Yakha i-Generator yerisidi nge-Just the Rootstock API kanye ne-RPC Method

Emhlabeni wanamuhla, amarisidi abalulekile ekuqinisekiseni okwenziwayo kanye nokugcina ubufakazi bokuthenga. Kungakhathaliseki ukuthi ibhange elikhulu noma isitolo esincane somgwaqo, amarisidi asiza amabhizinisi nabantu ngabanye ukuthi bahlale behlelekile futhi balandelele indlela abasebenzisa ngayo imali.





Kodwa nansi into: ama-dApps amaningi awanikezi amarisidi futhi athembele kubahloli ukuze baqinisekise imininingwane yokwenziwe. Kuthiwani uma bekungadingeki uthembele kulokho? Cabanga ukuthi kungaba lula kangakanani kubasebenzisi bakho ukwenza amarisidi ngokuqondile, ngaphandle kokudinga ukuhlola izikhwama zabo zemali.





Uma wakha i-dApp esekelwe enkokhelweni ku-Rootstock, lesi sihloko sizokukhombisa ukuthi ungayenza kanjani ijeneretha yamarisidi elula kodwa esebenzayo usebenzisa i-Rootstock API kanye nendlela eyodwa ye-RPC (I-Remote Procedure Call). Le ndlela yenza inqubo ibe lula futhi iqinisekisa ukuthi amarekhodi akho okwenziwayo anembile futhi kulula ukuwafinyelela.





Masifunde izinyathelo namathuluzi adingekayo ukuze udale umuzwa wokwenza amarisidi oshelelayo.





Okudingekayo

Kufanele ufake i-node kudivayisi yakho ulwazi ku-Javascript Kufakwe uhlaka lwe-Js ozikhethele lona Isihleli Sekhodi isb, VScode

Ngizosebenzisa i-React Typescript ne-TailwindCSS ukwenza isitayela

Ithuluzi Nobuchwepheshe

I-Rootstock API Key I-Web3js : ukusebenzisana ne-RPC I-QRCode React : ukwenza ikhodi ye-QR ukuze abasebenzisi bayiskene futhi bathole irisidi yabo Jspdf : ukwenza irisidi ibe ama-PDF

Faka, Ngenisa Amaphakheji bese Udala ingxenye esebenzayo

Faka konke okuncikile usebenzisa lo myalo : npm i web3js jspdf qrcode.react Dala ifayela elisha noma sebenzisa i App.jsx Ngenisa amaphakheji kufayela ngokulandelayo: import { useState } from "react"; import Web3 from "web3"; import { jsPDF } from "jspdf"; import { QRCodeSVG } from "qrcode.react"; Qalisa ingxenye yokusebenza const TransactionReceipt = () => { /......./ } export default TransactionReceipt;





I-State Management kanye ne-Web3 Intilaiztion

Amazwibela ekhodi lapha azophatha isimo kanye nokusebenza kokulanda nokubonisa imininingwane yokwenziwe kusetshenziswa i-useState hook, Web3js, Rootstock RPC kanye ne-API.

const [transactionId, setTransactionId] = useState(""); interface TransactionDetails { transactionHash: string; from: string; to: string; cumulativeGasUsed: number; blockNumber: number; contractAddress?: string; } const [transactionDetails, setTransactionDetails] = useState<TransactionDetails | null>(null); const [error, setError] = useState(""); const web3 = new Web3( `https://rpc.testnet.rootstock.io/${import.meta.env.VITE_API_KEY}` );

Ukuphathwa Kwezwe : const [transactionId, setTransactionId] = useState(""); : Lo mugqa uqalisa i transactionId eguquguqukayo yesimo . Lokhu okuguquguqukayo kwesimo kuzoba nesibopho se-hashi yokwenziwayo efakiwe lapho ezinye izinto eziguquguqukayo nemisebenzi izoba namandla ukuze kukhiqizwe irisidi.

