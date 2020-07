Making Command-Line Interface (CLI) for Fun and Profit

Next time you have an idea ūüí° "I know... Why don't I write a script to automate this thing?" Actually, you should not, you should write a¬†CLI¬†instead.

CLI has better structure than scripts. And, CLI uses command flags and help text to prevent you from making silly mistakes. For example:



$ moa -- help Moa makes it easier to run your local node.js apps. USAGE $ moa OPTIONS -c, --commands=commands [default: start] commands to run. -h, -- help show CLI help -r, --root=root [default: ../] root path to run. DESCRIPTION ... Have some fun

Scripts are messy and can get out of control.

How to create a new CLI

Start by scaffolding the CLI

$ npx oclif single moa ? npm package name (moa): moa $ cd moa

src\index.js Modify your flags in 

MoaCommand.flags = { // add --help flag to show CLI version help: flags.help({ char : 'h' }), commands : flags.string({ char : 'c' , description : 'commands to run. Comma-separated.' , default : 'start' }), root : flags.string({ char : 'r' , description : 'root path to run.' , default : '../' }), }

src\index.js Modify your description in 

MoaCommand.description = `Moa makes it easier to run your local node.js apps.

src\index.js Modify your command in 

class MoaCommand extends Command { async run() { const {flags} = this .parse(MoaCommand) const commands = flags.commands.split( ',' ) const {root} = flags find.file( /(?<!node_modules\/.*)\/package\.json$/ , root, files => { files.forEach( async file => { const cwd = require ( 'path' ).dirname(file) commands.forEach( async command => { this .log(cwd, `npm run ${command} ` ) const npm = spawn( 'npm' , [ 'run' , command], {cwd}) for await ( const output of npm.stdout) { this .log( ` ${file} : ${output} ` ) } }) }) }) } }

run npm i find to install find npm module. In this example, you will need tofind to install find npm module.

npm run [command] . Great if you need to run multiple node.js application to start coding. This simple CLI will look for all node.js application in the root folder and run . Great if you need to run multiple node.js application to start coding.

Run it

./bin/run -c start -c ../taggun/

Publish and share your CLI

