¿Podría ser este el futuro que deseamos: por qué Blockchain es bueno para los negocios

Ha habido un montón de hype alrededor de blockchain hoy en día, pero si usted pregunta alrededor de qué blockchain es realmente útil para, obtener una respuesta clara no es fácil.





Por qué Blockchain es bueno para los negocios

Piensa en la escena de apertura de Lost (un programa de televisión), donde un avión lleno de extraños se estrella en una isla desierta en el Pacífico Sur. Los supervivientes ven la isla y entienden que el rescate no está en la vista, por lo que comienzan a hacer una nueva vida para sí mismos con una microcivilización.





Hugoes bastante el dedo verde; le gusta cultivar verduras.Sawyerencontró un hacha en el desfiladero y comenzó a cortar madera de fuego.Katees un excelente cazador; es hábil en la captura de bueyes salvajes.Jack,Por otro lado, salvó algunos medicamentos, como el chico de ir cuando otros se enferman y necesitan algunos antibióticos. Una economía de intercambio en desarrollo. Cuando Sawyer está hambriento, negocia 1 log de madera de fuego con Hugo por 4 tomates. Kate va a comerciar un cordero salvaje por 20 tomates. Jack va a comerciar una píldora de antibióticos por 4 logs de madera de fuego, pero también aceptará un cordero salvaje en su lugar.





El drama con la centralización: la confianza

Una mañana, Jack se despierta con una gran idea. Vamos a aumentar nuestra civilización y traer el concepto abstracto de “dinero”.Islasy usarlo para nuestra economía en lugar de comerciar por intercambio, de esta manera, todavía podría obtener madera de fuego de Sawyer, incluso si Sawyer no necesita ningún antibiótico.La propuesta es muy simple... un tomate vale 2 monedas, un cerdo vale 40 monedas, y así sucesivamente. ¿Con cuántas monedas debería comenzar cada uno de nosotros? Kate pregunta.





Dado que los supervivientes no tienen acceso al metal en la isla, obviamente no pueden minar monedas reales. Jack sugiere mantener un seguimiento de cuántas monedas cada uno de ellos tiene. Él viene con un sistema simple. Él escribirá en un pedazo de papel un saldo de 100 junto a cada uno de sus nombres. Cada vez que desea transferir algunas monedas a cualquier persona, simplemente déjenle saber la cantidad y actualizará los números en su pedazo de papel.





Sawyer no confía mucho en Jack, especialmente con toda la tensión alfa masculina alrededor de Kate. ¿Por qué debería sostener el papel? pregunta. ¿Qué impide que Jack se confunde con los números detrás de su espalda?IslasCon su versión llamadaPacíficoCuando quieras hacer una transferencia, simplemente déjalo saber, y él seguirá. Bueno, está quedando claro que Jack y Sawyer no jugarán bien juntos.Kate intenta resolver el conflicto ofreciendo rastrear los números ella misma.Es genial porque Jack y Sawyer harán lo que ella diga de todos modos.Pero Hugo no está demasiado contento con eso, sin embargo.





La banda no puede decidir sobre un solo individuo que seguirá el balance; dicen que tenemos un estancamiento.La idea cae a través. Avanza rápidamente un año.La economía de intercambio sigue viviendo.Se succiona y sufren, pero eso es lo único que consiguen para trabajar.





Un día, Kate había tenido lo suficiente.La cosa del intercambio es demasiado aburrida. Los cerdos salvajes se han convertido en la comida más popular en la isla, y ella es la única que puede cazarlos.IslasElla no va a negociar con nadie más a menos que acepten su sistema.La banda está cansada de esta cosa de intercambio de todos modos, así que rechazan aceptar.





Otro año pasa.Kate llama los tiros, y todo el mundo ha crecido para aceptar su regla como un hecho de la vida.Cada vez que desea comerciar algo en la isla, simplemente va a Kate y le dice que actualice su hoja de balances.