: Lo mugqa uqalisa i eguquguqukayo yesimo . Lokhu okuguquguqukayo kwesimo kuzoba nesibopho se-hashi yokwenziwayo efakiwe lapho ezinye izinto eziguquguqukayo nemisebenzi izoba namandla ukuze kukhiqizwe irisidi. const [transactionDetails, setTransactionDetails] = useState<TransactionDetails | null>(null); : Lo mugqa uqalisa transactionDetails eguquguqukayo yesimo enenani null futhi inikeza umsebenzi setTransactionDetails ukuze ubuyekeze inani layo. Isifunda singabamba into ethi TransactionDetails noma null .

: Lo mugqa uqalisa eguquguqukayo yesimo enenani futhi inikeza umsebenzi ukuze ubuyekeze inani layo. Isifunda singabamba into ethi noma . const [error, setError] = useState(""); : Lo mugqa uqalisa error elishintshashintshayo lesimo ngochungechunge olungenalutho futhi uhlinzeka ngomsebenzi setError ukuze ubuyekeze inani lalo. I-TypeScript Interface : interface TransactionDetails : Lokhu kuchaza isixhumi esibonakalayo se-TypeScript sesakhiwo sento yemininingwane yokwenziwe. Kuhlanganisa izici ezifana ne transactionHash , from , to , cumulativeGasUsed , blockNumber , kanye contractAddress ozikhethela lona . Ukuqaliswa kwe-Web3 : const web3 = new Web3(https://rpc.testnet.rootstock.io/${import.meta.env.VITE_API_KEY}); : Lo mugqa uqalisa i-Web3js, ixhume endaweni yokugcina ye-RPC ku-Rootstock testnet. I-URL yephoyinti lokugcina ifaka phakathi ukhiye we-API otholwa kokuguquguqukayo kwemvelo kusetshenziswa import.meta.env.VITE_API_KEY .



Umsebenzi Wokulanda Imininingwane Yokwenziwe

Ikhodi lapha izolanda imininingwane yokwenziwayo isebenzisa umsebenzi ongavumelanisiwe ku-Rootstock ngendlela ye-web3.js.

const fetchTransactionDetails = async () => { try { setError(""); setTransactionDetails(null); const receipt = await web3.eth.getTransactionReceipt(transactionId); if (!receipt) { throw new Error("Transaction not found!"); } setTransactionDetails(receipt); } catch (err) { if (err instanceof Error) { setError(err.message); } else { setError("An unknown error occurred"); } } };

Iphutha Lokuhlela : try { ... } catch (err) { ... } : Lesi sakhiwo sisetshenziselwa ukuphatha noma yimaphi amaphutha angenzeka ngesikhathi sokwenziwa komsebenzi. Setha kabusha isimo : setError("");: Lokhu kusula noma yimiphi imilayezo yephutha yangaphambilini ngokusetha isimo error kuyunithi yezinhlamvu engenalutho.

kuyunithi yezinhlamvu engenalutho. setTransactionDetails(null);: Lokhu kusula noma yimiphi imininingwane yokwenziwe yangaphambilini ngokusetha isimo transactionDetails ukuthi null . Landa irisidi yokwenziwe : const receipt = await web3.eth.getTransactionReceipt(transactionId) ;: Lo mugqa usebenzisa indlela ye-web3js ukuze ulande irisidi yokwenziwe ye-Input TransactionId. Hlola Irisidi : if (!receipt) { throw new Error("Transaction not found!"); } : Uma irisidi ingatholakali (okungukuthi, irisidi null noma undefined ), ziphonswa iphutha ngomlayezo othi "Okwenziwe akutholakali!". Setha Imininingwane Yokwenziwe : setTransactionDetails(receipt) : Uma irisidi itholwa, ibuyekeza isimo transactionDetails neresidi elandiwe. Ukuphatha Iphutha : catch (err) { ... } : Leli bhulokhi libamba noma yimaphi amaphutha enzeka ngesikhathi kusetshenziswa ibhulokhi try .

