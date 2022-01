My first experiences with Kotlin

Kotlin is a new language which at least most of Android developers heard about it or are using it instead of Java.

Out of my curiosity start learning it to know whatโ€™s attractive inside that makes some developer crazy about it! so during my learning process, I have made some notes which might look too minified but contains keywords for beginners and your later searches.

This is the notes which I prefer to have at the beginning of my learning process:

Variables:

val immutableName: String = "Mohsen"

var mutableName: String = "Mohsen"

var mutableName = "Mohsen"

var nullableName: String? = null

val numbers = arrayListOf(1, 2, 3, 4, 5)

print("Even Numbers are ${numbers.filter { i -> i % 2 == 0 }}")

val countries = listOf(Pair("Iran", "Tehran"), Pair("France", "Paris"), Pair("Germany", "Berlin"))

for ((country, city) in countries) {

print("Country: $country - City: $city")

}

Functions:

// fun stands for function!

fun addNumbers(first: Int, second: Int): Int {

return first + second

}

addNumbers(10, 20)

addNumbers(first = 10, second = 20)

addNumbers(second = 1, first = 2) // !!!

// you can have multiple params

fun addNumbers(vararg numbers: Int): Int {

return numbers.sum()

}

addNumbers(1, 2, 3, 4, 5, 6)



// default value

fun addTwoNumbers(first: Int, secound: Int = 0): Int {

return first + secound

}

addTwoNumbers(2)

Classes:

// no fields in classes! only properties and functions

class Customer(val id: Int = 0, var name: String) {

// secondary constructor

constructor(id: Int) : this(id, "")



// initialize method

init() {

}



// public by default property

val test = 0



// visible inside Customer.kt

private fun foo() {}



// property is visible everywhere

// setter is visible only in Customer.kt

public var bar: Int = 5

private set



// visible inside the same module

internal val baz = 6

}

Data Classes:

// mutable data classes similar to AutoValue library which provide equals, toString, copy, etc.

data class Customer(val id: Int = 0, var name: String)

Extension Function:

fun String.convertSpacesToUnderscores(): String {

return this.replace(" ", "_")

}

print("This is my sample String.".convertSpacesToUnderscores())

Null:

val x: String = null //error!

val x: String? = null

// if x is not null range to 10

x?.rangeTo(10)

Let:

var customer: Customer? = null

customer?.let {

// it = user and not null and only read once!

println(it.name)

}

someMethod().let { result ->

//method only run once!

}

Any:

fun getStringLen(obj: Any): Int? = if (obj is String) obj.length else null

Companion:

// the same as Static methods and you have to access the

// method like this: Customer.Companion.what()

class Customer {

companion object {

fun what(customer: Customer): String {

return customer.id.toString() + customer.name

}

}

}

// If you want the function looks like java static methods

// like this: Customer.what() have to add JvmStatic

// It is useful for calling static methods from NDK libraries

class Customer {

companion object {

@JvmStatic

fun what(customer: Customer): String {

return customer.id.toString() + customer.name

}

}

}

Package function:

// functions with no classes, just the same as java import static

package com.google.test

fun packageFunction() {

println("I am a package function!!")

}

List, ArrayList, Map:

val list = listOf("a", "b")

val mutableList = mutableListOf("a", "b")

for (s in list) {

// ...

}

val map = mapOf("key" to "value")

val mutableMap = mutableMapOf("key" to "value")

for ((key, value) in map) {

// ...

}

Interfaces:

interface TestInterface {

fun run(t:Int): String



fun test(){

// default body!

}

}

Generic:

class Box<T>(t: T) {

// ...

