogo Sandbox é uma combinação de ambas as coisas. Há o aspecto de construção de blocos. Há o aspecto do design do jogo. E ainda há mais um - criação de ativos voxel. Isso atrai jogadores que também são artistas. Agora, temos o Sandbox, que por meio de suas 3 principais mecânicas de jogo atrairá a próxima geração de construtores, artistas e designers de jogos.





Sandbox pode ser o jogo mais popular no futuro, mas também sei que se isso acontecer, vai demorar um pouco e haverá muitos obstáculos. Mas um horizonte de 5 anos é viável.

As marcas querem construir experiências, não apenas edifícios no metaverso

As marcas que entram no metaverso são uma discussão inteira por si só e não serão abordadas em profundidade aqui. Mas estamos começando a ver cada vez mais marcas criando experiências interativas dentro dos jogos.





Há Mundo Vans e Nikelândia dentro do Roblox. Há Adidas e Warner Music comprando terras em The Sandbox. Você não vê apenas marcas criando edifícios únicos. Você vê experiências completas.





Por que as marcas estão fazendo isso?





Em última análise, as marcas querem vender seus produtos, mas seu prazo para recuperar o dinheiro gasto em publicidade é muito, muito mais longo. Uma pequena empresa de comércio eletrônico que exibe um anúncio no Facebook pode esperar recuperar o dinheiro do anúncio dentro de 30 a 60 dias. Uma marca que gasta dinheiro com anúncios está tentando recuperar esses mesmos dólares 5 a 10 anos depois.





As marcas estão procurando comprar mindshare em um grupo demográfico mais jovem para que , quando crescerem e tiverem renda disponível, se lembrem de uma marca e de seus produtos.





Existem muitas maneiras de comprar mindshare - anúncios de televisão, anúncios em banners de sites, anúncios no Facebook, etc. O melhor é criar uma experiência interativa, como um jogo que você e seus amigos possam desfrutar. Ainda falamos sobre jogos de 16 bits da Nintendo, mas mal nos lembramos dos comerciais do Superbowl de um ano atrás.





E ao construir dentro de mundos de jogos populares, as marcas não precisam gastar dólares adicionais para levar os usuários a essa experiência. É por isso que vemos integrações de marca em Fortnite, Roblox e anteriormente Minecraft .





Portanto, se você é uma marca que deseja criar uma experiência interativa, em qual dos metaversos você analisa?





Bem, uma única parcela 1x1 de TERRA no Sandbox é cerca de 10 a 15 vezes maior que a parcela média em DCL e CryptoVoxels. Portanto, para uma marca que procura construir algo diferente de um único edifício em DCL ou CryptoVoxels, eles estão procurando entre US$ 300 e 500 mil apenas pelo terreno. Em seguida, adicione uma quantidade equivalente para o desenvolvimento. No total, uma marca pode estar olhando para cerca de US $ 500.000 na extremidade inferior para construir um mundo interativo dentro de DCL e CryptoVoxels. Eles podem fazer isso por cerca de $ 50k no Sandbox, 1/10 do custo.





As marcas têm dinheiro, mas também precisam mitigar os riscos no oeste selvagem do metaverso.

Por fim, pergunte-se: “se DCL e CryptoVoxels já estão ativos, por que a Adidas ou a Warner Music não compraram um terreno lá?”

Aqui está mais uma razão pela qual sou otimista para o Sandbox:

Eles têm um financiamento significativo (levantando US$ 93 milhões em seu último série B ) que lhes dará espaço para tentar coisas e “falhar rápido”. Eu acredito que eles vão criar algo 100% de acordo com sua visão e no prazo? Provavelmente não. Mas ter um baú de guerra financeiro permite que uma empresa gire, se necessário, para construir os recursos certos para alcançar o ajuste do produto ao mercado e não morrer.

O futuro será multi-verso

Haverá centenas de metaversos, assim como existem centenas de sites de mídia social hoje. Mas haverá apenas um punhado de metaversos para os quais iremos todos os dias.





Os metaversos são a próxima iteração dos sites de mídia social e teremos um caso de uso específico para cada um. Na web 2.0, usamos o Facebook para nos conectar com nossos amigos existentes, o Twitter para ficar atualizado sobre as notícias ou para falar sobre Crypto e o YouTube para aprender um tópico específico.

Faremos o mesmo no futuro com os metaversos que escolhermos visitar.