: Leli bhulokhi libamba noma yimaphi amaphutha enzeka ngesikhathi kusetshenziswa ibhulokhi . if (err instanceof Error) { setError(err.message); } else { setError("An unknown error occurred"); } : Uma iphutha elibanjwe yisibonelo sekilasi Lephutha, lisetha isimo error kumlayezo wephutha. Uma kungenjalo, isetha isimo error kumlayezo wephutha elijwayelekile "Kwenzeke iphutha elingaziwa".





Imisebenzi Yokukhiqiza Irisidi ye-PDF

Lapha iphakheji ye-Jspdf izosetshenziselwa ukukhiqiza i-PDF equkethe imininingwane yokwenziwe.

const generatePDF = () => { if (!transactionDetails) return; const { transactionHash, from, to, cumulativeGasUsed, blockNumber, contractAddress, } = transactionDetails; const pdf = new jsPDF(); pdf.setFontSize(16); pdf.text("Transaction Receipt", 10, 10); pdf.setFontSize(12); pdf.text(`Transaction Hash: ${transactionHash}`, 10, 20); pdf.text(`From: ${from}`, 10, 30); pdf.text(`Contract Address: ${contractAddress}`, 10, 40); pdf.text(`To: ${to}`, 10, 40); pdf.text(`Cumulative Gas Used: ${cumulativeGasUsed}`, 10, 50); pdf.text(`Block Number: ${blockNumber}`, 10, 60); pdf.save("Transaction_Receipt.pdf"); };

Hlola imininingwane yokwenziwe : if (!transactionDetails) return; : Lokhu kuhlola ukuthi transactionDetails null noma undefined . Uma kunjalo, umsebenzi ubuya kusenesikhathi futhi awenzi lutho.

Imininingwane Yokwenziwayo Kwesakhiwo : const { transactionHash, from, to, cumulativeGasUsed, blockNumber, contractAddress } = transactionDetails; : Lokhu kucekela phansi into ye transactionDetails ukukhipha izakhiwo ngazinye ukuze zifinyeleleke kalula.

Dala idokhumenti ye-PDF : const pdf = new jsPDF() : Lokhu kudala isibonelo esisha sekilasi le-jsPDF, elimele idokhumenti ye-PDF.

Setha Usayizi Wefonti bese Wengeza Isihloko : pdf.setFontSize(16) : Lokhu kusetha usayizi wefonti wesihloko ku-16.

pdf.text("Transaction Receipt", 10, 10); : Lokhu kwengeza isihloko esithi "Irisidi Yokwenziwe" kumakhonsathi (10, 10) kudokhumenti ye-PDF.

Engeza imininingwane yokwenziwe ku-PDF : pdf.setFontSize(12); : Lokhu kusetha usayizi wefonti ku-12 kuwo wonke umbhalo.

pdf.text(Transaction Hash : ${transactionHash} , 10, 20); : Lokhu kungeza i-hashi yokwenziwayo kumazixhumanisi (10, 20).

pdf.text(From: ${from}, 10, 30); : Lokhu kwengeza ikheli lomthumeli kumazixhumanisi (10, 30).

pdf.text(Contract Address: ${contractAddress}, 10, 40); : Lokhu kwengeza ikheli lenkontileka kumazixhumanisi (10, 40). Qaphela: Lo mugqa kufanele ulungiswe ukugwema ukugqagqana kombhalo.

pdf.text(To: ${to}, 10, 50); : Lokhu kwengeza ikheli lomamukeli kumazixhumanisi (10, 50).

pdf.text(I-Cumulative Gas Used: ${cumulativeGasUsed} , 10, 60); : Lokhu kungeza igesi eqoqwayo esetshenziswa ezididiyelweni (10, 60).

pdf.text(Block Number: ${blockNumber}, 10, 70); : Lokhu kwengeza inombolo yebhulokhi kuzixhumanisi (10, 70).

