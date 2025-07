Ngingathanda Ngiyazi: Yini I-Blockchain I-Good For Business

Kukho kakhulu hype malunga blockchain namhlanje, kodwa uma udinga ukuthi blockchain kuyinto efanelekayo, ukufumana impendulo okuhlobene akuyona kalula. I-Blockchain ikakhulukazi ibizwa ukuthi kuhlobene emoyeni. Futhi lapha uzothola ukuthi ukuthi i-blockchain kuyinto enhle emakethe.





Okokuqala, kanjani i-Blockchain iyiphi i-business?

Thola indawo yokufinyelela of Lost (i-TV show), lapho indiza enezimbeni enezimbinkimbi ibhokisi emangalisayo emangalisayo e-South Pacific. Abalandeli abalandela emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo.





Hugois a pretty green thumb; ufuna ukukhula iziqu.SawyerKutholile isikhwama esihlalweni futhi waqala ukunciphisa isikhwama.Kateis a excellent hunter; she is handy with catching wild bears.Jack,Ngaphandle kwalokho, ukhuseleko ezinye izidakamizwa, njengoba go-to guy lapho abanye bafuna ezinye antibiotics. A exchange economy ekuphumeni. Uma Sawyer ubuhlungu, wahlanganyela 1 log of firewood nge Hugo for 4 tomatoes. Kate uzobuchwepheshe a wild bear for 20 tomatoes. Jack uzobuchwepheshe a pill of antibiotics for 4 logs of firewood, kodwa futhi uzobuchwepheshe a wild bear endaweni.





I-Drama nge-Centralization: Ukuhambisa

Enye usuku, uJack wahlala nge-ideal enkulu. Thina ukwandisa izivakashi ethu futhi ukunikezela igama elithathile we-"money". Uyavumela i-band. Ukubonisa ukuthi izivakashi izivakashiIsilinganisofuthi usebenzise yayo emkhakheni lethu ngaphandle kokuhweba nge-barter, ngokuvamile, ungathola i-firewood kusuka ku-Sawyer, ngisho uma i-Sawyer ayidinga nemithi ye-antibiotics. Umphumela enhle kakhulu... i-tomato iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye iye amayunithi angu-40, njll. Ukulungiselela ngalinye amayunithi? I-Kate inikeza. Well, thina kuqala nge-100 amayunithi





Njengoba abalandeli abalandeli akwazi ukufinyelela kwamanzi e-isilandeli, ngokuvamile abalandeli amayunithi efanayo. U-Jack inikeza ukucubungula inani amayunithi ngamunye. Uyaziqhathanisa uhlelo elula. Uyaziqhathanisa embhedeni embhedeni embhedeni ngamunye embhedeni yabo. Uma ufuna ukuxhaswa ezinye amayunithi kumadoda, uyaziqhathanisa inani futhi uyaziqhathanisa inombolo embhedeni wakhe.





Sawyer akufanele uJack kakhulu, ikakhulukazi ne-alpha-masculin tension emhlabeni kaKate. Yintoni kufanele uxhumane iphepha? akufunda. Yintoni akufanele uJack ukwelashwa nge-number emzimbeni yakhe? I-Swyer wabhala umqondo wayo ukuguqulwaIsilinganisoNge-version yayo ebizwaI-PacificToken. Uma ufuna ukwenza ukuhambisa, chofoza nje, futhi uzothola imibuzo. Well, kubaluleke ukuthi Jack no Sawyer akuyona enhle phakathi. Kate udinga ukuguqulela ingozi ngokuvumela ukuhambisa izibalo ngokuvamile. Kuyinto enhle ngoba Jack no Sawyer uzama konke okungenani. Kodwa uHugo akuyona kakhulu kulokhu, kunjalo.





I-Band ayikwazi ukunqoba umntu omunye owaziwa ukuthi akuyona i-balance sheet; babizwa ukuthi sinamathela. I-Ideya ikhipha. I-Fast forward ngonyaka. I-Batter Economy ibhizinisi. I-Sugar and they suffer, kodwa lokhu kuphela ukuthi akufanele ukusebenza.





Enye usuku, uKate wahlala kakhulu. Isikhathi sokubuyiselwa kakhulu. I-wild bear has kwenziwa isahluko esidumile e-island, futhi uye kuphela owaziwa ukuhlola kubo. Uyaziqhathanisa kakhulu ukuze akwazi ukuthi uye ufakele isihlalo esideIsilinganisoumqondo. Futhi akuyona ukucubungula izilinganiso. Ayikwazanga ukuhweba abantu ngaphandle kokubambisana nenkqubo yayo. I-Band iyahlekile le mthengisi, ngakho-ke ngempumelelo zihlanganisa.





Unyaka okunye. I-Kate ibheka ama-shooters, futhi wonke umntu uye wahlanganyela ukuhlangabezana nenqubo yayo njenge- fact of life. Uma ufuna ukuhweba into emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo emangalisayo.





