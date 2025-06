Thola mParticle: I-HackerNoon I-Company ye-Week

Heyo, Hackers! Welcome to another edition ofI-HackerNoon I-Company ye-Week: thwebula lethu ngeviki kumakhasimende ebonakalayo ehlabathini le-tech kanye ne-digital innovation.





NgoLwesihlanu, sincoma ukuthi inikeza inkampani esidala ku-data-driven marketing kanye ne-customer experience:Ukuhlobisa.

Kusungulwa ngo-2013,UkuhlobisaI-Customer Data Platform (CDP) inikeza ama-brands ukuhlanganisa idatha yama-customer kanye nokwenza okuzenzakalelayo kuzo zonke izindawo zokuxhumana. Ekubeni lapho ukuvikelwa kwamakhasimende, ukucubungula kanye nokucindezeleka kuyinto i-sacred trinity ye-growth marketing, i-mParticle inikeza izindlela zokwakha iziphakamiso ezinhle ze-customer ngokuvumelana nokucindezeleka idatha evela kumazwe amaningi. Kuyinto i-real-time AI customer data platform enikeza yonke imakethe yakho nge-customer data ephezulu.





Ngiyazi okuhlobisa kwabo:





I-Real-Time Data Collection: ukusuka kumadivayisi, i-web, ne-server

I-Privacy-First Architecture: Ukusetshenziswa kwamakhemikhali ukunikela ngokushesha

Izinzuzo ezine ze-Integrations: Plug-and-play nge-analysis tools, platforms yokuthengisa, ama-ad networks, njll

I-Purpose-Built for Scale: I-Trusted ngu-Spotify, i-NBCUniversal, i-Klarna ne-Airbnb

I-HackerNoon ibambisana ne-mParticle yokusungulaGrowth Marketing Writing Contest, inqumo eminyakeni eminyakeni esithakazelisayo ukuthi ibhizinisi lethu ibhalisele mayelana nemiphumela embalwa embalwa imikhiqizo embalwa. Imiphumela emangalisayo:





200+ Izindaba ze-growth marketing ezivela eminyakeni angu-6

Ngaphansi kwezigidi ezingu-million ezijoliswe

Months’ Imininingwane ye-cumulative reading time

$12,000 ibhizinisi ezikhishwe





Ngokwemvelo, le nophuhliso lula ngenxa yokuthuthukiswa kwe-community-driven ibekwe ukhuseleko, izivakashi zangaphambili, futhi zibonisa abasebenzisi bakho abacwaningi akho amakhulu. Lokhu kubuyekeza umphakathi we-HackerNoon, kubuyekeza i-HackerNoon, futhi kubuyekeza i-mParticle.





Yini yonke lokhu, abantu. Kwangathi elilandelayo!