Londoloza Idokhumenti ye-PDF : pdf.save("Transaction_Receipt.pdf");: Lokhu kuzolondoloza idokhumenti ye-PDF enegama lefayela elithi "Transaction_Receipt.pdf" .

Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi

Lapha uzobe unikeza lezo zingxenye ezisebenzayo njenge-UI kubasebenzisi.

Le khodi isivele yafaka isitayela kusetshenziswa i-Tailwindcss

return ( <div className="p-8 font-sans bg-gray-100 min-h-screen"> <div className="max-w-3xl m-auto bg-white p-6 rounded-lg shadow-lg"> <h1 className="text-3xl font-bold mb-6 text-center text-blue-600"> Transaction Receipt Generator </h1> <div className="mb-6"> <div className="flex"> <input type="text" id="transactionId" value={transactionId} onChange={(e) => setTransactionId(e.target.value)} placeholder="Enter transaction hash" className="border p-2 w-full rounded-l-lg" /> <button onClick={fetchTransactionDetails} className="p-2 bg-blue-500 text-white rounded-r-lg" > Fetch Details </button> </div> </div> {error && ( <p className="text-red-500 mt-4 text-center">Error: {error}</p> )} {transactionDetails && ( <div className="mt-6 flex flex-row gap-8"> <div className="w-2/3"> <h2 className="text-2xl font-semibold mb-4 text-center"> Transaction Details </h2> <div className="bg-gray-50 p-4 rounded-lg shadow-inner w-[460px]"> <p> <strong>Transaction Hash:</strong>{" "} {`${transactionDetails.transactionHash.slice( 0, 6 )}...${transactionDetails.transactionHash.slice(-6)}`} </p> <p> <strong>From:</strong> {transactionDetails.from} </p> <p> <strong>Contract Address:</strong>{" "} {transactionDetails.contractAddress} </p> <p> <strong>To:</strong> {transactionDetails.to} </p> <p> <strong>Cumulative Gas Used:</strong>{" "} {transactionDetails.cumulativeGasUsed.toString()} </p> <p> <strong>Block Number:</strong>{" "} {transactionDetails.blockNumber.toString()} </p> </div> <button onClick={generatePDF} className="mt-6 w-full p-3 bg-green-500 text-white rounded-lg" > Download PDF Receipt </button> </div> <div className="w-1/2 text-center"> <h3 className="text-xl font-semibold mb-4">QR Code</h3> <QRCodeSVG value={`Transaction Hash: ${ transactionDetails.transactionHash }, From: ${transactionDetails.from}, To: ${transactionDetails.to}, Contract Address: ${transactionDetails.contractAddress}, Cumulative Gas Used: ${transactionDetails.cumulativeGasUsed.toString()}, Block Number: ${transactionDetails.blockNumber.toString()}`} size={200} className="mx-auto" /> </div> </div> )} </div> </div>

Kujeneretha wekhodi ye-QR, kusetshenziswe umtapo wezincwadi we-qrcode.react, futhi imininingwane yokwenziwe yabethelwa kuyo ikhodi ye-QR SVG.

I-codebase yokugcina kanye nokuphumayo

Uma ulandela lesi sinyathelo, i-codebase yakho kufanele ibukeke kanje:

