Las 15 preguntas más frecuentes sobre Web Scraping

El web scraping, también conocido como web harvesting y extracción de datos, se refiere básicamente a la obtención de datos disponibles en la World Wide Web a través del Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o mediante navegadores web.

El web scraping en sí no es ilegal, ya que es solo una herramienta para recopilar datos más fácilmente. Sin embargo, hacerlo puede violar la ley cuando robas información no pública, o el sitio de destino prohíbe estrictamente el scraping sin permiso previo o sin mencionar ciertos derechos de autor legales relacionados con el uso de sus datos. Se recomienda encarecidamente que lea detenidamente los Términos y condiciones (ToS) del sitio web antes de scraping.

3. ¿Cuál es la mejor herramienta de web scraping?

La elección de una herramienta de scraping depende de la naturaleza del sitio web y su complejidad. Siempre que la herramienta pueda ayudarlo a obtener los datos de manera rápida y sin problemas con un costo aceptable o cero, puede elegir la herramienta que desee.

4. ¿Puedo scrape LinkedIn o Facebook?

Desafortunadamente, ambos sitios web a través de robots.txt bloquean el web crawling automatizado.Las disputas legales entre LinkedIn y las empresas que han robado datos han sido un tema candente. Sin embargo, si solo obtiene datos públicos y listas de dos sitios web, es legal extraer datos de ambos sitios web.

Web scraping is aimed at collecting data so it can be applied in any industry that needs the data. It is used largely in market research, price monitoring , human capital optimization, lead generation , and many other fields.