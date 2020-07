20 Herramientas de Inteligencia Empresarial (BI) más Populares en 2020

Business Intelligence (BI) es un negocio basado en datos, un proceso de toma de decisiones basado en datos recopilados. A menudo es utilizado por gerentes y ejecutivos para generar ideas procesables. Como resultado, BI siempre se conoce indistintamente como "Business Analytics" o "Data Analytics".

Las herramientas de inteligencia empresarial se utilizan para organizar su almacén de información, mostrar datos visualizados, crear análisis, etc. Por lo tanto, una herramienta de inteligencia empresarial fácil de usar es imprescindible para las operaciones comerciales.

#1 Tableau

Tableau hace que el análisis de datos sea intuitivo y fácil de usar. Con su funcionalidad de arrastrar y soltar, puede editar y crear su gráfico analítico sin una comprensión profunda de las estructuras de datos. Permite a las personas visualizar ideas y compartirlas con sus equipos.

#2 QlikView

QlikView es un producto de descubrimiento de datos de autoservicio que permite a los usuarios buscar y explorar aplicaciones analíticas. Con el QlikView’s Associative Data Indexing Engine, los usuarios pueden generar fácilmente ideas al combinar diferentes bases de datos dentro de los clics

#3 SAP Business Objects

SAP Business Objects es un BI de informes y análisis. Se conecta con recursos en segundo plano que contienen muchas aplicaciones de informes. Eso permite a los usuarios crear e implementar modelos de análisis predictivos para generar información y predecir tendencias de marketing.

#4 IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics es una plataforma de análisis de autoservicio que incorpora inteligencia aumentada. Los paneles interactivos simplifican el análisis de datos. También tiene una amplia gama de características de análisis que incluyen análisis hipotético, análisis avanzado, informes analíticos y análisis de tendencias. Además, Cognos Analytics permite a los usuarios interactuar con inform desde sus dispositivos móviles o incluso sin conexión.

#5 Microsoft SQL Server

Microsoft Business Intelligence Platform es una solución todo en uno que incluye la función de servicios de análisis, servicios de integración, servicios de datos maestros, servicios de informes, etc. Analysis Services e Reporting Services se pueden instalar como standalone servers. También pueden ser SharePoint Farm.

#6 Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence 14c es un servicio de inteligencia empresarial que brinda accesibilidad a toda la información relacionada. El servidor proporcionará servicio a otras demandas, incluidas minería de datos, informes y aplicaciones analíticas.

#7 Yellowfin

Yellowfin es un conjunto de productos que consiste en BI, data análisis e informes. Los usuarios pueden generar ideas procesables y compartir con los colaboradores en forma de narración de historias. Su suite analítica está compuesta por 5 componentes que incluyen señales, tableros, historia, descubrimiento de datos y preparación de datos. Además, puede incrustar Yellowfin en su aplicación. Y esto proporciona una gran flexibilidad para la personalización.

#8 WebFOCUS

WebFOCUS es un generador de información. Permite a los usuarios crear un panel basado en datos recopilados en varios formatos. También permite a los usuarios visualizar los datos, obtener información procesable, generar informes y compartir el resultado con los colaboradores.

#9 TIBCO Spotfire

#10 SAS

SAS Business Intelligence (SAS BI) es parte de la solución SAS Enterprise. El software proporciona análisis en tiempo real que permite a los encargados de la toma de decisiones poder monitorear sus métricas comerciales y obtener información procesable. El software consta de seis módulos que incluyen Visual Analytics, Visual Statistics, Office Analytics, Enterprise Guide y Enterprise BI Server.

#11 TARGIT

TARGIT Decision Suite es la única plataforma de inteligencia de negocios que ofrece herramientas de descubrimiento de datos visuales, análisis de negocios, informes y paneles. Es una excelente opción para los informes de ventas, ya que permite la manipulación de datos de varias maneras. Se conecta a CRM y ERP, lo que hace que todo el proceso sea interactivo.

#12 Izenda Embedded BI & Analytics

Izenda permite el descubrimiento de datos en tiempo real. Es una plataforma integrada para empresas que desean funcionalidades de BI y análisis en sus aplicaciones. Puede acceder a Izenda a través de un navegador web o dispositivo móvil. También incorpora arquitecturas flexibles que permiten la integración con Ruby, Python, Java, .NET, PHP, etc.

#13 MicroStrategy

Desde informes empresariales y descubrimiento de datos hasta productividad móvil y telemetría en tiempo real, solo MicroStrategy brinda a las organizaciones toda la gama de capacidades que necesitan para transformar sus datos en inteligencia del mundo real y avanzar hacia la empresa inteligente.

#14 Junta

Board es un sistema de BI con todas las funciones que combina la gestión del rendimiento y el análisis empresarial. Permite a los usuarios extraer fuentes de datos y hacer informes. También tiene un paquete multilingüe para que las compañías multinacionales entreguen informes en otro idioma. Con sus funciones de recopilación y análisis de datos, las empresas pueden generar decisiones

#15 Sisense

Sisense ha ganado el Premio a la Mejor Inteligencia de Negocios por el Premio Supremo de Software 2018 y 2018. Puede visualizar los datos desde su tablero con su función de arrastrar y soltar. Convierte los datos en gráficos y cuadros perspicaces. Tiene grandes capacidades para negocios en varios tamaños, incluidos los gigantes de Fortune 500 como Sony, ESPN e incluso la NASA.

#16 Statsbot

Statsbot permite visualizar métricas empresariales desde la base de datos SQL sin una configuración compleja como otras herramientas de BI. Sus usuarios han elogiado su conexión sin esfuerzo a Mixpanel, Salesforce y el servidor SQL. Además de eso, Statsbot también permite aplicar prácticas de ingeniería, como el control de versiones y la reutilización de código para construir una lógica de transformación limpia y sostenible para sus datos.

#17 Panorama - Necto

Necto Telecom puede descubrir las tendencias ocultas bajo los datos. Permite configurar alertas y notificaciones para KPI, lo cual es muy conveniente para los tomadores de decisiones empresariales para mantenerse al día con las métricas empresariales sobre la marcha. Es capaz de manejar múltiples fuentes de datos y combinarlas en una. Una buena opción si necesita crear análisis e informes complejos.

#18 InetSoft

La plataforma de inteligencia de datos de InetSoft combina el modelado de datos en tiempo real con la visualización de datos. Eso permite el desarrollo rápido e iterativo de vistas de datos, como paneles interactivos e informes perfectos en píxeles. Los modelos de datos dinámicos no solo ofrecen vistas de datos diseñadas sino que también permiten a los "desarrolladores ciudadanos" componer vistas de datos de autoservicio. El motor analítico de datos desplegable Apache Hadoop/Spark garantiza un crecimiento ilimitado para la inteligencia de datos avanzada.

#19 Birst

Birst es una solución de análisis y BI en la nube que conecta los conocimientos de varios equipos y ayuda a tomar decisiones informadas. Su experiencia de usuario adaptativa le brinda una gran cantidad de análisis de autoservicio y opciones de consumo de datos.

#20 Domo

Domo es un sistema basado en la nube, por lo que no es necesario descargarlo ni instalarlo. Con Domo, puede manipular Extraer, Transformar y Cargar (ELT) en el motor. También tiene una amplia gama de conectores de aplicaciones que le permiten integrar datos en las instalaciones.

Autor: Melisa

Previously published at http://www.octoparse.es/blog/20-herramientas-de-bi-m%C3%A1s-populares-en-2020

Tags

Subscribe to get your daily round-up of top tech stories!