import { useState } from "react"; import Web3 from "web3"; import { jsPDF } from "jspdf"; import { QRCodeSVG } from "qrcode.react"; const TransactionReceipt = () => { const [transactionId, setTransactionId] = useState(""); interface TransactionDetails { transactionHash: string; from: string; to: string; cumulativeGasUsed: number; blockNumber: number; contractAddress?: string; } const [transactionDetails, setTransactionDetails] = useState<TransactionDetails | null>(null); const [error, setError] = useState(""); const web3 = new Web3( `https://rpc.testnet.rootstock.io/${import.meta.env.VITE_API_KEY}` ); const fetchTransactionDetails = async () => { try { setError(""); setTransactionDetails(null); const receipt = await web3.eth.getTransactionReceipt(transactionId); if (!receipt) { throw new Error("Transaction not found!"); } setTransactionDetails(receipt); } catch (err) { if (err instanceof Error) { setError(err.message); } else { setError("An unknown error occurred"); } } }; const generatePDF = () => { if (!transactionDetails) return; const { transactionHash, from, to, cumulativeGasUsed, blockNumber, contractAddress, } = transactionDetails; const pdf = new jsPDF(); pdf.setFontSize(16); pdf.text("Transaction Receipt", 10, 10); pdf.setFontSize(12); pdf.text(`Transaction Hash: ${transactionHash}`, 10, 20); pdf.text(`From: ${from}`, 10, 30); pdf.text(`Contract Address: ${contractAddress}`, 10, 40); pdf.text(`To: ${to}`, 10, 40); pdf.text(`Cumulative Gas Used: ${cumulativeGasUsed}`, 10, 50); pdf.text(`Block Number: ${blockNumber}`, 10, 60); pdf.save("Transaction_Receipt.pdf"); }; return ( <div className="p-8 font-sans bg-gray-100 min-h-screen"> <div className="max-w-3xl m-auto bg-white p-6 rounded-lg shadow-lg"> <h1 className="text-3xl font-bold mb-6 text-center text-blue-600"> Transaction Receipt Generator </h1> <div className="mb-6"> <div className="flex"> <input type="text" id="transactionId" value={transactionId} onChange={(e) => setTransactionId(e.target.value)} placeholder="Enter transaction hash" className="border p-2 w-full rounded-l-lg" /> <button onClick={fetchTransactionDetails} className="p-2 bg-blue-500 text-white rounded-r-lg" > Fetch Details </button> </div> </div> {error && ( <p className="text-red-500 mt-4 text-center">Error: {error}</p> )} {transactionDetails && ( <div className="mt-6 flex flex-row gap-8"> <div className="w-2/3"> <h2 className="text-2xl font-semibold mb-4 text-center"> Transaction Details </h2> <div className="bg-gray-50 p-4 rounded-lg shadow-inner w-[460px]"> <p> <strong>Transaction Hash:</strong>{" "} {`${transactionDetails.transactionHash.slice( 0, 6 )}...${transactionDetails.transactionHash.slice(-6)}`} </p> <p> <strong>From:</strong> {transactionDetails.from} </p> <p> <strong>Contract Address:</strong>{" "} {transactionDetails.contractAddress} </p> <p> <strong>To:</strong> {transactionDetails.to} </p> <p> <strong>Cumulative Gas Used:</strong>{" "} {transactionDetails.cumulativeGasUsed.toString()} </p> <p> <strong>Block Number:</strong>{" "} {transactionDetails.blockNumber.toString()} </p> </div> <button onClick={generatePDF} className="mt-6 w-full p-3 bg-green-500 text-white rounded-lg" > Download PDF Receipt </button> </div> <div className="w-1/2 text-center"> <h3 className="text-xl font-semibold mb-4">QR Code</h3> <QRCodeSVG value={`Transaction Hash: ${ transactionDetails.transactionHash }, From: ${transactionDetails.from}, To: ${transactionDetails.to}, Contract Address: ${transactionDetails.contractAddress}, Cumulative Gas Used: ${transactionDetails.cumulativeGasUsed.toString()}, Block Number: ${transactionDetails.blockNumber.toString()}`} size={200} className="mx-auto" /> </div> </div> )} </div> </div> ); }; export default TransactionReceipt;





Bese, ngenisa i- TransactionReceipt futhi uyinikeze kufayela lakho le App.tsx

Idemo

Isiphetho

Kulesi sihloko, ukwazile ukwakha ijeneretha yamarisidi ibe yi-PDF noma ikhodi ye-QR usebenzisa i-Rootstock API Key kanye nendlela ye-RPC. Ngakho kuphrojekthi yakho elandelayo ye-dApp, ngithemba ukubona lesi sici kuyo.