Kate se ha convertido en el banco central omnipotente de la isla.

Terminamos con un sistema que funcionaba, pero nadie excepto Kate estaba entusiasmado con ello.No es muy eficiente y Kate puede causar problemas si ella le gusta, pero nadie sabe de ninguna otra manera.





La confianza se convierte en realidad: Blockchain y descentralización

Supongamos que otro misterioso superviviente aparece en la isla un día (esto sucede de vez en cuando en “Lost”). Su nombre es Mr. Nakamoto y tiene una gran idea para la banda.El consenso descentralizadoy es un método astuto donde toda la banda puede mantener el balance juntos.Kate ya no será capaz de manipular los números.





Bueno, ninguno de ellos lo hará.

Incluso si uno de ellos está pescando, todavía puede funcionar. No hay necesidad de esperar a que Kate sea libre para manejar su negocio. La banda es más feliz. Si el Sr. Nakamoto hubiera aparecido en el episodio piloto, no tendrían que perder un año en este maldito sistema de intercambio o otro año viviendo bajo el dominio económico de Kate.





Al principio, parece que la idea de Mr. Nakamoto es sólo relevante para el sistema monetario de la isla.Muchas áreas de la vida(y negocios) en la isla.





Tomemos la publicidad, por ejemplo.

Sawyer usó parte de su madera para construir una gran marca en medio del campamento. piensa que es una gran idea dejar a Hugo escribir sobre ella, y qué verduras están disponibles esta semana.Kate ama la idea.Cada vez que vuelve de una caza exitosa, quiere mostrar la recompensa del día en la marca para que todo el mundo sepa llegar a su camino para el comercio.





Un argumento sigue. Hay un signo y tanto Hugo como Kate quieren usarlo. Jack, siempre el pacifista, ofrece una solución. Si Hugo y Kate quieren usar el signo de Sawyer el mismo día, ofrecerán unas pocas monedas para pagar a Sawyer por el placer. Ofrecerán discretamente para que el segundo licitador no pueda superar al primero por una pequeña cantidad. Por supuesto, el licitador más alto obtendrá el signo. Suena como un sistema justo, pero ¿quién va a pasar por encima de las ofertas discretas y elegir la más alta? Jack se nomina a sí mismo. Él recogerá todas las ofertas competidoras y las escribirá en un pedazo de papel, y al mediodía dejará a Sawyer saber qué señal mostrar. Es bastante difícil hacer esto cada mañana, así que Jack también tom





La banda no le gusta este sistema, pero nadie tiene otra idea.Hugo está principalmente preocupado de que Kate aproveche sus encantos femeninos para hacer que Jack elija sus ofertas incluso si son más bajas.





Un día, Jack encuentra un nuevo depósito de antibióticos y decide usar el signo para que todo el mundo sepa.La mañana siguiente, la banda se despierta y ve la bandera de Jack exhibida en el signo.Kate no está muy feliz de que Jack esté recogiendo las ofertas discretas y presentando sus propias ofertas para usar el signo al mismo tiempo.





Una vez más, hemos terminado con un sistema de publicidad que funciona, pero nadie excepto Jack está realmente entusiasmado con ello.El consenso descentralizadoToda la banda mantendrá la lista de ofertas juntos, y Jack ya no podrá manipular los resultados.





El hecho de que para hacer negocios, los habitantes de la isla tengan que confiar en uno de sus grupos trae un desequilibrio al sistema. No tienen razón para confiar el uno en el otro. Después de todo, cada uno prioriza sus propios intereses personales. Esta falta de confianza lleva al sistema a un estallido, donde los habitantes o no hacen negocios juntos o están obligados a trabajar de una manera en la que la mayoría no es realmente feliz.





Cierra

Blockchain es la caja negra mágica que implementa la estrategia de NakamotoEl consenso descentralizadoSi cualquiera de la banda hubiera empacado una blockchain en el avión de antemano, la vida en la isla habría sido mucho más fácil y libre de fricción.