Qtum ibonise 'Ally': A Next-Gen AI Desktop Agent Ukubambisana 12 LLM nge Full MCP Ukuhlanganiswa

I-Qtum Foundation wabhalisela i-official public release ye-Qtum Ally, i-pioneer desktop-native AI agent eyenza ama-interfaces ye-conversational ukuze kwenziwe i-paradigm entsha yokusebenza kwe-workflow eyenziwe, okuzenzakalelayo. I-Innovation core ye-Ally itholakala ekuthuthukiseni kwe-Model Context Protocol (MCP), i-standard ebonakalayo ebonakalayo ebonakalayo ekuthuthukiseni ukuxhumana kwe-Big Language Models (LLMs), izixhobo ze-externals, kanye namasevisi we-proprietary data. Ngokungafani ne-conventional, vendor-locked cloud agents, i-Ally isebenza ngokuqondile ku-Windows kanye ne-macOS, ukunakekelwa ukuxhaswa kwe-data, ukucindezeleka, kanye ne-latency yokwenza okungenani. Ukunikeza ukufinyelela okuzenzakalelayo ku-12 i-LLM e-pre-configured ngaphandle kwe-box, i-Ally inikeza abasebenzisi ukwakha, ukucubungula nokuthuthukiswa kwezinkqubo zokusebenza zokusebenza ze-multi-step. I-architecture yayo iyatholakala ngokufanele, okwenza abasebenzisi ukuba zihlanganisa amamodeli ezisebenzayo noma zihlanganisa amasevisi ze-MCP ezisebenzayo ukuze ukwandise indawo yokusebenza ye-agent, konke ngaphansi kwe-single, isikhunta se-lightweight. Landa inguqulelo: https://qtum.ai/download "Nge-Qtum Ally, sinikeza ukuxhumana kusuka ku-productivity kuphela Ukusebenza kwe-intelligent workflow orchestration," wathi Miguel Palencia, Co-Founder kaQtum. "Ngokusungula i-LLMs ngokwemvelo ngaphansi kwe-MCP-powered workspace eyodwa, sincubungula ukuxhaswa kwe-LLMs kanye nezixhobo ukuhlola idatha. I-Ally kuyinto i-efficiency accelerator." Imikhiqizo Technical Integration via Model Context Protocol (MCP) Ukwakhiwa nge-Model Context Protocol (MCP) Compliance ephelele, i-Qtum Ally ukwandisa ukusebenza kwamakhasimende kusuka I-AI ye-declarative, i-ACTIONABLE AI I-Dialogu Interactive I-MCP isebenza njenge-bus ye-unified, ye-application communication for AI agents. It isebenzisa isakhiwo se-standard that allows models to share data, and issue executable commands across local applications, external APIs, and cloud services. Ngokusebenzisa ama-MCP hosts kanye nama-server e-Ally, abasebenzisi angakwazi: \n \n \n \n I-Descouple ne-Automation ye-complex, i-non-linear workflows. Yakhelwe izinhlelo zokuxhumana kwe-AI ngokuvimbela i-LLM eziningana ukulawula izigaba ezahlukene zokuxhumana, ukwakhiwa, nokwenza umsebenzi. Yenza izivakashi ze-abstract ye-high-level nge-input ye-man minimally—isib. Ukuhlobisa idatha e-structured kusuka ku-API ye-external, ukuguqulwa kwe-presentation ye-summary esekelwe kumadokhumenti, kanye nokuthumela i-output ngokusebenzisa i-mail API. Izindiza ze-Allies nge-multi-pre-configured, ama-MCP hosts ezincinane ezihambisa ama-file systems, databases, ne-network APIs, ngokuvamile ukwakha i-agent njenge-escalable, i-decentralized automation hub ku-desktop ye-user. Desktop-Native Execution and Data Sovereignty I-Qtum Ally ye-desktop-native architecture iyisisombululo yayo, ukwahlukanisa ukusebenza kwe-computational kusuka ku-cloud-based infrastructure. Le design inikeza abasebenzisi ukulawula okungagunyaziwe kanye ne-immutability ye-data yendawo. \n \n \n \n I-Compilation ye-Native yokusebenza okusheshayo ku-Windows ne-macOS. Ukusebenza lokugqibela lokugqibela ukuvikelwa kwe-privacy kanye ne-transparency ye-user data. Zero ukuthatha idatha telemetry yomsebenzisi ngaphandle kokusebenzisa imodeli ezidingekayo. Ukulungiswa okuqondile kwe-Qtum's overarching philosophy emphasizing user sovereignty, ama-open-source standards, kanye ne-desentralized systems architecture. I-Premium LLM Access: I-Limited Launch Offer I-Qtum Ally iyatholakala ngokushesha ukulanda. Ngokuvamile isikhathi esifushane emva kokusungula, isicelo kuya kuhlanganisa ukufinyelela okungagunyaziwe, unlimited ku-premium feature sets kusuka kumazwe amakhulu, kuhlanganise i-ChatGPT-5, i-Qwen, i-DeepSeek, i-Claude ne-Gemini. Umsebenzisi angakwazi ukulanda inguqulo entsha ye-Qtum Ally ngqo kusuka ku-Qtum GitHub repository: https://github.com/qtumproject/ai-agent/ About Qtum Kusungulwa ngo-2017, i-Qtum iyinhlangano ye-hybrid blockchain elihlanganisa ukhuseleko enhle ye-Bitcoin UTXO model ne-smart contract capabilities ye-Ethereum Virtual Machine (EVM). Ukusebenza ngaphansi kwe-Proof-of-Stake consensus, i-Qtum iyahlekile ngokuphelele futhi ibhizinisi kwebhizinisi amakhulu ehlabathini ezifana neBinance, Kraken, Upbit, OKX, futhi Huobi. Ngemva kokufaka isitimela esikhulu se-GPU ngo-March 2024, ukuguqulwa kwe-Qtum Ally ibonisa isinyathelo esilandelayo sokuthuthukiswa kwe-Foundation ku-AI domain, kanye nezinhlelo zokusebenza zokusebenza zokusebenza kwe-Qtum blockchain ku-decentralized service provisioning ngaphakathi For media inquiries: Ikheli: isifinyezo isifinyezo Iwebhusayithi: https://qtum.org X (Izithombe ze-Twitter): https://x.com/qtum Ngena ngemvume https://github.com/qtumproject/ai-agent Lesi sihloko lithunyelwe njenge-release ka-ZEX MEDIA ngaphansi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program. 