}

Val box: Box(1) // box: Box<Int>

Enums:

enum class Direction(val degree: Int) {

NORTH(0), EAST(90), SOUTH(180), WEST(270)

}

Type Casting:

val y = x as Int

val y = x as? Int // nullable

// smart cast

If (x is String)

x.toUpperCase()

Operator Overloading:

operator fun plus(other: Point): Point = Point(x + other.x, y + other.y)

Inheritance:

// all classes are final by default and for inheritance should be open

open class Shape {

}

class Circle: Shape() {

}

infix:

infix fun String.hello(name:String): String{

return "Hello, $name. $this"

}

"Test" hello "test" // == "Test".hello("test")

Delegates:

interface Repository<T : Record> {

fun getById(id: Int): T

fun getAll(): List<T>

}

class Controller(repository: Repository<Customer>) : Repository<Customer> by repository {

fun customerList(): List<Customer> {

return getAll()

}



fun customerById(id: Int): Customer {

return getById(id)

}

}

var test: String by Delegates.observable("") {

prop, old, new ->

println("$old -> $new")

}

Sealed:

// sealed means there is no PageResult child more than ones that are here in this file

sealed class PageResult

class Success(val url: String) : PageResult()

class Error(val code: Int, val message: String) : PageResult()

fun getPage(url: String): PageResult {

val someOperationIsSuccessfull = false



if (someOperationIsSuccessfull)

return Success(url)

else

return Error(404, "Not found")

}

fun callingPage() {

val result = getPage("http://google.com")

when (result) {

is Success -> println(result.url)

is Error -> println(result.message)

}

}

Lazy:

class User(firstName: String, lastName: String) {

val fullName: String by lazy { "$firstName $lastName" }

fun printFullName() {

println("User full name is: $fullName")

}

}

Local return:

fun myFunction() {

val numbers = 1..100

numbers.forEach {

if(it%5==0)

return@forEach

}



println("Hello!!") //Hello will be printed!

}

Tailrec:

//tailrec convert a recursive function call to a goto loop

tailrec fun factorial(number: Int, accumulator: Int = 1): Int {

when (number) {

0 -> return accumulator

else -> return factorial(number - 1, accumulator * number)

}

}

Some unusual syntaxes for Java developers!!:

// multiline string literals

print("""1. test

2. unit test

3. what a test""")

print("""1. test

2. unit test

3. what a test""".trimIndent())

print("""|1. test

|2. unit test

|3. what a test""".trimMargin())

fun max(a: Int, b: Int) = if (a > b) a else b

// no for (int i=0;i<10;I++) loop!!!

val myArray = arrayOf("A","B","C","D")

for (index in 0 until myArray.size){

println(myArray.get(index))

}

for ( i in 1..10 )

println(myArray.get(index))

}

for ( i in 100 downTo 1 step 5)

println(myArray.get(index))

}

var i = 0

while (i < 10)

println (i++)

// no switch case default

when (i) {

0 -> println("zero")

1..5 -> println("number")

is String -> println("$i is string")

!is String -> println("is not string")

else -> println("unknown!!!")

}

val isString = when ("Hello") {

is String -> true

else -> false

}

val isInRange = i in 5..9

val isMember = "hello" in array

// set alias while importing!

Import com.google.Test as MyTest

// loop operators

while (true){

if(false) break

if(false) continue

if(false) return

}

// Pair and Triple data types

val myPair = Pair(1, "Mohse")

val myTriple = Triple(1, "A", "Mohsen")

val (id, name) = myPair

// measure runtime in ms!!

val took = measureTimeMillis {

// ...

}

// deprecate a method

@Deprecated ("Use another method!", level = WARNING/ERROR/HIDDEN, replaceWith = ReplaceWith("newPrintFullName()", imports = "com.google.test"))

fun printFullName() {

// โ€ฆ

}

// rename method for Java

@JvmName("methodNameInJava")

fun printFullName() {

// โ€ฆ

}

// inject using qualifier annotation

@field:[Inject ApplicationContext]

lateinit var context: Context

// exclude field from serialization and gson

@Transient

var id: String? = null

Kotlin Android Extensions:

// add plugin to build.gradle

apply plugin: 'kotlin-android-extensions'

import kotlinx.android.synthetic.main.<layout>.*

// access views without findViewById!!

myText.text = "Hello world!"

I look forward for your comments, experiences with Kotlin, and any unusual syntaxes which I might miss as a beginner. Share this article if you think it is useful by tapping ๐Ÿ’š button, and follow me for more articles Mohsen Mirhoseini.