I-Kate yaba i-banking ye-island omnipotent.

Kate has become the island’s omnipotent central bank.





Thina siphinde nenkqubo esebenzayo, kodwa umuntu ngaphandle kwe-Kate wahlukile. It ayinempumelelo kakhulu futhi i-Kate inokukwazi ukuphazamiseka uma akufanele, kodwa umuntu akufanele ezinye izindlela.





I-Trust Becoming Reality: I-Blockchain ne-Decentralization

Qaphela ukuthi umngane omncane omncane wahlala e-Island (eya kuthatha isikhathi esithile ku-"Lost"). Umbhali u-Mr. Nakamoto futhi uye unayo umqondo omkhulu we-band. It is ebizwa ngokuthiI-Consensus ye-Decentralizedfuthi yindlela enhle lapho wonke iqembu angakwazi ukugcina isilinganiso ngokubambisana. Kate akwazi ukuguqulwa izibalo.





Okwe, akukho omunye ngeke.

Ngaphandle kokufika, kungenzeka futhi. Akunemfuneko ukujabulela ukuthi u-Kate iyahambisana nezinkampani zabo. I-Gang iyahambile kakhulu. Uma u-Mr. Nakamoto wabhala kwi-episodi yokushicilela, akukwazi ukujabulela ngonyaka elizayo kule-barter system, noma ngonyaka elinye yokuphila ngaphansi kwe-economic domination ka-Kate.





Okokuqala, kubonakala ukuthi umqondo we-Mr. Nakamoto iyatholakala kuphela kwinkqubo yemali yama-island. Kodwa lokhu akuyona.Izindawo eziningi zokuphila(Nge-business) ku Island





Yenza i-advertising, isibonelo

Sawyer usebenzisa inkinobho yayo ukwakha isignali enkulu emzimbeni. Ufuna ukuba u-Hugo ufakele lokhu, futhi iziqu ze-vegetables ezinikezwayo ngeviki. I-Kate uyakuthanda isithombe. Uma ukuguqulwa kokuphumula okuphumula, ufuna ukubonisa isignali sehlabathi ukuze wonke umuntu uyakwazi ukufinyelela emzimbeni.





I-argument esilandelayo. Kukho ishidi elilodwa futhi i-Hugo neKate akufuna ukusetshenziswa. I-Jack, ever the peacemaker, inikeza isixazululo. Uma i-Hugo neKate ufuna ukusetshenziswa i-Soyer's sign ngosuku esifanayo, izihlahla amayunithi amancane ukuze bayibhalise i-Soyer ngenxa yokuzikhethela. Izihlahla izihlahla ngokucacileyo ukuze umbhali we-second ayikwazi ukuthintela umbhali we-first ngokunani amancane. Ngokuvamile, umbhali we-highest uzothola i-sign. Kubaluleke njenge-system emangalisayo, kodwa umbhali izihlahla izihlahla amancane futhi uzothola i-highest





I-Gang akunakuthanda le nkqubo, kodwa wonke umuntu akuyona ezinye ingqondo. I-Hugo akuyona kakhulu ukuthi i-Kate iyasebenzisa i-charms yayo ye-feminine ukuze akuyona uJack ukhethe iziphakamiso zayo, ngisho uma zihlukile.





Enye usuku, uJack ibonise isikhwama esitsha se-antibiotics futhi isixazuleke ukusetshenziswa isikhwama ukuthi wonke umuntu uyazi. Kwangathi esilandelayo, isikhwama uqala futhi uyazi isikhwama kaJack ifakwe ku-isikhwama. Kate akufanele kakhulu ukuthi uJack ibonise izikhwama ezizodwa futhi ibonise izikhwama zayo zayo ukusetshenziswa isikhwama ngexesha elifanayo. Yonke into enhle kakhulu.





Ngaphezu kwalokho, sinikezela inqubo yokuchofoza esebenzayo, kodwa umuntu ngaphandle kweJack akuyona ngokwenene. Uyakwazi ukusebenzisa isisekelo esifanayoI-Consensus ye-DecentralizedUkuze ukhethe ibhizinisi ephakeme. I-Gang lonke uzothola ibhizinisi ngokuvumelana, futhi uJack ayikwazi ukulawula imiphumela. I-Gang iyahambisana.





Ukuvula

I-Blockchain kuyinto ibhokisi omncane ebonakalayo ebonakalayo e-NakamotoI-Consensus ye-DecentralizedUma unayo i-blockchain e-plane ngaphambi kokufaka, ubomi e-island iya kuba kulula kakhulu futhi ngaphandle kwe-friction. Futhi ukunakekela, kungcono kakhulu kune-currencies kuphela. I-blockchain inesisindo yokuphucula izindawo eziningi zokuphila.